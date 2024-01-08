開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/08,
印太

歐洲專家：台灣成為中國資訊戰、認知戰試驗場，企圖埋下懷疑種子

歐洲專家：台灣成為中國資訊戰、認知戰試驗場，企圖埋下懷疑種子
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「認知作戰會透過不同管道傳播，如假消息、網路機器人，及臉書等平台或LINE等聊天軟體中的假帳號」。羅德安還特別提及，中國媒體2018年散播假消息，導致一名台灣駐日外交官不幸輕生。至於傳統媒體，北京透過收購或投資把手伸進台灣親中媒體。「部分媒體與中國政府的台灣事務辦公室協作，刊登中國政治宣傳」，羅德安說。

（中央社）台灣大選在即，英國學者羅德安指出，台灣成了中國全球認知戰技術的試驗場，企圖傷害台灣憲政、削弱信任和士氣。法國專家陸克則表示，蔡總統任期無失誤，中國卻正用隱晦手段影響選舉。

台灣大選倒數，瑞士法語媒體《時代報》（Le Temps）6日新聞標題形容，「2024年，台灣為民主選舉拉開序幕」。近日報導中，中國介選尤其受到國際社會關注。

《法蘭西西部報》（Ouest-France）5日刊登倫敦國王學院（King's College London）「網路外交」學者羅德安（Arthur Laudrain）的專訪。

作為捍衛開放網路空間工具及全球網路假消息研究的專家，羅德安指出，「台灣很常是北京資訊操縱與影響力技術的的試驗場」。

這些操縱技術稱為TTP，也就是「戰術、技巧和程序」，稍加分析就能發現專業駭客的獨特模式和特徵。

羅德安表示，「中國干涉動作從過去為了恫嚇選民的軍演等明顯手段，轉變成隱密且老練的策略，例如向親中候選人輸送政治獻金、操縱社群媒體和控制主要媒體」。

他以中國影響2020年總統大選為例，「手段推陳出新，包括一系列不同種類的行動」。而目標就是為了散播困惑並打擊總統蔡英文，同時拉抬親中候選人聲勢。

「認知作戰會透過不同管道傳播，如假消息、網路機器人，及臉書等平台或LINE等聊天軟體中的假帳號」。羅德安還特別提及，中國媒體2018年散播假消息，導致一名台灣駐日外交官不幸輕生。

至於傳統媒體，北京透過收購或投資把手伸進台灣親中媒體。「部分媒體與中國政府的台灣事務辦公室協作，刊登中國政治宣傳」，羅德安說。

整體而言，中國假消息的目的在於「傷害台灣憲政體制，侵蝕大眾對領導人的信任，減弱公民士氣，並埋下懷疑的種子」。

除了政府對偏頗報導於以罰款並成立工作小組打擊認知戰外，《法國24台》（France 24）6日也以「台灣選前一週，選民面對假消息」為標題，報導台灣非政府組織以及各個事實查核平台如何奮力對抗越來越嚴峻的假消息蔓延。

亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）研究員陸克（Philippe Le Corre）在5日《法蘭西西部報》另一篇評論中分析台灣選舉面臨的風險。

陸克表示，「蔡總統不斷被政敵低估，卻完成了沒有失誤的歷程，同時避免了陷阱和挑釁，也有尊嚴地擔起一個僅獲十幾個小國外交承認國家的領導任期」。

然而，中國正企圖「影響選舉結果」，透過「隱晦的假消息途徑」，如社群媒體。此外，他也不排除在選舉結果出爐到5月20日新總統上任期間，北京將加倍發動恫嚇攻勢的可能性。

陸克指出，國際社會相當警戒，尤其是在必須面對俄烏戰爭和中東衝突的脈絡下，若台海開戰，勢必會嚴重衝擊亞洲與全球經濟。「2024年初，亞太地區專家感受到緊張情緒，同時也擔心台灣議題在即將開打的美國總統選戰外交政策辯論中占有什麼樣地位」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。