【藝遊嚮導】1/9-1/15：總統大選開票版《瘋狂電視台》、《奇幻動物森林 樋口裕子展》、Yiruma李閏珉音樂會，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
南韓國寶級鋼琴作曲家Yiruma李閏珉睽違6年再度來台！除了經典曲目Kiss The Rain及River Flows in You外，也將帶來最新的創作，譜出動人心弦的一夜。日本超人氣畫家樋口裕大型特展首次來台！繪本創作、海報設計等近千件精選作品，帶你來場天馬行空的奇異旅程。大選進入衝刺期！全台首創「大選同步」開票舞台《瘋狂電視台》，用相聲報新聞、拳拳到肉的政論摔角秀，邊演邊開票也不奇怪。
【表演藝術】
名稱｜2024總統大選開票版《瘋狂電視台》
時間｜2024/1/13（六）
地點｜台北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
全台首創「大選同步」開票舞台！瘋狂節目通通來，邊演邊開票也不奇怪。對政治感到不滿？對工作感到厭煩？發現自己許久沒有暢快大笑一場？「瘋狂電視台」的瘋狂節目，滿足您渴望快樂的需求！
2024總統大選進入最後衝刺期！各家電視台也不忘大力報導（自己）候選人，「瘋狂電視台」為求如實報導，又不忘讓你身歷其境，各個瘋狂節目讓您笑到忘卻一切煩惱，又不會讓您錯過最新「大選」票數！
小蝦米如何對抗大環境，以最少成本製作出各種瘋狂節目。劇中用相聲來報眾家新聞，拳拳到肉的政論摔角秀，還有意想不到的各種無聊至極的助眠節目伴您度過漫長的夜晚！此外，還有現場同樂的類戲劇演出，邀您一起來陪瘋！
名稱｜坤劇場《夢回…》
時間｜2024/1/12（五） - 2024/1/14（日）
地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
「我想從你的擁抱裡得到自由」
「你只是從我身上找一段過去的回憶而已」
有沒有一個夢，足以讓你好好想起某個人？有沒有一首歌，是你的專屬愛情BGM？一齣跨越古今的愛戀，輪轉著每個人心上的夢。究竟是什麼將我們繫在一起？人人常說的命運是什麼？是那些以為遇不上的、還是其實是避不開？是某首歌或情人身上的氣味，抑或是細胞裡的基因密碼？
或許我們的相遇，早已定序。
名稱｜【角戲未央】許瀞文個人製作
時間｜2024/1/12（五） - 2024/1/13（六）
地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
「角戲」象徵人生舞台；「未央」意味無止盡的可能與期待。人生不同階段有如戲劇，每次扮演的角色迥異，不論戲劇是否終止，角色仍然在人生中不自覺、且盡力的演繹著，不曾散場。—製作人 許瀞文
本劇以中國作家莫言小說《紅高粱》作為主題，講述高密東北鄉一位内心堅韌充滿生命力的女人「九兒」，且勇敢追求自由與愛。全劇分為四幕，【火紅】【炙黃】【血紅】【悼白】。運用肢體語彙傳達九兒於抗日期間，轟轟烈烈、英勇悲壯的人生故事。
【展覽】
名稱｜千載南逢—故宮國寶佇臺南
時間｜2023/12/16（六） - 2024/3/10（日）
地點｜台南市立美術館2館（台南市中西區忠義路二段1號）
「千載南逢——故宮國寶佇臺南」邀請您品味精緻文物之美，乘著科技的翅膀，一起翱遊古今中西！
展覽室A以高解析投影〈清院本清明上河圖〉的畫面，再利用古畫動漫的趣味形式，讓觀眾身歷其境、體驗畫中市井小民的生活景像；展覽室B和C，展出故宮最受歡迎的文物〈翠玉白菜〉、國寶〈玉龍紋盤〉、重要古物〈白玉錦荔枝〉和〈清雍正琺瑯彩瓷時時報喜把壺〉等15件文物精品；展覽室D的〈富春印象〉沉浸式劇場是21世紀的新產物，由AI人工智慧學習西洋名畫家梵谷、塞尚和莫內的畫風後，繪製具有歐洲藝術風情的富春山居圖。
名稱｜奇幻動物森林 樋口裕子展
時間｜2023/12/30（六） - 2024/4/7（日）
