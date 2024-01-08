選前超級星期天：藍綠白齊聚高雄造勢拚場，催出勝選氣勢搶選票

（中央社）2024總統選戰的超級星期天登場，藍綠白3陣營晚間齊聚高雄造勢拚場。國民黨總統候選人侯友宜打出「蔣經國牌」，民眾黨總統候選人柯文哲呼籲換下民進黨、不讓國民黨上去，民進黨總統候選人賴清德喊話高雄人再拒絕韓國瑜一次。

2024總統大選超級星期天，國民黨、民眾黨與民進黨都將重兵擺在南台灣，並在高雄市各自舉行大型造勢晚會；3方造勢晚會眾星雲集、精銳盡出，都期望透過選前最後的星期天展現實力，催出勝選氣勢。

侯友宜昨日上午前往桃園市進行車隊掃街，下午轉往高雄市出席「台灣平安，人民侯康」高雄團結勝利大會，包含前總統馬英九、侯康全國後援會總會長王金平、前高雄市長韓國瑜等人到場力挺，現場2萬張椅子座無虛席，國旗飄揚、人潮擠爆高雄時代大道，氣氛熱絡。

侯友宜現場致詞全程以台語演說並大打「經國牌」。他強調，1月13日要贏，對得起故總統蔣經國、對得起中華民國、對得起台灣這塊土地，「我們一定贏」。

侯友宜說，民進黨3個神主牌就是廢死、台獨與非核家園，高雄人都在吸燃煤，所以肺癌現在是全台灣致癌第1名；勞工做得要死要活，大家卻是用肺在發電，如果他當總統，會把這3個神主牌拿下來。

Photo Credit: 中央社 大選進入倒數關鍵時刻，國民黨7日下午在高雄舉行造勢大會，黨籍總統候選人侯友宜（前中）、黨主席朱立倫（前左2）、台北市長蔣萬安（前右2）與前台大校長管中閔（前右）等人同台衝選情，齊聲高唱歌曲「堅持」。

柯文哲昨日主攻高雄市，除在市區車隊掃街，下午前往駁二商圈、瑞豐夜市跟支持者合影，晚上在鼓山區舉行封街造勢晚會，現場滿座，人潮外溢到旁邊街道，支持者情緒激昂，高喊「棄藍綠，保台灣」，誓言將柯文哲送進總統府。

柯文哲在造勢晚會上砲打藍綠。他表示，去（2023）年票選的年度代表字為「缺」，更重要的是，民進黨政府缺德；這場選舉一起「棄藍綠，保台灣」，台灣不是民進黨專利，國旗也不是國民黨的專利。

柯文哲強調，2024總統大選是新政治與舊勢力的對決，理性務實科學與意識形態的對決，公民運動與傳統樁腳政治的對決；這次選舉要把民進黨換下來，但也不能讓國民黨上去，而是要把國家贏回來還給人民，要留下更好的台灣給下一代。

Photo Credit: 中央社 選前超級星期天，台灣民眾黨7日晚間前進高雄市鼓山區舉辦大型造勢晚會，民眾黨總統候選人柯文哲（前中）與副總統候選人吳欣盈（前左）皆出席，籲請選民支持，一起拋開藍綠、把國家贏回來。

民進黨總統候選人賴清德上午先前往苗栗縣，參與黨籍立委候選人的競選活動，下午轉往桃園市，為民進黨立委鄭運鵬、陳瑩、伍麗華等人的造勢活動站台，晚間先出席在屏東縣舉辦的選前造勢大會，隨後趕往高雄市出席黃金週選前之夜活動高雄場，固守南台灣票源。

民進黨的選前之夜活動高雄場晚間7時30分登場，傍晚支持者從四面八方湧入會場，附近捷運站擠滿人，人潮外溢到周邊的自由路、議會路；晚間高雄氣溫略為下降，但現場民眾情緒高昂，揮舞著旗職、標語高聲吶喊。

賴清德致詞時表示，選戰最關鍵時刻，拜託高雄人繼續發揮民主精神，固票、催票、出來投票。高雄人最了解前市長韓國瑜，4年前高雄人罷免韓國瑜，這次請再拒絕韓國瑜1次，拒絕韓國瑜當立法院長。

賴清德說，總統副總統要高票當選、國會要過半，高雄都是關鍵，總統百萬票、立委八仙過海，一定要成功達到。

賴清德指出，他與副手蕭美琴會用3項團結帶領台灣繼續向前，第一是民主力量要團結，第二是國家朝野要團結，第三項是民主陣營要團結，與民主陣營肩並肩站在一起，持續深化交流合作，讓台灣成為世界的台灣。

Photo Credit: 中央社 2024大選迫在眉睫，民進黨全力衝刺選情，7日晚間在高雄市鳳山區舉辦「2024黃金週選前之夜」造勢晚會，總統蔡英文（前左起）與黨籍正副總統候選人賴清德、蕭美琴同台拚選情，攜手高喊「凍蒜」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航