歐洲專家：台灣成為中國資訊戰、認知戰試驗場，企圖埋下懷疑種子
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「認知作戰會透過不同管道傳播，如假消息、網路機器人，及臉書等平台或LINE等聊天軟體中的假帳號」。羅德安還特別提及，中國媒體2018年散播假消息，導致一名台灣駐日外交官不幸輕生。至於傳統媒體，北京透過收購或投資把手伸進台灣親中媒體。「部分媒體與中國政府的台灣事務辦公室協作，刊登中國政治宣傳」，羅德安說。
（中央社）台灣大選在即，英國學者羅德安指出，台灣成了中國全球認知戰技術的試驗場，企圖傷害台灣憲政、削弱信任和士氣。法國專家陸克則表示，蔡總統任期無失誤，中國卻正用隱晦手段影響選舉。
台灣大選倒數，瑞士法語媒體《時代報》（Le Temps）6日新聞標題形容，「2024年，台灣為民主選舉拉開序幕」。近日報導中，中國介選尤其受到國際社會關注。
《法蘭西西部報》（Ouest-France）5日刊登倫敦國王學院（King's College London）「網路外交」學者羅德安（Arthur Laudrain）的專訪。
作為捍衛開放網路空間工具及全球網路假消息研究的專家，羅德安指出，「台灣很常是北京資訊操縱與影響力技術的的試驗場」。
這些操縱技術稱為TTP，也就是「戰術、技巧和程序」，稍加分析就能發現專業駭客的獨特模式和特徵。
羅德安表示，「中國干涉動作從過去為了恫嚇選民的軍演等明顯手段，轉變成隱密且老練的策略，例如向親中候選人輸送政治獻金、操縱社群媒體和控制主要媒體」。
他以中國影響2020年總統大選為例，「手段推陳出新，包括一系列不同種類的行動」。而目標就是為了散播困惑並打擊總統蔡英文，同時拉抬親中候選人聲勢。
「認知作戰會透過不同管道傳播，如假消息、網路機器人，及臉書等平台或LINE等聊天軟體中的假帳號」。羅德安還特別提及，中國媒體2018年散播假消息，導致一名台灣駐日外交官不幸輕生。
至於傳統媒體，北京透過收購或投資把手伸進台灣親中媒體。「部分媒體與中國政府的台灣事務辦公室協作，刊登中國政治宣傳」，羅德安說。
整體而言，中國假消息的目的在於「傷害台灣憲政體制，侵蝕大眾對領導人的信任，減弱公民士氣，並埋下懷疑的種子」。
除了政府對偏頗報導於以罰款並成立工作小組打擊認知戰外，《法國24台》（France 24）6日也以「台灣選前一週，選民面對假消息」為標題，報導台灣非政府組織以及各個事實查核平台如何奮力對抗越來越嚴峻的假消息蔓延。
亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）研究員陸克（Philippe Le Corre）在5日《法蘭西西部報》另一篇評論中分析台灣選舉面臨的風險。
陸克表示，「蔡總統不斷被政敵低估，卻完成了沒有失誤的歷程，同時避免了陷阱和挑釁，也有尊嚴地擔起一個僅獲十幾個小國外交承認國家的領導任期」。
然而，中國正企圖「影響選舉結果」，透過「隱晦的假消息途徑」，如社群媒體。此外，他也不排除在選舉結果出爐到5月20日新總統上任期間，北京將加倍發動恫嚇攻勢的可能性。
陸克指出，國際社會相當警戒，尤其是在必須面對俄烏戰爭和中東衝突的脈絡下，若台海開戰，勢必會嚴重衝擊亞洲與全球經濟。「2024年初，亞太地區專家感受到緊張情緒，同時也擔心台灣議題在即將開打的美國總統選戰外交政策辯論中占有什麼樣地位」。
新聞來源
延伸閱讀
- 《泰晤士報》：中國試圖以空戰影響台灣大選結果，恫嚇選民在「戰爭與和平」間作抉擇
- 法國紀錄片揭TikTok試圖影響台灣大選、分化民眾改變認同，專家：我認為台灣人確實應該害怕
- 英國《金融時報》：在中國陰影下，台灣認同在不同世代間漸趨凝聚
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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