地點｜中正紀念堂二、三展廳（台北市中正區中山南路21號）
現實與幻想的延伸交錯，華麗又怪萌的視覺饗宴，日本超人氣藝術家樋口裕子首度海外大型個展，台灣僅台北一站，來場天馬行空的奇異旅程吧！
從日本到全世界挑動人心的超人氣畫家樋口裕子（HIGUCHI YUKO）大型特展首次來台，展區集結近1000件精選作品，包含繪本創作、海報設計、聯名合作等經典繪畫手稿、與樋口裕子長年合作的布偶藝術家今井昌代所創作精緻生動的毛氈玩偶以及台灣限定拍照場景，以溫柔細緻的筆觸、復古的色彩運用與充滿想像力的表現風格，帶領台灣觀眾進入奇幻的異想世界。
名稱｜【請眾仙迎神——宮廟藝術展】
時間｜2023/12/26（二） - 2024/2/18（日）
地點｜彰化縣立美術館（彰化縣彰化市卦山路3號）
巍巍彰化，三百年建城，傳統藝師冠全臺，文化資產豐富。在近現代藝文設施未具時代，宮廟即信仰與藝術的殿堂。欣逢建縣三百年，宮廟藝術展足以讓漫長歲月的人文精神再次體現當代面貌。
以「現在–過去–未來」時間軸線來發展，透過彰化縣引以為傲之人間國寶、薪傳獎、傳統工藝暨無形文化資產保存者的作品為起點，藉由廟宇文化遺產與文物，探究傳統宮廟文化之美與意涵。另一方面經由不同世代藝術創作的對比，鋪陳開庶民生活中的虔誠信仰、敬拜儀式、慶典科儀等在地文化，同時梳理宮廟藝術的發展脈絡。在AI時代，特別以展演及AR/AI數位科技互動設計，讓觀眾能置身古今對話的虛擬場域，發現宮廟藝術的無窮魅力。
【影視】
名稱｜《我家的故事》Familia
上映時間｜2024/1/12（五）
詳情請點擊
跳脫國籍、超乎語言、擺脫身份。只要有愛，就得以為家。
妻子早逝的陶藝工匠獨自在山中生活，有天，因工作被派往阿爾及利亞的兒子帶著來自外國的未婚妻回到家中，表示婚後想辭去工作，搬回日本繼承製陶事業，但身為父親的陶藝工匠卻希望兒子能追尋自己的事業因而反對。此時，因緣際會下工匠出手相救了鄰鎮的巴西青年，更讓其接觸陶藝工作，而遠在異鄉的兒子在此時卻被捲入了複雜的漩渦之中⋯⋯。
【音樂】
名稱｜2024 Yiruma李閏珉臻選音樂會
時間｜2024/1/2（五）
地點｜衛武營國家藝術文化中心音樂廳（高雄市鳳山區三多一路1號）
Yiruma李閏珉為南韓國寶級作曲家，被視為是都會音樂詩人、韓劇御用作曲家，能夠透過音符，將情感柔情地以音樂作為抒發。兩首廣為人知的Kiss The Rain及River Flows in You，更是許多鋼琴學子必學經典曲目。
Yiruma李閏珉睽違6年第2次在台北登台演出！2017年於台北國際會議中心舉辦了成功的音樂會，2024年他將帶來他多首令人動容的經典曲目以及最新的創作作品與他的粉絲分享，以最溫潤及優雅的琴聲譜出最動人心弦一夜。
Yiruma李閏珉為南韓國寶級作曲家，被視為是都會音樂詩人、韓劇御用作曲家，能夠透過音符，將情感柔情地以音樂作為抒發，音樂融合了爵士、古典元素，同時也涵蓋了東方抒情以及⻄方典雅，在影視及廣告作品中廣泛地被使用。其中兩首廣為人知的Kiss The Rain及River Flows in You更是許多鋼琴學子必學經典曲目。2024年1月， 我們將再次沈浸在Yiruma李閏珉清新且優美的潺潺樂河中，共譜美好的回憶。
名稱｜聽聽 彈談XIV～絕美莫札特Amazing Mozart「沁香」
時間｜2024/1/14（日）
地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）
詳情請點擊
以音樂神童莫札特為主題，針對3種不同族群量身打造5場全莫札特曲目及其作品介紹的9場系列音樂會，以對鋼琴音樂認識的深淺，分為初、中、高三等級。在突破框架的同時，保有「聽聽 彈談」最吸引人的特色：「結合解說與完整演奏」。
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