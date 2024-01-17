烏克蘭情報戰：在克里米亞秘密監視俄軍一舉一動的特工組織「阿泰什」

「我有一種直覺，有人在監視著我。我的心臟劇烈的跳動。」 一名我們稱之為「一號特工」的男子蹲在灌木叢中拍照。他告訴我們，他是一個名為「阿泰什」（Atesh）的團體成員。Atesh在克里米亞韃靼語中是「火焰」的意思。

通過一個即時通訊工具，他向BBC描述了他的秘密生活：在被俄羅斯佔領的克里米亞監視著俄羅斯軍隊。

他說：「大概有兩週，我在腦海中計劃我會做什麼以及該怎麼做。」他又補充說：「我規劃了路線，主要的後備計劃，如果被注意到應該說些什麼。」

「一號特工」做事很仔細。他從多個角度拍下了多張照片。但這是危險而且可能是致命的工作。有一次，就在調查一個地點的片刻之後，他注意到附近有一群俄羅斯軍人。

「那是一個可怕的時刻！我靠在一輛車子旁，假裝車輪胎有問題。」

「奇蹟般地，他們並沒有和我說話。」

阿泰什組織稱它們收集有關俄羅斯軍事動向的信息，主要是在克里米亞，但也包括其它被佔領地區，甚至是俄羅斯本土。

特工們表示他們的情報已協助烏克蘭在克里米亞對俄羅斯登陸艦「明斯克號」（the Minsk）和和潛艇「羅斯托夫號」（Rostov-on-Don）的高調攻擊，還有去年九月，烏軍對俄羅斯黑海艦隊總部的襲擊。

最近，阿泰什表示，他們在本週烏克蘭對葉夫帕托里亞（Yevpatoria）的一個潛在的俄羅斯雷達站進行了偵察工作。這個地點之前遭到了烏軍的打擊。

俄羅斯的軍事部落客們將這個特工組織視為烏克蘭情報部門在網上虛構的團體，旨在誇大烏克蘭抵抗程度。

俄羅斯媒體報導說，阿泰什是一個被俄方禁止的恐怖組織。

Photo Credit: BBC News 阿泰什組織在俄羅斯於2022年進行全面入侵烏克蘭之後出現，但絕非被佔領地區唯一的反抗組織。

「克里米亞人不都是行屍走肉」

通過即時通訊工具和該組織的一名內部人士，BBC與五名自稱是阿泰什活躍特工的男子有了交流。其中一名特工甚至表示他目前在俄羅斯軍隊中工作。

儘管無法獨立驗證他們的陳述，但烏克蘭國防和情報部門的一位高級消息人士告訴BBC，這些證詞是可信的。

特工們表示，他們願意與我們交談，因為他們想展示一個活躍的、正在運作中的反抗行動。

「克里米亞人不都是行屍走肉，而且（在遭到全面審查的情況下）凖備抵抗，」「一號特工」告訴記者。

BBC與「五號特工」，目前身在俄羅斯軍隊的男士對談，他表示明白自己的雙重生活是危險的：「風險非常高，沒有人想坐牢。」被捕人士通常要面臨叛國罪和長時間監禁。

五號特工又說，「一切行動都必須很小心，並用頭腦來處理。在這樣的特工任務中犯錯是絕對不可接受的。」

俄羅斯在2014年3月吞併了克里米亞半島，比其對烏克蘭的全面入侵早了八年。儘管數十年來，俄羅斯族群一直佔據多數人口，但數量可觀的烏克蘭人和克里米亞韃靼少數族群依然生活在這半島。

BBC直接聯繫了阿泰什特工組織，並與該組織駐在烏克蘭的負責人交談。由於擔心被捕的風險，這些男子不會透露他們的身份。

「俄羅斯特種部隊一直在試圖識別我們的游擊隊員，」 「二號特工」告訴我們。他甚至對最親密的家人隱瞞了他正在做的工作。

「我們不能隨意投放彈藥」

這些人說，由於他們反對莫斯科的行動，他們開始進行偵察工作。

他們告訴我們，他們提供有關防空、儲藏庫、軍事基地和俄羅斯士兵行動的情報，有時候會對一些地點進行長達數週的監視。

「二號特工」表示，他的工作並未得到報酬，但他的開支如燃料費是可以申請補貼的。

我們的主要聯繫人及採訪的內部人士，對於該組織的資金來源不發表評論，僅表示有「幾個」收入來源。

另一個不同的機構，作為烏克蘭特種作戰部隊下屬營運的國家抵抗中心 （National Resistance Centre） 由基輔直接金援並與阿泰什合作。該機構堅稱阿泰什不是烏克蘭為了宣傳做假的組織，而且情報具有很高價值。

「使用風暴暗影或Himars的導彈襲擊是一件非常昂貴的事情，」該機構的發言人告訴BBC，他戴著面具，以「奧斯塔普」（Ostap）的化名活動。

「我們不能像俄羅斯一樣隨意投放炮彈。我們必須先驗證得到的信息。」

「二號特工」還向我們描述，他曾開車超過100公里前往勘察一個軍事基地。他還步行了「很長時間」，然後成功找到了圍欄中的一個縫隙。他從縫隙中擠進去，拍攝了俄羅斯軍車的照片並搜集到了相關信息。

他稱：「這是令人興奮的！在這樣的時刻，腎上腺素會非常強烈地上升。」

在隨後的幾天裏，他得知該地區發生了一次成功的襲擊。他說：「這是我最自豪的時刻。」

Photo Credit: BBC News 對於阿泰什來說，受親俄分子滲透的威脅是非常真實的情況：在一個充滿特工和雙重特工的混濁世界中。

驅逐俄羅斯離開黑海

基輔方面認為對克里米亞的俄羅斯軍事目標的大規模襲擊是反攻的關鍵部分，而在其它地方，特別是在前線，這種反攻已經失敗。

烏克蘭海軍退役上尉安德里・李任克（Andriy Ryzhenko）表示，克里米亞半島由於本質上是一個「永不沉沒的航空母艦」，因此軍事戰略就十分重要。他在吞併發生前就在克里米亞從軍，現在在基輔，他說該半島被俄羅斯用來向地中海和大西洋「投射力量」。

這迫使烏克蘭為糧食船舶開闢了一條繞過克里米亞的新航線，因為俄羅斯退出了允許裝運的協議。

然而，衛星圖像顯示烏克蘭的襲擊，已經迫使俄羅斯將物資從被佔領的塞瓦斯托波爾（​​Sevastopol）轉移到俄羅斯的諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港口。