【藝遊嚮導】1/9-1/15：總統大選開票版《瘋狂電視台》、《奇幻動物森林 樋口裕子展》、Yiruma李閏珉音樂會，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜2024總統大選開票版《瘋狂電視台》

時間｜2024/1/13（六）

地點｜台北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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全台首創「大選同步」開票舞台！瘋狂節目通通來，邊演邊開票也不奇怪。對政治感到不滿？對工作感到厭煩？發現自己許久沒有暢快大笑一場？「瘋狂電視台」的瘋狂節目，滿足您渴望快樂的需求！

2024總統大選進入最後衝刺期！各家電視台也不忘大力報導（自己）候選人，「瘋狂電視台」為求如實報導，又不忘讓你身歷其境，各個瘋狂節目讓您笑到忘卻一切煩惱，又不會讓您錯過最新「大選」票數！

小蝦米如何對抗大環境，以最少成本製作出各種瘋狂節目。劇中用相聲來報眾家新聞，拳拳到肉的政論摔角秀，還有意想不到的各種無聊至極的助眠節目伴您度過漫長的夜晚！此外，還有現場同樂的類戲劇演出，邀您一起來陪瘋！

名稱｜坤劇場《夢回…》

時間｜2024/1/12（五） - 2024/1/14（日）

地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

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「我想從你的擁抱裡得到自由」 「你只是從我身上找一段過去的回憶而已」

有沒有一個夢，足以讓你好好想起某個人？有沒有一首歌，是你的專屬愛情BGM？一齣跨越古今的愛戀，輪轉著每個人心上的夢。究竟是什麼將我們繫在一起？人人常說的命運是什麼？是那些以為遇不上的、還是其實是避不開？是某首歌或情人身上的氣味，抑或是細胞裡的基因密碼？

或許我們的相遇，早已定序。

名稱｜【角戲未央】許瀞文個人製作

時間｜2024/1/12（五） - 2024/1/13（六）

地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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「角戲」象徵人生舞台；「未央」意味無止盡的可能與期待。人生不同階段有如戲劇，每次扮演的角色迥異，不論戲劇是否終止，角色仍然在人生中不自覺、且盡力的演繹著，不曾散場。—製作人 許瀞文

本劇以中國作家莫言小說《紅高粱》作為主題，講述高密東北鄉一位内心堅韌充滿生命力的女人「九兒」，且勇敢追求自由與愛。全劇分為四幕，【火紅】【炙黃】【血紅】【悼白】。運用肢體語彙傳達九兒於抗日期間，轟轟烈烈、英勇悲壯的人生故事。

【展覽】

名稱｜千載南逢—故宮國寶佇臺南

時間｜2023/12/16（六） - 2024/3/10（日）

地點｜台南市立美術館2館（台南市中西區忠義路二段1號）

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「千載南逢——故宮國寶佇臺南」邀請您品味精緻文物之美，乘著科技的翅膀，一起翱遊古今中西！

展覽室A以高解析投影〈清院本清明上河圖〉的畫面，再利用古畫動漫的趣味形式，讓觀眾身歷其境、體驗畫中市井小民的生活景像；展覽室B和C，展出故宮最受歡迎的文物〈翠玉白菜〉、國寶〈玉龍紋盤〉、重要古物〈白玉錦荔枝〉和〈清雍正琺瑯彩瓷時時報喜把壺〉等15件文物精品；展覽室D的〈富春印象〉沉浸式劇場是21世紀的新產物，由AI人工智慧學習西洋名畫家梵谷、塞尚和莫內的畫風後，繪製具有歐洲藝術風情的富春山居圖。

名稱｜奇幻動物森林 樋口裕子展

時間｜2023/12/30（六） - 2024/4/7（日）

地點｜中正紀念堂二、三展廳（台北市中正區中山南路21號）

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現實與幻想的延伸交錯，華麗又怪萌的視覺饗宴，日本超人氣藝術家樋口裕子首度海外大型個展，台灣僅台北一站，來場天馬行空的奇異旅程吧！

