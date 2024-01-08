從中東到印太都有危機，義大利外長籲組建「歐盟聯軍」加強防務合作
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自從俄羅斯近兩年前全面入侵烏克蘭以來，歐洲防務合作已成為愈來愈重要的政治議題。然而，目前行動較多著墨在北大西洋公約組織（NATO）的擴張上。歐盟國家芬蘭去年加入北約，瑞典也可望成為會員國。
（中央社）義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，歐洲聯盟應該組建自己的聯合軍隊，以在維持和平與預防衝突上發揮作用。
塔加尼接受義大利《新聞報》（La Stampa）訪問時表示，對他領導的義大利前進黨（Forza Italia）來說，加強歐洲防務合作是首要工作。
他在7日刊出的訪問中說：「如果我們希望在這個世界維持和平，就需要一支歐洲部隊。這是實施有效歐洲外交政策的基本前提。」
他補充道：「在一個有美國、中國、印度、俄羅斯等強權的世界中，且從中東到印度太平洋地區都有危機的情況下，只有已經存在的東西，也就是歐盟，才能保護義大利、德國、法國或斯洛維尼亞公民。」
自從俄羅斯近兩年前全面入侵烏克蘭以來，歐洲防務合作已成為愈來愈重要的政治議題。
然而，目前行動較多著墨在北大西洋公約組織（NATO）的擴張上。歐盟國家芬蘭去年加入北約，瑞典也可望成為會員國。
塔加尼也表示，由27國組成的歐盟應精簡領導階層，並實施單一主席制，而非現行由歐盟理事會（European Council）、歐盟執行委員會（European Commission）主席共同領導的方式。
塔加尼在頗具個人魅力的前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）去年過世後，開始領導義大利前進黨。
今年6月的歐洲議會（European Parliament）選舉，將是義大利前進黨失去貝魯斯柯尼後，檢視民意支持度的第一個指標。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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