布林肯：以哈戰爭恐擴散威脅中東安全，不可讓巴勒斯坦人被迫離開加薩

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天（當地時間7日）警告，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭恐「轉移」，對更廣泛中東地區的安全構成威脅，並強調絕不可讓流離的巴勒斯坦人被迫離開加薩。

《法新社》報導，於以色列和哈瑪斯衝突升級之際再訪中東的布林肯在卡達召開記者會指出：「現在是這地區極度緊張時刻，這場衝突很容易轉移，造成更大不安全感和更多苦難。」

他並表示，兩名《半島電視台》（Al Jazeera）記者命喪對加薩走廊（Gaza Strip）的襲擊，是「難以想像的悲劇」。

卡達的《半島電視台》稍早宣布，韓薩・達杜赫（Hamza Dahdouh）和圖里亞（Mustafa Thuria）在加薩走廊為《半島電視台》「執行任務的路上」遇害。圖里亞也是《法新社》和其他新聞機構的特約攝影記者。

布林肯提到兩名記者之死時說：「這是難以想像的悲劇，還有太多無辜的巴勒斯坦男人、女人和孩童也是如此。」

布林肯指出，以色列必須採取更多措施保護加薩平民，並且強調，有必要讓因為持續中的戰爭而流離失所的巴勒斯坦人能夠「回家」。

他與卡達總理穆罕默德（Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）共同召開記者會時說：「一旦情勢允許，巴勒斯坦平民必須能夠回家。他們不可以、絕不可以讓他們被迫離開加薩。」

以色列、真主黨黎巴嫩邊界交火，西方阻加薩戰爭擴大

以色列北部各地6日響起空襲警報。伊朗支持的黎巴嫩真主黨表示，該團體向以色列發射火箭彈。以色列則指出，以軍攻擊了一個「恐怖分子小組」作為報復。

《路透社》報導，在加薩走廊的激烈戰鬥仍在進行，尤其是加薩南部汗尤尼斯市（Khan Younis）市區及附近地區。以色列軍方指稱，以軍在該市擊斃3名巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯成員。

加薩戰爭已打了3個月，已在黎巴嫩、以色列占領的約旦河西岸（West Bank）及紅海航道產生擴散效應，美國國務卿布林肯及歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）分別造訪中東地區，試圖防止加薩戰爭擴大。

以色列、真主黨（Hezbollah）隔著黎巴嫩邊界頻繁交火，約旦河西岸正充滿怒氣，與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）似乎決心繼續攻擊紅海航運、直到以色列停止轟擊加薩的巴勒斯坦人。

以色列軍方表示，以軍偵測到大約40枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部城鎮莫蘭（Meron）周遭地區。當地空襲警報響起，但未有傷亡或損失通報。

真主黨則指出，該團體發射62枚火箭彈攻擊以色列的一個重要觀察哨，這是針對哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）2日遭到殺害的「初步回應」。

以色列軍方指稱，以軍已對火箭彈攻擊作出回應，以無人機攻擊「負責發射的恐怖分子小組」。

貝魯特機場傳遭網攻，航廈螢幕顯示反真主黨訊息

黎巴嫩《國家通訊社》（National News Agency）報導，首都貝魯特機場今天遭遇網路攻擊，當地媒體播出的畫面顯示，航廈螢幕出現反黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨的訊息。

《法新社》報導，自從以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯去年10月初開戰以來，真主黨幾乎每天都跟頭號敵人以色列跨境交火，這個黎巴嫩運動強調透過相關行動聲援它在加薩走廊的巴勒斯坦盟友。

媒體報導指出，貝魯特機場出現敦促伊朗支持的真主黨「別害國家捲入戰爭」的訊息。

黎巴嫩《國家通訊社》報導，「這起對該機場出境和入境大廳螢幕進行的網路攻擊干擾行李自動分檢系統運作」，並表示當局正致力恢復螢幕，以「維持機場正常運作」。

當地媒體播出的影片顯示，螢幕上批評真主黨的訊息一旁還有象徵伊朗遜尼派反政府組織真主旅（Jundollah）的圖案。

《法新社》進行聯繫時，真主旅拒絕就此評論，不過後來發布影片聲明，似乎否認這起網攻是他們所為，表示那是「惡魔搞鬼」。

螢幕上出現的訊息提到，「（真主黨領袖）納斯拉勒（Hassan Nasrallah），如果你害國家捲入戰爭，沒有人會挺你」，還引述納斯拉勒說，「我們不會為任何人戰鬥」。

哈瑪斯的二號人物艾魯里2日命喪真主黨盤踞的貝魯特南部，令人憂心情勢恐將升級。有美國國防官員表示，事件是以色列所為。

真主黨昨天對一座以色列軍事基地發射逾60枚火箭，藉以對艾魯里之死作出回應。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航