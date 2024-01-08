馬爾地夫總統訪中前夕，為何官員一則「海灘貼文」讓印度網友群起抵制？
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3名馬爾地夫官員日前公開發文，稱印度要與馬爾地夫競爭海灘旅遊將會面臨重大挑戰，因為馬爾地夫的基礎設施「就是比較優」，許多印度網友憤而發起「抵制馬爾地夫」行動，印度網路預訂平台「EaseMyTrip」稍早更宣布，暫停所有前往馬爾地夫的航班。
馬爾地夫新總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）本週訪問中國，外界認為這將展現他上任以後的外交政策，是否引領馬爾地夫從印度傾向中國。不過出訪前夕，馬爾地夫有3名官員因公開詆毀印度總理莫迪（Narendra Modi）遭到停職，這些言論顯示兩國之間因新總統上任後，逐漸產生裂痕。
馬爾地夫政府週日（7日）宣布，將3名在該國青年賦權、資訊和藝術部工作的副部長 - 謝里夫（Malsha Shareef）、舒納（Mariyam Shiuna）和馬吉德（Abdulla Mahzoom Majid）停職。他們因為在社群媒體公開發表詆毀印度總理莫迪的言論，引發軒然大波。
3名官員中，有二人以「小丑」、「恐怖份子」和「傀儡」人身攻擊莫迪。另一名官員則回應莫迪近日赴印度拉克沙群島（Lakshadweep）推展觀光的影片，稱印度要與馬爾地夫競爭海灘旅遊將會面臨重大挑戰，因為馬爾地夫的基礎設施「就是比較優」。
位於印度洋的馬爾地夫，擁有1192個島嶼，其中不少島嶼上擁有豪華渡假村。
印度網友發起抵制行動，取消前往馬爾地夫
這些官員的貼文在X平台引起重大反彈。許多印度網友發起「抵制馬爾地夫」（#BoycottMaldives）的標籤，要印度民眾不要再去馬爾地夫旅遊。另外「探索印度島嶼」（#ExploreIndianIslands）也成為印度X平台上的熱門標籤，不少印度網友分享他們取消預定馬爾地夫假期的螢幕截圖。
印度網路預訂平台「EaseMyTrip」也宣布，暫停所有前往馬爾地夫的航班。
印度是馬爾地夫最大的外國旅客來源，也是馬爾地夫的戰略盟友。
為弭平印度憤怒，馬爾地夫前總統納希德（Mohamed Nasheed）已公開譴責官員的言論「令人震驚」，呼籲馬爾地夫政府必須與這些評論保持距離，並應向印度明確保證，它們不會反映現任政府的政策。
馬爾地夫政府也發表聲明表示，已注意到這些官員在社群媒體平台上發表的貶損言論，強調這些意見屬於個人觀點，並不代表馬爾地夫政府的觀點。馬爾地夫政府也呼籲言論自由不得傳播仇恨，更不能阻礙馬爾地夫與其國際夥伴之間的緊密關係。
馬爾地夫今年9月30日舉行總統大選，由馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives）主席穆伊勝出。穆伊祖競選時高喊「印度離開」口號，他的勝選被認為馬爾地夫將遠離鄰國印度，轉向中國靠攏。
不過這些表態似乎沒有讓印度安心，印度外交部今（8日）已召見馬爾地夫駐印高級專員，外界認為是與馬爾地夫官員公開抨擊莫迪一事有關。
馬爾地夫總統訪中，料將會見習近平
這起網路風波發生，正值穆伊祖啟程前往中國之際。穆伊祖於1月8日至12日訪問中國，他不循往例（過往馬爾地夫總統就任後第一站是訪問印度），而選擇中國作為首次海外訪問目的地。
穆伊祖訪中期間，將與中國國家主席習近平會談，兩國元首預計將簽署協議，加強兩國未來在貿易、專業和經濟等面向的合作。穆伊祖也將出席在中國福州舉行的馬爾地夫投資論壇，加強馬爾地夫與中國之間的經濟交流。
馬爾地夫在印度洋佔有重要的戰略地位，吸引印度和中國爭奪在該地的影響力。馬爾地夫的地理位置有助於印度保護其海岸免受海盜和恐怖主義的侵害，中國則將馬爾地夫納入其「珍珠鍊」戰略，將馬爾地夫視為鞏固其印度洋交通線的關鍵國家。
馬爾地夫已加入中國「一帶一路」，中國想在馬爾地夫建設港口、鐵路和公路，以擴大中國在亞洲、非洲和歐洲的貿易與影響力。
根據國際貨幣基金組織（IMF）最新數據，馬爾地夫已積欠中國約13億美元。中國也是馬爾地夫最大的外部債權國，約佔馬爾地夫公共債務總額的20%。
而穆伊祖去年贏得了總統選舉，在競選中矢言將改變馬爾地夫的「印度優先」政策，並承諾撤走在馬爾地夫的75名印度駐軍。上個月他表示印度已同意從馬爾地夫撤軍。
印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal ）上週被問及穆伊祖到中國進行國事訪問時表示，此事不在其職權範圍，並稱印度應自己決定「他們要去哪裡，以及如何處理國際關係。」
對於穆伊祖訪問中國的行程，美國也表示擔心。美國國務卿布林肯（Antony Blinken） 4日與馬爾地夫外長會談，強調馬爾地夫是自由開放的印太區域的重要夥伴。雙方討論了國防合作、經濟成長、應對氣候危機和民主治理等重要議題。
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核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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