日本政治獻金醜聞延燒，安倍派眾議員首遭檢方逮捕，自民黨決定開除黨籍

眾議員涉違政治獻金法遭逮，自民黨決定開除黨籍

（中央社）日本自民黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金風暴後，出現第一位遭檢方逮捕的眾議員。自民黨7日火速舉行黨紀委員會因應，決定祭出開除黨籍處分。

東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）7日依涉違政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法），逮捕57歲眾議員池田佳隆及其45歲秘書柿沼和宏。

日本《富士新聞網》報導，首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄對此表示，非常遺憾且深感沉重，再度強烈認為自民黨必須抱持強烈危機感，努力挽回政治信賴。

但面對記者詢問是否會要求池田請辭眾議員，岸田未置可否僅重申「黨決定的方向就是開除」。

自民黨幹事長茂木敏充說，非常遺憾且深感沉重，未來將關注此案調查進展。站在黨的立場，經過諮詢黨紀委員會後決定對池田祭出開除黨籍處分。

安倍派方面也表示，對相關各方人士造成嚴重擔心與困擾，由衷表達歉意。

安倍派表示，將持續誠摯地配合檢方調查，為及早挽回大家對政治的信賴，會確實地盡到該盡的職責。

自民黨政治獻金風暴，安倍派眾議員首遭檢方逮捕

日本自民黨最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，東京地檢特搜部7日逮捕成員之一的眾議員池田佳隆及其秘書，成政治獻金風暴後首例。

《日本放送協會》（NHK）及《朝日新聞》報導，東京地方檢察廳特別搜查部7日依涉違《政治資金規正法》，逮捕57歲池田佳隆及其45歲秘書柿沼和宏。

東京地檢特搜部表示，池田涉嫌跟會計負責人柿沼合謀，到2022年止的5年內收受來自安倍派方面給予的約4800萬日圓「回扣」，未刊載在自己擔任代表人的資金管理團體「池田黎明會」政治獻金收支報告書上，並在收入欄位進行虛偽刊載。

池田是東海選區選出的比例代表眾議員，共當選過4屆，並曾任文部科學副大臣。

《TBS電視台》報導，在媒體報導政治獻金疑雲後，池田雖然坦承未在政治獻金收支報告書刊載並進行更正，但之後持續缺席國會等場合未公開露面，也沒有針對有無收受「回扣」對外說明。

安倍派及黨內另一個派閥「二階派」（志帥會）被爆出旗下議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來當作給議員的「回扣」。這些「回扣」並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊的「小金庫」。

在安倍派部分，檢方懷疑「小金庫」規模從2018年到2022年可能達約6億日圓之多，有違反《政治資金規正法》之嫌。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航