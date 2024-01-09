牛津大學調查台灣媒體信任度全球倒數，素質低落的媒體亂象有無解方？

文：許晉榮

牛津大學路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism，RISJ）公布2023年的數位新聞報告，委託YouGov進行世界46個國家的問卷調查。其中，台灣的媒體滿意度僅28%，排在46國中的第41名，亞洲表現最差。

關於調查數據

從路透數位媒體報告的綜合數據觀察，因觀眾取得資訊方式的改變，大部分族群轉向數位媒體作為主要資訊來源，2023年有44%的觀眾會透過YouTube觀看新聞。2017年，77%民眾會利用電視媒體獲取新聞資訊，自此比例逐年下滑，不過2023年仍有56%的台灣民眾使用電視收看新聞資訊。雖然調查報告中並無提到電視收看族群的年齡等資料，不過仍能得知台灣傳統電視媒體的影響力甚巨。

信任度

調查中顯示，台灣獲得最高信任度的媒體為《公視》 （PTS），有55%的信任度；而最差的媒體分別為《風傳媒》 （Storm Media）與《三立新聞台》 （Sanli News），僅34%與35%滿意度，《三立新聞台》的不滿意度甚至高達30%。可以歸納出有特定政治立場的媒體滿意度皆偏低，對比台灣在世界新聞自由指數排名第35名的出色成績，格外諷刺。

新聞迴避度

問卷中調查新聞的迴避比例，迴避新聞的方式包含關閉手機通知，晚上不看新聞，或迴避某些新聞主題（烏俄戰爭、政治）。在此部分的調查，有時或經常主動避免新聞的比例（2017-2023），歐美國家迴避比例較高，歐洲最低的英國有32%。調查中有提到，歐洲國家民眾會刻意略過俄羅斯入侵烏克蘭的新聞，對歐洲人來說，戰爭很大程度影響民眾的心理健康和經濟民生；而在美國這樣政治兩極化的國家，民眾比較常迴避的議題為社會正義、國家政治，因為性別與種族議題都可能泛政治化。

台灣民眾迴避新聞的比例則偏低，僅17%的民眾會刻意迴避新聞，判斷與台灣的社會發展有關。台灣民眾並無同歐美敏感的社會議題，即便國家政治也相當兩極化，統獨議題、族群議題、國際新聞大致上都能和平地引起討論。此外，台灣的新聞頻道，政治色彩極為明顯，媒體容易鞏固特定受眾，並播放特定立場的價值觀，民眾就不容易因觀看新聞感到不適，而是樂在其中。

有時或經常主動迴避新聞的比例（2017-2023）- 所有市場。｜Photo Credit: Reuters Institute製表

中共的媒體滲透

2022年發生了兩大事件，俄羅斯入侵烏克蘭與美國眾議院院長裴洛西 （Nancy Pelosi）的訪台，兩岸局勢急遽升溫。根據《法新社》的數據，2022年共軍總共派出1727架次軍機，侵擾台灣防空識別區（ADIZ），也使美國對台軍售增加，義務役役期延長至一年。

事實上，網路與媒體的力量也是中國對台灣施加統戰壓力的手段，比起傳統媒體來得更加猖獗，例如我們熟悉的抖音、小紅書，深受年輕族群喜愛。應用程式裡面有琳琅滿目的內容，其中很多內容包含大外宣，例如宣傳中國城市的高樓大廈景觀，訪問台人的統戰宣傳影片等，相似的短影片不知不覺就有許多台灣用戶吸收片面的資訊，有企圖引導台灣人：中國比台灣進步，或台灣人應該與祖國統一的想法。

不只如此，經常使用Instagram、YouTube的讀者也會發現，有越來越多充斥中國大外宣的內容開始出現在平台中，而且觀看、留言數非常多。以目前台灣民眾觀看媒體的習慣看來，中國媒體的影響力日益龐大。

台灣媒體的新聞倫理

只要身為台灣人，一定都會不禁感嘆媒體素質不佳，但是到底問題出在哪裡？路透的調查中，全體受訪者僅有28%的人對台灣媒體是滿意的，但是在調查中的各家媒體卻大部分都有35%至45%的信任度，說明台灣人觀看媒體會選擇自己喜歡的政治立場，新聞品質是次要。因此，各家媒體難以發揮新聞第四權的功能，迎合觀眾群即可。

日前的「白飯之亂」、「錫蘭事件」是典型的例子。充分展現台灣媒體為了吸引點閱率，以營利為主要目的，而放棄了新聞倫理，出賣記者的使命。作者引述美國職業記者協會（U.S. Society of Professional Journalists）的基本原則：尋求真相，報導真相、盡可能減少傷害、獨立運作、可靠負責，沒有任何一項在這些事件或者大部分的政治新聞中實踐。

可惜的是，民眾一直在期盼的新聞價值的實現似乎沒有達成的一天，2024的總統大選，媒體為自家立場的政黨不分是非的辯護、攻擊仍在上演當中。

民眾的角色

身為民眾的我們，總是希望國際新聞與知識類新聞多一點，娛樂新聞少一點，然而平舖直述的國際新聞大家不僅不愛看，報導藝人緋聞、家裡附近車禍時卻有更高的收視率，Facebook按讚數更高。對於媒體來說，報導車禍、藝人這樣簡單又好賺錢的方法，難怪沒有人要花精力製作國際新聞專題，台灣媒體集團的利益已經是遠大於新聞該提供的價值。

民眾在新聞倫理中，擁有權利知情、參與、回饋，也就是除了被動接收媒體放送的資訊外，應當有回饋意見、參與討論、糾正媒體的權利。台灣媒體素質低落的其中原因，也有可能是民眾不願關心媒體環境，缺乏這個領域的公共參與，就像支持政黨一樣，我們不會抵制犯錯、傷害他人的媒體，卻支持符合自己口味的新聞台，變相成為加害者。

媒體亂象有無解？