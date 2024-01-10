從社會政策看習近平的統治思維：「誘因與公平」是中共建國以來一直遇到的難題
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如果要有公平、要有共同富裕的誘因相對會減少許多，這其實是中共建國以來一直遇到的問題。當社會資源在共同富裕政策下，就失去了許多競爭、生產的誘因，失去了競爭機制，人民可能會「躺平」，而造成一連串經濟、失業率、房地產和少子化等問題。
文：陳建甫（淡江大學外交與國際關係學系副教授）
回顧過去中國社會政策都有一定的脈絡可循，但自從習近平上任之後，許多社會政策有重大的改變，包括「二孩政策」、「新型城鎮化計畫」、「污染防治攻堅戰」、「貧困攻堅戰」、「長期護理保險制度」、「退休保險制度」、「長期護理保險制度」、「教育改革與雙減政策」、「醫療保險制度改革」、「房地產市場調控與三條紅線」、「共同富裕政策」等社會政策對中國社會與民眾產生極大的衝擊與深遠的影響。
基於此，本文試圖從中國社會政策去探討與剖析習近平的社會統治策略與思維。
中共近十年發布的重要社會政策評析
一、二孩政策與醫療保險制度
近十年中國人口成長率一直不斷降低，甚至在去年出現第一次人口負成長，因此中共在2016年全面實施「二孩政策」，主要目的就是為了應對人口老齡化問題，並嘗試提高中國的總生育率。事實上，「二孩政策」的施行讓中國生育率確實是有所提升，同時有助於調整社會人口結構。
然而，由於生育率的提升並未到達預期的效果，中國在2021年又進一步放寬了生育政策，允許夫婦生育三個孩子，許多觀察家認為放寬生育的成效恐怕有限，主要原因在於目前中國經濟下行的態勢之下，生育問題的本質在於「父母養不養得起」的生活壓力，「二孩政策」的實施雖然一部分刺激了嬰幼兒相關產業，但在生育所衍生的醫療與教育面向，反而是家庭經濟壓力增加的來源。
中共醫療保險制度的資金來源，主要包括政府財政撥款、個人和企業的保險費、社會捐贈等，政府通常會承擔大部分的費用，個人和企業的負擔則相對較小。然而，COVID-19疫情爆發，中共採取「動態清零」政策，在封控防疫措施結束之後，中共開始加強對地方醫院的管控，因為給地方醫療的經費被地方的連鎖醫療所掌控，地方醫院掌握了醫療財力及資源，未來這也會是習近平會強加打壓的對象。
二、新型城鎮化計畫與房市調控
「城鎮化」是中國改革開放後區域政策推動的重點之一，目標是要推動人口城鎮化，以及土地、戶籍、公共服務等制度性的城鎮化發展，這項政策的實施，帶來中國城鎮的發展。值得注意的是，中共推動城鎮化一直深受戶籍制度的影響，在這項政策的推動下，中國的戶籍制度雖然有所鬆動，許多城市放寬了對農村人口的戶籍限制，允許他們在城市落戶，享受與城市居民相同的公共服務；不過，這些變化主要是發生在中小城市地區，一些大城市仍然對農村人口的城市落戶設有相當高的門檻。
此外，最近中國房地產的問題日益嚴重，為了促進房地產，中國政府開始允許無當地戶籍的人口購買房地產，這是否會加速戶籍制度的鬆動，是未來可以加以觀察的地方。中共推動城鎮化、鬆動戶籍制度和改善公共服務等方面確實有取得一定程度的進展，但也同時面臨一些挑戰，例如城市的資源壓力、環境問題、社會保障體系乏善等，都是中國城鎮化必須克服的問題。
中國房地產也影響區域發展，中國央行在2020年8月根據負債率為房地產企業劃定「三道紅線」，內容係指剔除預收款後的資產負債率大於70%、凈負債率大於100%及現金短債比小於1倍，主要目標是防止房地產市場過熱，並限制房地產企業的過度槓桿。
然而，這項政策的實施也導致了一些問題，包括房地產市場的供給失調和爛尾工程的出現。首先，從供給失調的角度來看，這主要是由於房地產企業的過度槓桿和政策的嚴格限制導致的，當房地產企業無法獲得足夠的資金來開發新的項目時，市場的供應就會出現短缺，進而導致房價的上漲；其次，由於政策的嚴格限制，一些房地產企業可能會選擇減少開發新的項目，進一步加劇了市場的供應短缺。
三、脫貧攻堅戰與共同富裕
「脫貧攻堅戰」是習近平於2015年啟動的一項重要政策，目標是到2020年消除絕對貧困，這項政策的實施，取得了一些重要的成效，但也面臨了一些困難，首先，推動「脫貧攻堅戰」的過程中，中國政府投入了大量的資源，包括提供教育、醫療和住房援助，以及推動農村基礎設施建設等，根據中國政府公布的數據顯示，2020年已經成功實現了「全面脫貧」的目標。
其次，中共的「貧困攻堅戰」也面臨了困境，例如：如何確保援助資源的有效使用，防止貪污和浪費；如何解決結構性貧困問題，如教育和醫療資源的不均等；以及如何防止貧困地區的人口流失等。此外，重要的是，脫貧是習近平在加強地方控制很重要的一環，因為當地的書記、領導必須要跟者政策走，不然就有可能慘遭調換，因此脫貧政策可以說是「資源的重新分配」，在中共十九大時習近平強調公平和共同富裕的目標，更引發了社會分配的矛盾與壓力。
「共同富裕」是2021年習近平所提出的新概念，主要目標是推動收入分配的公平，減少貧富差距，實現社會的共同富裕，這不僅僅是一種社會政策，也涉及到金融監管政策，因為必須面對調整過度收入、引導調節高收入等問題。
首先，從影響層面來看，「共同富裕」的實現，將對中國的收入分配結構產生深遠影響。通過調整過度收入和引導調節高收入，這項政策將有助於減少貧富差距，實現社會的共同富裕。其次，通過保護合法收入、禁止非法收入，也將有助於維護社會的公平正義。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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