哈爾濱成「網紅城市」帶動中國旅遊潮，專家：區域冷熱不均將加劇
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《勁旅網》創辦人魏長仁表示，有了淄博和哈爾濱兩個「樣板」，2024年應該會有一批旅遊城市進行「出圈行銷」，因為「一旦成功，接下來的收益很可能是翻倍的」。然而，他也提到，網紅旅遊市場會越來越多，也會出現一些問題，例如「熱度是否能持續」、「是否對當地造成困擾」等。
哈爾濱成網紅城市帶動中國旅遊潮，區域冷熱不均將加劇
（中央社）中國哈爾濱成最新的旅遊網紅城市，在假期之後人潮仍絡繹不絕。分析指出，隨著旅遊復甦，今年將會有更多城市用各種方式搶攻網紅旅遊市場。然而，卻也可能加劇區域冷熱不均情形。
《第一財經》報導，根據中國文化和旅遊部統計資料，3天元旦假期，中國國內旅遊出遊1.35億人次，年增155.3%；國內旅遊收入為人民幣797.3億元（約新台幣3430億元），年增200.7%，另較疫情前的2019年同期成長5.6%。數據顯示，中國國內旅遊市場逐漸復甦。
在旅遊市場復甦之際，淄博、哈爾濱這類網紅城市走紅的模式，也受到了關注。
報導引述旅遊財經新媒體《勁旅網》創辦人魏長仁分析，淄博和哈爾濱的情形類似，因為一個「網路出圈」（從小圈子進入大眾的視野）事件而引起消費者關注，接著透過當地相關部門的支援和網路行銷、媒體傳播等，迅速登上熱搜。這是網路時代特有的效果。
他說，有了淄博和哈爾濱兩個「樣板」，2024年應該會有一批旅遊城市進行「出圈行銷」，因為「一旦成功，接下來的收益很可能是翻倍的」。
然而，魏長仁也提到，網紅旅遊市場會越來越多，也會出現一些問題，例如「熱度是否能持續」、「是否對當地造成困擾」、「是否出現低價搶客等行為」。而且，隨著網紅旅遊城市增加，今年的中國國內遊目的地會更加冷熱不均，「像是哈爾濱這樣的出圈城市熱度會非常高，而一些非熱門城市則會流失一定的客源，因為畢竟出遊的人群和假期時間都是差不多的，去了這裡自然就不去那裡了。」
相較於中國國內旅遊，境外旅遊地恢復速度則較為緩慢一些。
報導引述一名在法國從事中文導遊工作的中國民眾分析，由於出境旅遊需要辦簽證等手續、加上國際交通、海外住宿和中文接待服務，這些支出都比中國國內遊複雜且昂貴。此外，疫情之後海外從業人員回歸需要一定時間，因此在2023年的出境旅遊市場恢復相對較慢。
隨著進入2024年，華美酒店顧問公司首席知識專家趙煥焱分析，今年會有更多國家在旅遊政策方面給予支持。2023年出境旅遊剛恢復時，業務恢復較慢，部分國家的簽證作業、排隊預約時間長。如今越來越多的國家在簽證政策上給予簡化，因此2024年的出境旅遊市場客源數量預計會有大幅提升。
中國哈爾濱旅遊市場火熱，假期過後依然不減
（中央社）中國哈爾濱旅遊市場爆火，繼元旦假期之後，熱度依然不減。
元旦假期期間，哈爾濱累計接待遊客達304.79萬人次，旅遊收入達人民幣59.14億元（下同，約新台幣254.3億元）。根據中國媒體《澎湃新聞》報導，假期過後的哈爾濱，熱度仍再走高，一舉一動都備受輿論關注。
報導並分析細數哈爾濱為何能夠在近期成為網紅城市。
報導表示，追溯這次哈爾濱爆紅的原因可能是因為冰雪大世界的「退票事件」。該事件是去（2023）年12月18日冰雪大世界開園當天，由於遊客眾多，開園不到3小時預約便達4萬人，入園人數遠超過遊樂園乘載量，遊客在零下20度等幾小時還未能玩到想玩的項目，於是紛紛要求退票，事件經由短影音傳播，令哈爾濱衝上了熱搜，意外「反向圈粉」。
報導並指，哈爾濱爆火後，以誠懇的態度接納所有的批評與建議，在發生退票事件時，哈爾濱文旅部向遊客道歉，並對冰雪大世界展開現場督導，進行整改。
之後，又是「花式圈粉」不斷，像是在索菲亞廣場上蓋好溫暖驛站；從太陽島至冰雪大世界地鐵站可免費乘坐；去中央大街看雪看建築但又擔心路滑，在通往防洪紀念塔的地下通道已經鋪上了地毯專門防滑等。
報導指出，哈爾濱的熱度已輻射到東北其他旅遊目的地。瀋陽的洗浴與早市，吉林的滑雪與延吉遊，均受到遊客的青睞。
而東北多個地市文旅部門開始搶抓破圈機遇，積極與遊客互動。
不過報導也說，要如何在經歷爆火過後，保持「保溫」不「遇冷」，是包含哈爾濱在內的諸多網紅城市需要思考的問題。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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