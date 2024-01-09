一中框架下的「中華民國憲法」對台灣的確是災難，而不是護國神山
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1996年迄今，每一次台灣人民實際參與總統與國會大選，不論結果如何，就本質而言，每一次都是在實踐與捍衛「台灣獨立」於中華人民共和國的現狀，與台灣自由民主生活方式的現狀，2024或以後（如果以後還有總統大選）的大選，也不例外。
文：林泰和（國立中正大學戰略暨國際事務研究所教授）
最近在2024年總統大選辯論中，有關「中華民國」或「中華民國憲法」是「護國神山」或是災難的問題，引起台灣輿論界的騷動。依照美籍華文作家余杰先生在其大作《1927民國之死》的觀點，先不用說，「中華民國」在1928年中國南方的蔣介石政權，利用蘇聯資助支持的中國國民黨黃埔黨軍「北伐」成功，成功第一次消滅了國際所承認的北京「中華民國」，也消滅了辛亥革命所締造的亞洲第一個共和國，而以南京政權「中華黨國」取代之。
第一次的民國之死
南京政府消滅的北京中華民國政府的法統，國旗（五色旗）、國歌（卿雲歌）被充滿中國國民黨政黨圖騰的「青天白日旗」的「國旗」、「國徽」與「黨歌」取代。南京政權效仿蘇聯體制，「黨國一體化」、「黨軍一體化」與「黨政一體化」。
難怪當時國學大師，也是「中華民國」國號的發明者章太炎說，拔五色旗，立青天白日旗，即是「背叛中華民國」；宣示以黨治國者皆是「民國之賊」；而以「國民革命軍」為名的黃埔黨軍「非革他人之命，而革中華民國之命者也」。
「中華民國憲法」在1947年12月25日生效後不到二年，根本沒有起到「護國神山」的作用，在1949年10月1日就被毛澤東的中國共產黨黨軍「人民解放軍」滅掉，「中華民國」第二次被消滅。國學大師王國維在1927年6月，聽到黃埔黨軍北伐節節勝利，寧可忍受北洋政府統治，也不願接受國民黨「黨國」的獨裁統治，投頤和園昆明湖自盡以明志，留下中華民國「以共和始，以共產終」的神準預言。
第二次的民國之死
1949年毛澤東的中國共產黨建政，改國號為中華人民共和國，中華民國第二次亡國，韓戰發前後，蔣介石在1950年3月到1951年期間，分別在革實院、圓山軍官訓練團、軍官訓練團第一期畢業典禮三個場合，有四次提到，隨著大陸淪陷，我們是「亡國之民」、「亡國」、「面臨亡國的慘境」與「遇到滅族的刺激和亡國的教訓」如此中華民國亡國的話語。
1950年韓戰爆發後，美國總統杜魯門宣布「台灣地位未定論」作為「台海中立化」的依據，使得蔣政權在台灣的政權，轉危為安。「中華民國憲法」不但在中國大陸，無法保護「中華民國」，事實上，行憲不到一年，1948年到1991年依照「中華民國憲法」國民大會創造出來的「毀憲」的「動員戡亂臨時條款」的「憲法怪獸」，與戒嚴體制的白色恐怖，更造成台灣人民的民主、自由與人權，嚴重的災難。
1947到1948短短一年，先中國國民黨蔣介石政權先「行憲」後「毀憲」。1949年後，在台灣的所謂「中華民國憲法」，也無法成為「護國神山」，阻擋中國人民解放軍發動1954的九三砲戰與1958年的八二三砲戰，造成金門、馬祖與台灣人民嚴重傷亡與重大災難。
今天台灣所實行的《中華民國憲法增修條文》前言中與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第一條條文中，仍有「為因應國家統一前之需要」與「國家統一前」的字眼，充滿臨時性與過渡性，分別以最高位階的「憲法」以及法律位階的特別法，規定「國家統一」的終極目的。
如此台灣最高法律位階憲法與法律的規定，竟然與中華人民共和國對台灣名為「和平統一」，實為併吞的終極目標，幾乎符合；更與習近平最新2024年新年談話中「祖國統一是歷史必然」以及國台辦主任宋濤2024的新年寄語「推進祖國和平統一進程」，相互輝映，這就是目前台灣施行的「一個中國」中華民國憲政架構，給台灣帶來的災難。
因為在中國與台灣「憲政體制」下，都是一中架構，中國要併吞台灣，屬於「中國」的國內事務，而這個「中國」在1971年透過聯合國大會2758號決議案，在國際法上，中華人民共和國政府，已經是「中國」唯一且合法的代表，不是中華民國政府；在外交上，美國1979年在《美中建交公報》也如此承認，而此也是國際政治上的客觀事實與國際法認定。
被一中綁架的台灣危殆至極
如此台灣被綁死在「一中框架」中，一旦台海若發生戰端，國際社會無法依照《聯合國憲章》關於國家領土、主權與政治獨立不可侵犯之相關條文，明確指出中國違反國際法，武力侵犯台灣這個事實上（非法理上）自1949年就獨立的國家。
更何況，台灣許多政黨，包含最大反對黨，與中國共產黨隔海唱和，都堅決反對「台獨」，如果台灣不是獨立的國家，中國能更理直氣壯，以台灣為中國內部事務為由，「合法」併吞台灣。
1949年西德《基本法》（Grundgesetz）僅在西方佔領區生效，無法成為一部適用於「全德國」的永久性「憲法」（Verfassung）。正因為《基本法》的臨時性與過渡性，使得西德人民無法對國家產生凝聚，無法對「聯邦德國」（西德）產生認同。在1950年代的一次民調中，當被問到哪一個「德國」，是歷史上是最輝煌時期時，1871年建立的德意志帝國拔得頭籌，第二名竟然是1933-39的納粹德國，第三名是威瑪共和。1949年依照民主、自由、人權基本精神所建立的聯邦德國，竟然被擠出榜外。
目前適用於台灣的「中華民國法體制」，因為「國家統一前之需要」的規定，與1990年10月東西德統一前的《基本法》一樣，充滿了「臨時性」與「過渡性」。雖然目前《兩岸關係條例》第2條規定「大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土」，但客觀上，1949年以後《中華民國憲法》與增修條文，完全無法適用於「大陸地區」的中華民國「領土」，「中華民國」總統，也無法在南京就職，更無法管到「大陸地區」在內的絕大部分領土（除福建省金門縣與連江縣的馬祖之外），而1996年台灣民選總統之後，「大陸地區」的「中華民國國民」也無法自由選舉「中華民國」總統，試問，這樣的「中華民國總統」能代表憲政上全體「中華民國」嗎？無法適用「大陸地區」領土的「憲法」，可以凝聚台灣人民的意志嗎？
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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