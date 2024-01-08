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2024/01/08,
歐洲

從中東到印太都有危機，義大利外長籲組建「歐盟聯軍」加強防務合作

從中東到印太都有危機，義大利外長籲組建「歐盟聯軍」加強防務合作
義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）。Photo Credit: GettyImages

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自從俄羅斯近兩年前全面入侵烏克蘭以來，歐洲防務合作已成為愈來愈重要的政治議題。然而，目前行動較多著墨在北大西洋公約組織（NATO）的擴張上。歐盟國家芬蘭去年加入北約，瑞典也可望成為會員國。

（中央社）義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，歐洲聯盟應該組建自己的聯合軍隊，以在維持和平與預防衝突上發揮作用。

塔加尼接受義大利《新聞報》（La Stampa）訪問時表示，對他領導的義大利前進黨（Forza Italia）來說，加強歐洲防務合作是首要工作。

他在7日刊出的訪問中說：「如果我們希望在這個世界維持和平，就需要一支歐洲部隊。這是實施有效歐洲外交政策的基本前提。」

他補充道：「在一個有美國、中國、印度、俄羅斯等強權的世界中，且從中東到印度太平洋地區都有危機的情況下，只有已經存在的東西，也就是歐盟，才能保護義大利、德國、法國或斯洛維尼亞公民。」

自從俄羅斯近兩年前全面入侵烏克蘭以來，歐洲防務合作已成為愈來愈重要的政治議題。

然而，目前行動較多著墨在北大西洋公約組織（NATO）的擴張上。歐盟國家芬蘭去年加入北約，瑞典也可望成為會員國。

塔加尼也表示，由27國組成的歐盟應精簡領導階層，並實施單一主席制，而非現行由歐盟理事會（European Council）、歐盟執行委員會（European Commission）主席共同領導的方式。

塔加尼在頗具個人魅力的前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）去年過世後，開始領導義大利前進黨。

今年6月的歐洲議會（European Parliament）選舉，將是義大利前進黨失去貝魯斯柯尼後，檢視民意支持度的第一個指標。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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