韓國經典短篇小說《好運的一天》：國中教科書必收錄、《魷魚遊戲》也出現，究竟有多好運？
我們想讓你知道的是
你知道韓國有個著名的短篇小說，名叫《好運的一天》嗎？這個故事出現在韓國電影、綜藝節目、韓劇裡，甚至是韓國中學生教科書裡必收錄的故事，號稱韓國最震撼人心的小說作品。究竟要多好運，才能出名到如此呢？
文：花花
新年剛過，耳邊常聽見親朋好友互相道賀，希望未來彼此能吉祥如意，龍年行大順過好一整年。
你知道韓國有個著名的短篇小說，名叫《好運的一天》嗎？
這個故事出現在韓國電影、綜藝節目、韓劇裡，甚至是韓國中學生教科書裡必收錄的故事，號稱韓國最震撼人心的小說作品，究竟要多好運，才能出名到如此呢？
故事
故事發生在20世紀初韓國的日治時期（韓國史稱：日帝強佔期 ），有個人力車車伕名叫金僉知（김첨지），他有一個久病的妻子和幼小的三歲兒子，妻子生病已經超過一個多月了，他不但不給妻子藥吃，還老是對她說：「妳藥吃得越多，病就越重，之後要吃更多藥。」其實，這只是為了掩蓋自己賺不了買藥的錢，才硬扯出的藉口。
有一天，金僉知賺了一筆錢回家，因為餓了太多天，妻子用錢買了小米煮飯來吃，哪知道飯都還沒熟就狼吞虎嚥吃下肚，引來嚴重的腸胃不適，一時消化不了突如其來的食物，持續嘔吐了好久，病情更加惡化。
這天金僉知一如往常出門拉車，在他起身出家門前，妻子皺著眉說：「你今天可以不要出去嗎？我身體很不舒服」，但金僉知為了貼補家用，還是決意掙錢去了。
這天是陰雨天，雨不停地下，雖然令人心情低落，但卻意外地讓金僉知一早就幸運地接了兩位客人，賺了一筆後，他不禁沾沾自喜地想：「今天終於可以買給老婆最喜歡喝的牛骨湯了」。
，又一陣子，他在校門口遇見一位急著去車站搭火車的學生，談好價碼後便載他上了車，這下又能賺到更大一筆了，雖是如此，但金僉知一邊拉車一邊卻惦記著妻子，想著她早上身體不舒服的樣子，不禁仍有一絲感傷。
送了學生到車站後，夜幕已經漸漸低垂，回家的路上碰巧遇到熟悉的好友致三，趁著今天賺了不少，連忙邀致三到居酒屋喝一杯。
兩人聊著聊著，金僉知卻突然邊笑邊哭著說：「我老婆今天過世了，我居然還在這裡喝酒，我真是個該死的傢伙」，這番話讓致三大為震驚，嚇得他連忙說：「你也喝太醉了吧！醒一醒！」
金僉知說自己只是開個玩笑，兩人回家前，他特別點了一份牛骨湯要帶回家，哪怕他再怎麼醉，也不會忘記這件最重要的事。
一打開家門，各種氣味撲鼻而來：嬰兒尿布上的糞便味、灰塵味、草蓆味、病人身上的汗臭味和他自己身上的酒臭味，他鼻子受不了便大喊：
「妳也真要命！整天只會躺著，老公回家了也不起來！」
他邊說邊用腳踢了老婆，沒想到踢著的不像是身子，反倒像是一塊樹幹。他哭著說：
「我都買牛骨湯回來了，妳怎麼不吃？妳怎麽都不吃？真奇怪，今天明明都很幸運的⋯⋯」
結語
小說的題目是「好運的一天」，但最終卻迎來妻子的離世，實是不折不扣的反諷，這一天成了最糟的一天。
韓國有些人認為，人在死前是會有感覺的，出現類似「迴光返照」的現象，小說中的妻子似乎有不祥預感，才會在主角出門前特別交代別外出。
韓劇重新呈現
2021年Netflix排行第一的韓劇《魷魚遊戲》中，最後一集（第九集）標題叫做〈好運的日子〉，當中主角面臨和患難與共的兄弟決一死戰的一局，最終兄弟自殺出局，自己因而贏得最後456億韓幣（約新台幣10億元）的鉅額獎金。
他贏得了眾人求之不得的獎金，這筆獎金能解決無數人的家庭困境、債務危機、健康風險，他卻贏得悲從中來。
回家的路上，碰巧遇到昔日市場上賣魚的老闆娘，這位老闆娘是在最後一局死去的兄弟的母親，主角羞愧得無地自容，面對老闆娘連頭都抬不起來。
想不到她給了主角一條鯖魚，囑咐他包回去跟媽媽一起吃，他慚愧且懷著歉意收下後，邊走邊想，想到終於有錢讓媽媽過上好日子，又有魚吃來慶祝一番，又重新振作了精神。
打開家門，才發現家中一片漆黑，原來母親早已孤獨地倒地不起⋯⋯
我想說
韓劇近來不只議題多元，對社會問題的處理更為細緻，除了時事議題以外，還融合了許多韓國經典文學的元素在其中，如果能看透這些情節的原委，想必你會更透徹韓劇不為大眾所知的獨特魅力。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【好運的一天】你不可不知的韓國震撼小說傑作
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。