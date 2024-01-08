歐洲專家：台灣成為中國資訊戰、認知戰試驗場，企圖埋下懷疑種子

（中央社）台灣大選在即，英國學者羅德安指出，台灣成了中國全球認知戰技術的試驗場，企圖傷害台灣憲政、削弱信任和士氣。法國專家陸克則表示，蔡總統任期無失誤，中國卻正用隱晦手段影響選舉。

台灣大選倒數，瑞士法語媒體《時代報》（Le Temps）6日新聞標題形容，「2024年，台灣為民主選舉拉開序幕」。近日報導中，中國介選尤其受到國際社會關注。

《法蘭西西部報》（Ouest-France）5日刊登倫敦國王學院（King's College London）「網路外交」學者羅德安（Arthur Laudrain）的專訪。

作為捍衛開放網路空間工具及全球網路假消息研究的專家，羅德安指出，「台灣很常是北京資訊操縱與影響力技術的的試驗場」。

這些操縱技術稱為TTP，也就是「戰術、技巧和程序」，稍加分析就能發現專業駭客的獨特模式和特徵。

羅德安表示，「中國干涉動作從過去為了恫嚇選民的軍演等明顯手段，轉變成隱密且老練的策略，例如向親中候選人輸送政治獻金、操縱社群媒體和控制主要媒體」。

他以中國影響2020年總統大選為例，「手段推陳出新，包括一系列不同種類的行動」。而目標就是為了散播困惑並打擊總統蔡英文，同時拉抬親中候選人聲勢。

「認知作戰會透過不同管道傳播，如假消息、網路機器人，及臉書等平台或LINE等聊天軟體中的假帳號」。羅德安還特別提及，中國媒體2018年散播假消息，導致一名台灣駐日外交官不幸輕生。

至於傳統媒體，北京透過收購或投資把手伸進台灣親中媒體。「部分媒體與中國政府的台灣事務辦公室協作，刊登中國政治宣傳」，羅德安說。

整體而言，中國假消息的目的在於「傷害台灣憲政體制，侵蝕大眾對領導人的信任，減弱公民士氣，並埋下懷疑的種子」。

除了政府對偏頗報導於以罰款並成立工作小組打擊認知戰外，《法國24台》（France 24）6日也以「台灣選前一週，選民面對假消息」為標題，報導台灣非政府組織以及各個事實查核平台如何奮力對抗越來越嚴峻的假消息蔓延。

亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）研究員陸克（Philippe Le Corre）在5日《法蘭西西部報》另一篇評論中分析台灣選舉面臨的風險。

陸克表示，「蔡總統不斷被政敵低估，卻完成了沒有失誤的歷程，同時避免了陷阱和挑釁，也有尊嚴地擔起一個僅獲十幾個小國外交承認國家的領導任期」。

然而，中國正企圖「影響選舉結果」，透過「隱晦的假消息途徑」，如社群媒體。此外，他也不排除在選舉結果出爐到5月20日新總統上任期間，北京將加倍發動恫嚇攻勢的可能性。

陸克指出，國際社會相當警戒，尤其是在必須面對俄烏戰爭和中東衝突的脈絡下，若台海開戰，勢必會嚴重衝擊亞洲與全球經濟。「2024年初，亞太地區專家感受到緊張情緒，同時也擔心台灣議題在即將開打的美國總統選戰外交政策辯論中占有什麼樣地位」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