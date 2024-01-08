哈爾濱成「網紅城市」帶動中國旅遊潮，專家：區域冷熱不均將加劇

哈爾濱成網紅城市帶動中國旅遊潮，區域冷熱不均將加劇

（中央社）中國哈爾濱成最新的旅遊網紅城市，在假期之後人潮仍絡繹不絕。分析指出，隨著旅遊復甦，今年將會有更多城市用各種方式搶攻網紅旅遊市場。然而，卻也可能加劇區域冷熱不均情形。

《第一財經》報導，根據中國文化和旅遊部統計資料，3天元旦假期，中國國內旅遊出遊1.35億人次，年增155.3%；國內旅遊收入為人民幣797.3億元（約新台幣3430億元），年增200.7%，另較疫情前的2019年同期成長5.6%。數據顯示，中國國內旅遊市場逐漸復甦。

在旅遊市場復甦之際，淄博、哈爾濱這類網紅城市走紅的模式，也受到了關注。

報導引述旅遊財經新媒體《勁旅網》創辦人魏長仁分析，淄博和哈爾濱的情形類似，因為一個「網路出圈」（從小圈子進入大眾的視野）事件而引起消費者關注，接著透過當地相關部門的支援和網路行銷、媒體傳播等，迅速登上熱搜。這是網路時代特有的效果。

他說，有了淄博和哈爾濱兩個「樣板」，2024年應該會有一批旅遊城市進行「出圈行銷」，因為「一旦成功，接下來的收益很可能是翻倍的」。

然而，魏長仁也提到，網紅旅遊市場會越來越多，也會出現一些問題，例如「熱度是否能持續」、「是否對當地造成困擾」、「是否出現低價搶客等行為」。而且，隨著網紅旅遊城市增加，今年的中國國內遊目的地會更加冷熱不均，「像是哈爾濱這樣的出圈城市熱度會非常高，而一些非熱門城市則會流失一定的客源，因為畢竟出遊的人群和假期時間都是差不多的，去了這裡自然就不去那裡了。」

相較於中國國內旅遊，境外旅遊地恢復速度則較為緩慢一些。

報導引述一名在法國從事中文導遊工作的中國民眾分析，由於出境旅遊需要辦簽證等手續、加上國際交通、海外住宿和中文接待服務，這些支出都比中國國內遊複雜且昂貴。此外，疫情之後海外從業人員回歸需要一定時間，因此在2023年的出境旅遊市場恢復相對較慢。

隨著進入2024年，華美酒店顧問公司首席知識專家趙煥焱分析，今年會有更多國家在旅遊政策方面給予支持。2023年出境旅遊剛恢復時，業務恢復較慢，部分國家的簽證作業、排隊預約時間長。如今越來越多的國家在簽證政策上給予簡化，因此2024年的出境旅遊市場客源數量預計會有大幅提升。

中國哈爾濱旅遊市場火熱，假期過後依然不減

（中央社）中國哈爾濱旅遊市場爆火，繼元旦假期之後，熱度依然不減。

元旦假期期間，哈爾濱累計接待遊客達304.79萬人次，旅遊收入達人民幣59.14億元（下同，約新台幣254.3億元）。根據中國媒體《澎湃新聞》報導，假期過後的哈爾濱，熱度仍再走高，一舉一動都備受輿論關注。

報導並分析細數哈爾濱為何能夠在近期成為網紅城市。

報導表示，追溯這次哈爾濱爆紅的原因可能是因為冰雪大世界的「退票事件」。該事件是去（2023）年12月18日冰雪大世界開園當天，由於遊客眾多，開園不到3小時預約便達4萬人，入園人數遠超過遊樂園乘載量，遊客在零下20度等幾小時還未能玩到想玩的項目，於是紛紛要求退票，事件經由短影音傳播，令哈爾濱衝上了熱搜，意外「反向圈粉」。

報導並指，哈爾濱爆火後，以誠懇的態度接納所有的批評與建議，在發生退票事件時，哈爾濱文旅部向遊客道歉，並對冰雪大世界展開現場督導，進行整改。

之後，又是「花式圈粉」不斷，像是在索菲亞廣場上蓋好溫暖驛站；從太陽島至冰雪大世界地鐵站可免費乘坐；去中央大街看雪看建築但又擔心路滑，在通往防洪紀念塔的地下通道已經鋪上了地毯專門防滑等。

報導指出，哈爾濱的熱度已輻射到東北其他旅遊目的地。瀋陽的洗浴與早市，吉林的滑雪與延吉遊，均受到遊客的青睞。

而東北多個地市文旅部門開始搶抓破圈機遇，積極與遊客互動。

不過報導也說，要如何在經歷爆火過後，保持「保溫」不「遇冷」，是包含哈爾濱在內的諸多網紅城市需要思考的問題。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航