一中框架下的「中華民國憲法」對台灣的確是災難，而不是護國神山

文：林泰和（國立中正大學戰略暨國際事務研究所教授）

最近在2024年總統大選辯論中，有關「中華民國」或「中華民國憲法」是「護國神山」或是災難的問題，引起台灣輿論界的騷動。依照美籍華文作家余杰先生在其大作《1927民國之死》的觀點，先不用說，「中華民國」在1928年中國南方的蔣介石政權，利用蘇聯資助支持的中國國民黨黃埔黨軍「北伐」成功，成功第一次消滅了國際所承認的北京「中華民國」，也消滅了辛亥革命所締造的亞洲第一個共和國，而以南京政權「中華黨國」取代之。

第一次的民國之死

南京政府消滅的北京中華民國政府的法統，國旗（五色旗）、國歌（卿雲歌）被充滿中國國民黨政黨圖騰的「青天白日旗」的「國旗」、「國徽」與「黨歌」取代。南京政權效仿蘇聯體制，「黨國一體化」、「黨軍一體化」與「黨政一體化」。

難怪當時國學大師，也是「中華民國」國號的發明者章太炎說，拔五色旗，立青天白日旗，即是「背叛中華民國」；宣示以黨治國者皆是「民國之賊」；而以「國民革命軍」為名的黃埔黨軍「非革他人之命，而革中華民國之命者也」。

「中華民國憲法」在1947年12月25日生效後不到二年，根本沒有起到「護國神山」的作用，在1949年10月1日就被毛澤東的中國共產黨黨軍「人民解放軍」滅掉，「中華民國」第二次被消滅。國學大師王國維在1927年6月，聽到黃埔黨軍北伐節節勝利，寧可忍受北洋政府統治，也不願接受國民黨「黨國」的獨裁統治，投頤和園昆明湖自盡以明志，留下中華民國「以共和始，以共產終」的神準預言。

第二次的民國之死

1949年毛澤東的中國共產黨建政，改國號為中華人民共和國，中華民國第二次亡國，韓戰發前後，蔣介石在1950年3月到1951年期間，分別在革實院、圓山軍官訓練團、軍官訓練團第一期畢業典禮三個場合，有四次提到，隨著大陸淪陷，我們是「亡國之民」、「亡國」、「面臨亡國的慘境」與「遇到滅族的刺激和亡國的教訓」如此中華民國亡國的話語。

1950年韓戰爆發後，美國總統杜魯門宣布「台灣地位未定論」作為「台海中立化」的依據，使得蔣政權在台灣的政權，轉危為安。「中華民國憲法」不但在中國大陸，無法保護「中華民國」，事實上，行憲不到一年，1948年到1991年依照「中華民國憲法」國民大會創造出來的「毀憲」的「動員戡亂臨時條款」的「憲法怪獸」，與戒嚴體制的白色恐怖，更造成台灣人民的民主、自由與人權，嚴重的災難。

1947到1948短短一年，先中國國民黨蔣介石政權先「行憲」後「毀憲」。1949年後，在台灣的所謂「中華民國憲法」，也無法成為「護國神山」，阻擋中國人民解放軍發動1954的九三砲戰與1958年的八二三砲戰，造成金門、馬祖與台灣人民嚴重傷亡與重大災難。

今天台灣所實行的《中華民國憲法增修條文》前言中與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第一條條文中，仍有「為因應國家統一前之需要」與「國家統一前」的字眼，充滿臨時性與過渡性，分別以最高位階的「憲法」以及法律位階的特別法，規定「國家統一」的終極目的。

如此台灣最高法律位階憲法與法律的規定，竟然與中華人民共和國對台灣名為「和平統一」，實為併吞的終極目標，幾乎符合；更與習近平最新2024年新年談話中「祖國統一是歷史必然」以及國台辦主任宋濤2024的新年寄語「推進祖國和平統一進程」，相互輝映，這就是目前台灣施行的「一個中國」中華民國憲政架構，給台灣帶來的災難。

因為在中國與台灣「憲政體制」下，都是一中架構，中國要併吞台灣，屬於「中國」的國內事務，而這個「中國」在1971年透過聯合國大會2758號決議案，在國際法上，中華人民共和國政府，已經是「中國」唯一且合法的代表，不是中華民國政府；在外交上，美國1979年在《美中建交公報》也如此承認，而此也是國際政治上的客觀事實與國際法認定。

被一中綁架的台灣危殆至極

如此台灣被綁死在「一中框架」中，一旦台海若發生戰端，國際社會無法依照《聯合國憲章》關於國家領土、主權與政治獨立不可侵犯之相關條文，明確指出中國違反國際法，武力侵犯台灣這個事實上（非法理上）自1949年就獨立的國家。

更何況，台灣許多政黨，包含最大反對黨，與中國共產黨隔海唱和，都堅決反對「台獨」，如果台灣不是獨立的國家，中國能更理直氣壯，以台灣為中國內部事務為由，「合法」併吞台灣。

1949年西德《基本法》（Grundgesetz）僅在西方佔領區生效，無法成為一部適用於「全德國」的永久性「憲法」（Verfassung）。正因為《基本法》的臨時性與過渡性，使得西德人民無法對國家產生凝聚，無法對「聯邦德國」（西德）產生認同。在1950年代的一次民調中，當被問到哪一個「德國」，是歷史上是最輝煌時期時，1871年建立的德意志帝國拔得頭籌，第二名竟然是1933-39的納粹德國，第三名是威瑪共和。1949年依照民主、自由、人權基本精神所建立的聯邦德國，竟然被擠出榜外。

目前適用於台灣的「中華民國法體制」，因為「國家統一前之需要」的規定，與1990年10月東西德統一前的《基本法》一樣，充滿了「臨時性」與「過渡性」。雖然目前《兩岸關係條例》第2條規定「大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土」，但客觀上，1949年以後《中華民國憲法》與增修條文，完全無法適用於「大陸地區」的中華民國「領土」，「中華民國」總統，也無法在南京就職，更無法管到「大陸地區」在內的絕大部分領土（除福建省金門縣與連江縣的馬祖之外），而1996年台灣民選總統之後，「大陸地區」的「中華民國國民」也無法自由選舉「中華民國」總統，試問，這樣的「中華民國總統」能代表憲政上全體「中華民國」嗎？無法適用「大陸地區」領土的「憲法」，可以凝聚台灣人民的意志嗎？