馬爾地夫總統訪中前夕，為何官員一則「海灘貼文」讓印度網友群起抵制？

馬爾地夫新總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）本週訪問中國，外界認為這將展現他上任以後的外交政策，是否引領馬爾地夫從印度傾向中國。不過出訪前夕，馬爾地夫有3名官員因公開詆毀印度總理莫迪（Narendra Modi）遭到停職，這些言論顯示兩國之間因新總統上任後，逐漸產生裂痕。

馬爾地夫政府週日（7日）宣布，將3名在該國青年賦權、資訊和藝術部工作的副部長 - 謝里夫（Malsha Shareef）、舒納（Mariyam Shiuna）和馬吉德（Abdulla Mahzoom Majid）停職。他們因為在社群媒體公開發表詆毀印度總理莫迪的言論，引發軒然大波。

3名官員中，有二人以「小丑」、「恐怖份子」和「傀儡」人身攻擊莫迪。另一名官員則回應莫迪近日赴印度拉克沙群島（Lakshadweep）推展觀光的影片，稱印度要與馬爾地夫競爭海灘旅遊將會面臨重大挑戰，因為馬爾地夫的基礎設施「就是比較優」。

位於印度洋的馬爾地夫，擁有1192個島嶼，其中不少島嶼上擁有豪華渡假村。

Recently, I had the opportunity to be among the people of Lakshadweep. I am still in awe of the stunning beauty of its islands and the incredible warmth of its people. I had the opportunity to interact with people in Agatti, Bangaram and Kavaratti. I thank the people of the… pic.twitter.com/tYW5Cvgi8N — Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2024

印度網友發起抵制行動，取消前往馬爾地夫

這些官員的貼文在X平台引起重大反彈。許多印度網友發起「抵制馬爾地夫」（#BoycottMaldives）的標籤，要印度民眾不要再去馬爾地夫旅遊。另外「探索印度島嶼」（#ExploreIndianIslands）也成為印度X平台上的熱門標籤，不少印度網友分享他們取消預定馬爾地夫假期的螢幕截圖。

印度網路預訂平台「EaseMyTrip」也宣布，暫停所有前往馬爾地夫的航班。

印度是馬爾地夫最大的外國旅客來源，也是馬爾地夫的戰略盟友。

為弭平印度憤怒，馬爾地夫前總統納希德（Mohamed Nasheed）已公開譴責官員的言論「令人震驚」，呼籲馬爾地夫政府必須與這些評論保持距離，並應 向印度明確保證，它們不會反映現任政府的政策。

馬爾地夫政府也發表聲明表示，已注意到這些官員在社群媒體平台上發表的貶損言論，強調這些意見屬於個人觀點，並不代表馬爾地夫政府的觀點。馬爾地夫政府也呼籲言論自由不得傳播仇恨，更不能阻礙馬爾地夫與其國際夥伴之間的緊密關係。

馬爾地夫今年9月30日舉行總統大選，由馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives）主席穆伊勝出。穆伊祖競選時高喊「印度離開」口號，他的勝選被認為馬爾地夫將遠離鄰國印度，轉向中國靠攏。

不過這些表態似乎沒有讓印度安心，印度外交部今（8日）已召見馬爾地夫駐印高級專員，外界認為是與馬爾地夫官員公開抨擊莫迪一事有關。

#WATCH | Ibrahim Shaheeb, Maldives Envoy exits the MEA in Delhi's South Block.



He had reached the Ministry amid row over Maldives MP's post on PM Modi's visit to Lakshadweep. pic.twitter.com/Dxsj3nkNvw — ANI (@ANI) January 8, 2024

馬爾地夫總統訪中，料將會見習近平

這起網路風波發生，正值穆伊祖啟程前往中國之際。穆伊祖於1月8日至12日訪問中國，他不循往例（過往馬爾地夫總統就任後第一站是訪問印度），而選擇中國作為首次海外訪問目的地。

Maldives President Dr Mohamed Muizzu and First Lady Sajidha Mohamed departed to China on a state visit, on Sunday night. This visit is being made following an invitation from the President of China, Xi Jinping. A high-level delegation will accompany the President and the First… pic.twitter.com/292e9tGWgP — IndSamachar News (@Indsamachar) January 8, 2024

穆伊祖訪中期間，將與中國國家主席習近平會談，兩國元首預計將簽署協議，加強兩國未來在貿易、專業和經濟等面向的合作。穆伊祖也將出席在中國福州舉行的馬爾地夫投資論壇，加強馬爾地夫與中國之間的經濟交流。

馬爾地夫在印度洋佔有重要的戰略地位，吸引印度和中國爭奪在該地的影響力。馬爾地夫的地理位置有助於印度保護其海岸免受海盜和恐怖主義的侵害，中國則將馬爾地夫納入其「珍珠鍊」戰略，將馬爾地夫視為鞏固其印度洋交通線的關鍵國家。

馬爾地夫已加入中國「一帶一路」，中國想在馬爾地夫建設港口、鐵路和公路，以擴大中國在亞洲、非洲和歐洲的貿易與影響力。

根據國際貨幣基金組織（IMF）最新數據，馬爾地夫已積欠中國約13億美元。中國也是馬爾地夫最大的外部債權國，約佔馬爾地夫公共債務總額的20%。

而穆伊祖去年贏得了總統選舉，在競選中矢言將改變馬爾地夫的「印度優先」政策，並承諾撤走在馬爾地夫的75名印度駐軍。上個月他表示印度已同意從馬爾地夫撤軍。

印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal ）上週被問及穆伊祖到中國進行國事訪問時表示，此事不在其職權範圍，並稱印度應自己決定「他們要去哪裡，以及如何處理國際關係。」

對於穆伊祖訪問中國的行程，美國也表示擔心。美國國務卿布林肯（Antony Blinken） 4日與馬爾地夫外長會談，強調馬爾地夫是自由開放的印太區域的重要夥伴。雙方討論了國防合作、經濟成長、應對氣候危機和民主治理等重要議題。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航