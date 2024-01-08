布林肯：以哈戰爭恐擴散威脅中東安全，不可讓巴勒斯坦人被迫離開加薩
我們想讓你知道的是
布林肯指出，以色列必須採取更多措施保護加薩平民，並且強調，有必要讓因為持續中的戰爭而流離失所的巴勒斯坦人能夠「回家」。他與卡達總理穆罕默德共同召開記者會時說：「一旦情勢允許，巴勒斯坦平民必須能夠回家。他們不可以、絕不可以讓他們被迫離開加薩。」
布林肯：以哈戰爭恐擴散威脅中東安全，不可讓巴勒斯坦人被迫離開加薩
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天（當地時間7日）警告，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭恐「轉移」，對更廣泛中東地區的安全構成威脅，並強調絕不可讓流離的巴勒斯坦人被迫離開加薩。
《法新社》報導，於以色列和哈瑪斯衝突升級之際再訪中東的布林肯在卡達召開記者會指出：「現在是這地區極度緊張時刻，這場衝突很容易轉移，造成更大不安全感和更多苦難。」
他並表示，兩名《半島電視台》（Al Jazeera）記者命喪對加薩走廊（Gaza Strip）的襲擊，是「難以想像的悲劇」。
卡達的《半島電視台》稍早宣布，韓薩・達杜赫（Hamza Dahdouh）和圖里亞（Mustafa Thuria）在加薩走廊為《半島電視台》「執行任務的路上」遇害。圖里亞也是《法新社》和其他新聞機構的特約攝影記者。
布林肯提到兩名記者之死時說：「這是難以想像的悲劇，還有太多無辜的巴勒斯坦男人、女人和孩童也是如此。」
布林肯指出，以色列必須採取更多措施保護加薩平民，並且強調，有必要讓因為持續中的戰爭而流離失所的巴勒斯坦人能夠「回家」。
他與卡達總理穆罕默德（Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）共同召開記者會時說：「一旦情勢允許，巴勒斯坦平民必須能夠回家。他們不可以、絕不可以讓他們被迫離開加薩。」
以色列、真主黨黎巴嫩邊界交火，西方阻加薩戰爭擴大
以色列北部各地6日響起空襲警報。伊朗支持的黎巴嫩真主黨表示，該團體向以色列發射火箭彈。以色列則指出，以軍攻擊了一個「恐怖分子小組」作為報復。
《路透社》報導，在加薩走廊的激烈戰鬥仍在進行，尤其是加薩南部汗尤尼斯市（Khan Younis）市區及附近地區。以色列軍方指稱，以軍在該市擊斃3名巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯成員。
加薩戰爭已打了3個月，已在黎巴嫩、以色列占領的約旦河西岸（West Bank）及紅海航道產生擴散效應，美國國務卿布林肯及歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）分別造訪中東地區，試圖防止加薩戰爭擴大。
以色列、真主黨（Hezbollah）隔著黎巴嫩邊界頻繁交火，約旦河西岸正充滿怒氣，與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）似乎決心繼續攻擊紅海航運、直到以色列停止轟擊加薩的巴勒斯坦人。
以色列軍方表示，以軍偵測到大約40枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部城鎮莫蘭（Meron）周遭地區。當地空襲警報響起，但未有傷亡或損失通報。
真主黨則指出，該團體發射62枚火箭彈攻擊以色列的一個重要觀察哨，這是針對哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）2日遭到殺害的「初步回應」。
以色列軍方指稱，以軍已對火箭彈攻擊作出回應，以無人機攻擊「負責發射的恐怖分子小組」。
貝魯特機場傳遭網攻，航廈螢幕顯示反真主黨訊息
黎巴嫩《國家通訊社》（National News Agency）報導，首都貝魯特機場今天遭遇網路攻擊，當地媒體播出的畫面顯示，航廈螢幕出現反黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨的訊息。
《法新社》報導，自從以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯去年10月初開戰以來，真主黨幾乎每天都跟頭號敵人以色列跨境交火，這個黎巴嫩運動強調透過相關行動聲援它在加薩走廊的巴勒斯坦盟友。
媒體報導指出，貝魯特機場出現敦促伊朗支持的真主黨「別害國家捲入戰爭」的訊息。
黎巴嫩《國家通訊社》報導，「這起對該機場出境和入境大廳螢幕進行的網路攻擊干擾行李自動分檢系統運作」，並表示當局正致力恢復螢幕，以「維持機場正常運作」。
當地媒體播出的影片顯示，螢幕上批評真主黨的訊息一旁還有象徵伊朗遜尼派反政府組織真主旅（Jundollah）的圖案。
《法新社》進行聯繫時，真主旅拒絕就此評論，不過後來發布影片聲明，似乎否認這起網攻是他們所為，表示那是「惡魔搞鬼」。
螢幕上出現的訊息提到，「（真主黨領袖）納斯拉勒（Hassan Nasrallah），如果你害國家捲入戰爭，沒有人會挺你」，還引述納斯拉勒說，「我們不會為任何人戰鬥」。
哈瑪斯的二號人物艾魯里2日命喪真主黨盤踞的貝魯特南部，令人憂心情勢恐將升級。有美國國防官員表示，事件是以色列所為。
真主黨昨天對一座以色列軍事基地發射逾60枚火箭，藉以對艾魯里之死作出回應。
新聞來源
延伸閱讀
- 以巴問題「一國方案」浮上檯面，可能導致以色列從此不再是猶太民族國家
- 哈瑪斯「第二號人物」艾魯里遇害，背後有伊朗撐腰的真主黨會跟以色列全面開戰？
- 美國的中東政策核心是「破碎化」，確保歐亞「邊緣地帶」難以出現強大的單一政治實體
- 以色列對哈瑪斯的打擊，會重蹈40年前在貝魯特的覆轍嗎？
- 專家：真主黨若加入以哈戰局，可能影響美國軍援台灣規模
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2024-01-08 加薩9歲戰地小記者記錄逃生經歷，盼更多人關切當地困境
- 2024-01-08 布林肯：以哈戰爭恐擴散威脅中東安全，不可讓巴勒斯坦人被迫離開加薩
- 2024-01-08 以巴問題「一國方案」浮上檯面，可能導致以色列從此不再是猶太民族國家
- 2024-01-04 哈瑪斯二號人物遭擊殺：鞏固與真主黨、伊朗關係全靠他，被以色列視為眼中釘；馬克宏呼籲避免局勢升級
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。