從日本到全世界挑動人心的超人氣畫家樋口裕子（HIGUCHI YUKO）大型特展首次來台，展區集結近1000件精選作品，包含繪本創作、海報設計、聯名合作等經典繪畫手稿、與樋口裕子長年合作的布偶藝術家今井昌代所創作精緻生動的毛氈玩偶以及台灣限定拍照場景，以溫柔細緻的筆觸、復古的色彩運用與充滿想像力的表現風格，帶領台灣觀眾進入奇幻的異想世界。

名稱｜【請眾仙迎神——宮廟藝術展】

時間｜2023/12/26（二） - 2024/2/18（日）

地點｜彰化縣立美術館（彰化縣彰化市卦山路3號）

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巍巍彰化，三百年建城，傳統藝師冠全臺，文化資產豐富。在近現代藝文設施未具時代，宮廟即信仰與藝術的殿堂。欣逢建縣三百年，宮廟藝術展足以讓漫長歲月的人文精神再次體現當代面貌。

以「現在–過去–未來」時間軸線來發展，透過彰化縣引以為傲之人間國寶、薪傳獎、傳統工藝暨無形文化資產保存者的作品為起點，藉由廟宇文化遺產與文物，探究傳統宮廟文化之美與意涵。另一方面經由不同世代藝術創作的對比，鋪陳開庶民生活中的虔誠信仰、敬拜儀式、慶典科儀等在地文化，同時梳理宮廟藝術的發展脈絡。在AI時代，特別以展演及AR/AI數位科技互動設計，讓觀眾能置身古今對話的虛擬場域，發現宮廟藝術的無窮魅力。

【影視】

名稱｜《我家的故事》Familia

上映時間｜2024/1/12（五）

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跳脫國籍、超乎語言、擺脫身份。只要有愛，就得以為家。

妻子早逝的陶藝工匠獨自在山中生活，有天，因工作被派往阿爾及利亞的兒子帶著來自外國的未婚妻回到家中，表示婚後想辭去工作，搬回日本繼承製陶事業，但身為父親的陶藝工匠卻希望兒子能追尋自己的事業因而反對。此時，因緣際會下工匠出手相救了鄰鎮的巴西青年，更讓其接觸陶藝工作，而遠在異鄉的兒子在此時卻被捲入了複雜的漩渦之中⋯⋯。

【音樂】

名稱｜2024 Yiruma李閏珉臻選音樂會

時間｜2024/1/2（五）

地點｜衛武營國家藝術文化中心音樂廳（高雄市鳳山區三多一路1號）

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Yiruma李閏珉為南韓國寶級作曲家，被視為是都會音樂詩人、韓劇御用作曲家，能夠透過音符，將情感柔情地以音樂作為抒發。兩首廣為人知的Kiss The Rain及River Flows in You，更是許多鋼琴學子必學經典曲目。

Yiruma李閏珉睽違6年第2次在台北登台演出！2017年於台北國際會議中心舉辦了成功的音樂會，2024年他將帶來他多首令人動容的經典曲目以及最新的創作作品與他的粉絲分享，以最溫潤及優雅的琴聲譜出最動人心弦一夜。

Yiruma李閏珉為南韓國寶級作曲家，被視為是都會音樂詩人、韓劇御用作曲家，能夠透過音符，將情感柔情地以音樂作為抒發，音樂融合了爵士、古典元素，同時也涵蓋了東方抒情以及⻄方典雅，在影視及廣告作品中廣泛地被使用。其中兩首廣為人知的Kiss The Rain及River Flows in You更是許多鋼琴學子必學經典曲目。2024年1月， 我們將再次沈浸在Yiruma李閏珉清新且優美的潺潺樂河中，共譜美好的回憶。

名稱｜聽聽 彈談XIV～絕美莫札特Amazing Mozart「沁香」

時間｜2024/1/14（日）

地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）

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