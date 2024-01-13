韓國經典短篇小說《好運的一天》：國中教科書必收錄、《魷魚遊戲》也出現，究竟有多好運？

文：花花

新年剛過，耳邊常聽見親朋好友互相道賀，希望未來彼此能吉祥如意，龍年行大順過好一整年。

你知道韓國有個著名的短篇小說，名叫《好運的一天》嗎？

這個故事出現在韓國電影、綜藝節目、韓劇裡，甚至是韓國中學生教科書裡必收錄的故事，號稱韓國最震撼人心的小說作品，究竟要多好運，才能出名到如此呢？

故事

故事發生在20世紀初韓國的日治時期（韓國史稱：日帝強佔期 ），有個人力車車伕名叫金僉知（김첨지），他有一個久病的妻子和幼小的三歲兒子，妻子生病已經超過一個多月了，他不但不給妻子藥吃，還老是對她說：「妳藥吃得越多，病就越重，之後要吃更多藥。」其實，這只是為了掩蓋自己賺不了買藥的錢，才硬扯出的藉口。

有一天，金僉知賺了一筆錢回家，因為餓了太多天，妻子用錢買了小米煮飯來吃，哪知道飯都還沒熟就狼吞虎嚥吃下肚，引來嚴重的腸胃不適，一時消化不了突如其來的食物，持續嘔吐了好久，病情更加惡化。

這天金僉知一如往常出門拉車，在他起身出家門前，妻子皺著眉說：「你今天可以不要出去嗎？我身體很不舒服」，但金僉知為了貼補家用，還是決意掙錢去了。

這天是陰雨天，雨不停地下，雖然令人心情低落，但卻意外地讓金僉知一早就幸運地接了兩位客人，賺了一筆後，他不禁沾沾自喜地想：「今天終於可以買給老婆最喜歡喝的牛骨湯了」。

，又一陣子，他在校門口遇見一位急著去車站搭火車的學生，談好價碼後便載他上了車，這下又能賺到更大一筆了，雖是如此，但金僉知一邊拉車一邊卻惦記著妻子，想著她早上身體不舒服的樣子，不禁仍有一絲感傷。

送了學生到車站後，夜幕已經漸漸低垂，回家的路上碰巧遇到熟悉的好友致三，趁著今天賺了不少，連忙邀致三到居酒屋喝一杯。

兩人聊著聊著，金僉知卻突然邊笑邊哭著說：「我老婆今天過世了，我居然還在這裡喝酒，我真是個該死的傢伙」，這番話讓致三大為震驚，嚇得他連忙說：「你也喝太醉了吧！醒一醒！」

金僉知說自己只是開個玩笑，兩人回家前，他特別點了一份牛骨湯要帶回家，哪怕他再怎麼醉，也不會忘記這件最重要的事。

一打開家門，各種氣味撲鼻而來：嬰兒尿布上的糞便味、灰塵味、草蓆味、病人身上的汗臭味和他自己身上的酒臭味，他鼻子受不了便大喊：

「妳也真要命！整天只會躺著，老公回家了也不起來！」

他邊說邊用腳踢了老婆，沒想到踢著的不像是身子，反倒像是一塊樹幹。他哭著說：

「我都買牛骨湯回來了，妳怎麼不吃？妳怎麽都不吃？真奇怪，今天明明都很幸運的⋯⋯」

結語

小說的題目是「好運的一天」，但最終卻迎來妻子的離世，實是不折不扣的反諷，這一天成了最糟的一天。

韓國有些人認為，人在死前是會有感覺的，出現類似「迴光返照」的現象，小說中的妻子似乎有不祥預感，才會在主角出門前特別交代別外出。

韓劇重新呈現

2021年Netflix排行第一的韓劇《魷魚遊戲》中，最後一集（第九集）標題叫做〈好運的日子〉，當中主角面臨和患難與共的兄弟決一死戰的一局，最終兄弟自殺出局，自己因而贏得最後456億韓幣（約新台幣10億元）的鉅額獎金。

他贏得了眾人求之不得的獎金，這筆獎金能解決無數人的家庭困境、債務危機、健康風險，他卻贏得悲從中來。

回家的路上，碰巧遇到昔日市場上賣魚的老闆娘，這位老闆娘是在最後一局死去的兄弟的母親，主角羞愧得無地自容，面對老闆娘連頭都抬不起來。

想不到她給了主角一條鯖魚，囑咐他包回去跟媽媽一起吃，他慚愧且懷著歉意收下後，邊走邊想，想到終於有錢讓媽媽過上好日子，又有魚吃來慶祝一番，又重新振作了精神。

打開家門，才發現家中一片漆黑，原來母親早已孤獨地倒地不起⋯⋯

我想說

韓劇近來不只議題多元，對社會問題的處理更為細緻，除了時事議題以外，還融合了許多韓國經典文學的元素在其中，如果能看透這些情節的原委，想必你會更透徹韓劇不為大眾所知的獨特魅力。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【好運的一天】你不可不知的韓國震撼小說傑作

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航