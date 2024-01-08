蔡總統接受專訪：國際重視風險管控力，選對向前、投錯回到過去；卸任後就不該想原位置的事
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蔡英文強調，民主國家選出未來領導人，確實是很關鍵時刻，若選對領導人、台灣就會往前走，有人說這像時光機，投對了、就前進未來，投錯就回到過去；她感謝民眾願意給自己這8年，且台灣人也在這8年，向世界跟自己證明，民主跟國家發展不是兩個相互違背的概念，正面面對威權，人民的自由也不須打折扣。
蔡總統：國際重視風險管控力，選對向前、投錯回到過去
（中央社）總統蔡英文表示，國際領域重要的是有無能力管控風險，現在國際都知道，不能讓兩岸這個風險失控；她也以時光機比喻選舉說，「選對往前走，投錯就回到過去」，因此擔心有政黨提出的方向非前進，而是過去經驗。
蔡總統接受年代新聞台節目「數字台灣」主持人謝金河專訪，節目昨（7）日晚上播出。
針對兩岸關係，總統表示，兩岸關係確實是每一任政府與總統的最大挑戰，處理一個雙邊關係，不外乎兩種情況，即立場一致所以相安無事，立場跟利益有衝突；在有衝突情況就必須管理風險，因為台灣跟中國的相互關係一直有差距與分歧，換言之，政府就必須要管理這個風險。
總統提到，在國際領域中，有經驗的政治人物都知道，意見分歧不是最重要，最重要是有沒有能力管理風險，所以她開始執政時就定調「維持現狀」，並信守承諾維持現狀。
總統說，採取較穩健立場，可讓國際間覺得台灣是可以相信的政府，也願意一起合作管理這個風險，而現在國際認為，台灣是非常關鍵且不可或缺存在，不論經濟、政治或地緣政治，或從民主角度來看，台灣就是一個非常重要的存在，「當有一天台灣不存在的時候，對這個世界的打擊其實是很大的」。
總統指出，正因如此，國際間會一起來共同管理這個關係、管理這個風險，因為大家都知道，不能夠讓兩岸的這個風險失控，所以會共同聚焦在管理風險。
總統提到，台灣跟其他國家、包括兩岸間，也有某種程度的管理風險機制，任何處理雙邊或多邊關係的外交人員或政治領袖，最怕的都是一種不可測的風險，不知道何時會發生什麼事；但當你有信賴關係、溝通管道，且具備一定誠信時，那反而是解決問題的開始。
總統強調，民主國家選出未來領導人，確實是很關鍵時刻，若選對領導人、台灣就會往前走，有人說這像時光機，投對了、就前進未來，投錯就回到過去；她感謝民眾願意給自己這8年，且台灣人也在這8年，向世界跟自己證明，民主跟國家發展不是兩個相互違背的概念，正面面對威權，人民的自由也不須打折扣。
總統希望，下一個政府能透過現在基礎快速往前走，因此她現在有點擔心，因為在這次選舉，有些政黨候選人提出來的方向，都不是往前的方向，而是過去的經驗，這對未來能否快速到位，解決台灣現在所面臨跟未來的問題，她是有點擔心。
蔡總統談交棒後角色：離開位置、就不該想原位置事
（中央社）民進黨推出「在路上」競選影片引發迴響，對於交棒後角色，總統蔡英文說，不同位置的人，有各自角色要扮演，離開位置的人、就不該再想原來位置的事；她希望換總統後，台灣能繼續發展，若有需要特別幫忙，她都會盡力。
蔡總統接受年代新聞台節目「數字台灣」主持人謝金河專訪，節目已在昨日晚上播出。
近期蔡總統與民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴合拍「在路上」競選影片，因拍攝方式、內容及鋪陳受到熱烈迴響；蔡總統在影片裡離開駕駛座下車，隨即賴清德駕駛車子與蕭美琴離開，引發網路發起「去海邊把總統接回來」活動。
主持人謝金河好奇下車後的故事，總統說，重點在於坐在車上的那兩個人，她也勉勵賴清德與蕭美琴會做得很好，希望傳達她的信心，也希望台灣民眾能夠感受到她對接班團隊的信心。
至於交棒後的角色，總統表示，在不同的位置上的人，有各自的角色要扮演，離開位置的人、就不該再想原來位置上的事；她還是會在台灣觀察整個台灣，希望換總統後，台灣能繼續發展，如果有什麼沒想到的、或是需要她特別幫忙的，她都會盡力。
談到民進黨總統候選人賴清德，蔡總統說，在賴清德擔任副總統這4年，有很多一起開會的機會，在很多事情的想法上，在會議或私下交談時都交換意見，「基本上我們的想法差距並不大」，整個團隊運作相當成熟，賴清德跟團隊間的接軌也不是問題。
總統表示，期待未來的政府在現在基礎上，可以再去累積、做得更好，沒有完成的也能順利完成；國際變局相當多，未來政府要面臨的挑戰，可能會比她這一任政府還要嚴峻，因此未來的團隊必須是一個有經驗且默契很好的團隊。
總統也說，她現在已經有一點在想，不擔任總統後的日子，應該是不錯的日子，有很多想去的地方，尤其是她的家鄉在屏東，雖然落山風很強，但也有不錯的觀光、休閒地方，她小時候的記憶非常多，像是到四重溪洗溫泉、到萬巒吃豬腳，很想再好好地、輕鬆地回顧一下。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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