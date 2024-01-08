日本政治獻金醜聞延燒，安倍派眾議員首遭檢方逮捕，自民黨決定開除黨籍
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日本自民黨最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，東京地檢特搜部7日逮捕成員之一的眾議員池田佳隆及其秘書，成政治獻金風暴後首例。池田涉嫌跟會計負責人柿沼合謀，到2022年止的5年內收受來自安倍派方面給予的約4800萬日圓「回扣」，未刊載在自己擔任代表人的資金管理團體「池田黎明會」政治獻金收支報告書上，並在收入欄位進行虛偽刊載。
眾議員涉違政治獻金法遭逮，自民黨決定開除黨籍
（中央社）日本自民黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金風暴後，出現第一位遭檢方逮捕的眾議員。自民黨7日火速舉行黨紀委員會因應，決定祭出開除黨籍處分。
東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）7日依涉違政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法），逮捕57歲眾議員池田佳隆及其45歲秘書柿沼和宏。
日本《富士新聞網》報導，首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄對此表示，非常遺憾且深感沉重，再度強烈認為自民黨必須抱持強烈危機感，努力挽回政治信賴。
但面對記者詢問是否會要求池田請辭眾議員，岸田未置可否僅重申「黨決定的方向就是開除」。
自民黨幹事長茂木敏充說，非常遺憾且深感沉重，未來將關注此案調查進展。站在黨的立場，經過諮詢黨紀委員會後決定對池田祭出開除黨籍處分。
安倍派方面也表示，對相關各方人士造成嚴重擔心與困擾，由衷表達歉意。
安倍派表示，將持續誠摯地配合檢方調查，為及早挽回大家對政治的信賴，會確實地盡到該盡的職責。
自民黨政治獻金風暴，安倍派眾議員首遭檢方逮捕
日本自民黨最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，東京地檢特搜部7日逮捕成員之一的眾議員池田佳隆及其秘書，成政治獻金風暴後首例。
《日本放送協會》（NHK）及《朝日新聞》報導，東京地方檢察廳特別搜查部7日依涉違《政治資金規正法》，逮捕57歲池田佳隆及其45歲秘書柿沼和宏。
東京地檢特搜部表示，池田涉嫌跟會計負責人柿沼合謀，到2022年止的5年內收受來自安倍派方面給予的約4800萬日圓「回扣」，未刊載在自己擔任代表人的資金管理團體「池田黎明會」政治獻金收支報告書上，並在收入欄位進行虛偽刊載。
池田是東海選區選出的比例代表眾議員，共當選過4屆，並曾任文部科學副大臣。
《TBS電視台》報導，在媒體報導政治獻金疑雲後，池田雖然坦承未在政治獻金收支報告書刊載並進行更正，但之後持續缺席國會等場合未公開露面，也沒有針對有無收受「回扣」對外說明。
安倍派及黨內另一個派閥「二階派」（志帥會）被爆出旗下議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來當作給議員的「回扣」。這些「回扣」並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊的「小金庫」。
在安倍派部分，檢方懷疑「小金庫」規模從2018年到2022年可能達約6億日圓之多，有違反《政治資金規正法》之嫌。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
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基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
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通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
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