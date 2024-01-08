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2024/01/08,
科技

輝達特供中國晶片遇冷：客戶看不上降級版，國產晶片吸引力越來越大

輝達特供中國晶片遇冷：客戶看不上降級版，國產晶片吸引力越來越大
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

對輝達來說，一方面要滿足美國監管機構的要求，另一方面還要提供中國客戶需要的晶片，在這兩者之間取得平衡越來越困難。此前，中國公司向輝達訂購了50億美元晶片，但是這些訂單未能完全交付。中國是輝達最大市場之一，貢獻了輝達約五分之一的收入。

（中央社）美國去（2023）年10月擴大禁止向中國出售先進人工智慧（AI）晶片，輝達（NVIDIA）雖然迅速為中國市場開發新晶片，以符合出口規定，但據報導，中國雲計算大客戶並未積極採購這款性能降級版晶片。

《鳳凰網科技》報導引述知情人士稱，去年11月以來，阿里巴巴、騰訊等中國大型雲計算公司一直在測試輝達特供中國AI晶片的最高性能版H20樣本。他們已向輝達表明，今年訂購的晶片數量將遠遠少於此前計劃購買但已經被禁的高性能晶片。

報導說，短期來說，輝達降級版晶片領先中國本土產品的性能優勢正在縮小，這使得中國國產晶片對買家的吸引力越來越大。

知情人士表示，阿里和騰訊正將一些先進半導體訂單轉移給本土公司，並且更多地依賴公司內部開發的晶片，另外兩大晶片買家百度、字節跳動也是如此。

報導還說，長期來看，中國客戶並不確定輝達是否能夠繼續向他們供應晶片，因為美國監管機構已承諾定期審查晶片出口管制，並可能進一步收緊對晶片性能的限制。中國科技公司目前正在調整商業策略，為未來更少地使用輝達產品做準備，避免為了適應新晶片而付出不斷調整技術的昂貴代價。

對輝達來說，一方面要滿足美國監管機構的要求，另一方面還要提供中國客戶需要的晶片，在這兩者之間取得平衡越來越困難。此前，中國公司向輝達訂購了50億美元晶片，但是這些訂單未能完全交付。中國是輝達最大市場之一，貢獻了輝達約五分之一的收入。

報導指出，中國公司一直在測試輝達特供的AI晶片最高性能版本H20。一些測試人員表示，該晶片允許數據在多個處理器之間高效傳輸，因此在構建處理AI計算工作量所需的晶片集群方面是比中國國產替代品更好的選擇。不過，測試人員表示需要更多H20來彌補它與之前輝達晶片的算力差距，而這增加了成本。

開發人員稱，目前最先進的中國晶片能夠像美國晶片一樣處理推理（AI預測）和不太複雜的訓練任務。

阿里巴巴晶片部門平頭哥半導體也在開發一款新的專用AI處理器，名為「含光」。

阿里雲的一名高管表示，「如果未來幾年的晶片限制很可能只會變得更嚴格，你最好現在就開始考慮替代方案」。

不過，中國科技公司的工程師們表示，鑒於輝達的產品生態系統覆蓋範圍更為廣泛，以及本土替代品繼續供不應求，未來12個月，輝達的晶片仍將是優先採購的產品。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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