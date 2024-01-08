第81屆金球獎電影類得獎名單：諾蘭《奧本海默》橫掃5項大獎，宮﨑駿《蒼鷺與少年》抱回最佳動畫
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2024第81屆金球獎公布得獎名單，《奧本海默》在橫掃5項大獎成為電影類別的焦點。其中，諾蘭、席尼墨菲拿下了個人首座金球獎。而諾蘭在致詞時，也不忘提及了曾在《黑暗騎士》合作的希斯萊傑，而除了《奧本海默》之外，本屆金球獎得獎名單還有哪些亮點？
今（2024）年第81屆金球獎今（8）日公布得獎名單，電影類別的競賽部分，大導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的《奧本海默》以及希臘鬼才尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的《可憐的東西》，分別拿下劇情類、音樂／喜劇類的最佳影片。
至於《奧本海默》除了最佳影片外，也拿下了最佳導演、男主角、男配角、原創音樂獎項，共計五項大獎成為本屆金球獎大贏家。
去（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片各自締造紀錄，而一路從票房延伸至獎季，也成為最受矚目的兩部作品。
而《奧本海默》改編自凱柏德（Kai Bird）、馬丁薛文（Martin J. Sherwin）於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，此書為一本傳記小說，透過理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人，「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的視角，深入二戰期間原子彈的製造過程，並挖掘他在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。
克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕，成為其執導的第12部劇情長片，並找來第6度合作的席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演奧本海默，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則是飾演其妻子凱瑟琳，佛蘿倫絲普伊則是其舊情人。其餘卡司包含麥特戴蒙（Matt Damon）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、雷米馬利克（Rami Malek）等人。
票房方面，《奧本海默》在北美首週末收下8245萬美元的票房、北美之外的國際市場獲得9365萬美元，全球總計1.74億美元，高於原先預期，對於一部R級、且片長3小時的歷史電影而言，這是難得的數字。
而《奧本海默》也成為導演諾蘭生涯中，北美首週末票房第3名的作品，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且，《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP，有此成績更可貴。
《奧本海默》進入第二個週末，在北美的3647間電影院中，週五收進1343萬美元、週六收進1821萬美元、週日則是1456萬美元，第二個週末的三天，週五至週日的票房收進4660萬美元的數字，與首週末相比跌幅44%，其實跌幅與《Barbie芭比》相去不遠。而《奧本海默》在北美也成為首部連續10天票房超過1000萬美元的R級電影。
最終，《奧本海默》全球票房累積達9.52億美元，成為影史票房最高的二戰電影。而在諾蘭的導演生涯中，票房也僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的10.81億美元以及《黑暗騎士》的10.06億美元，位居第三，超越《全面啟動》的8.70億美元以及《星際效應》的7.73億美元等片。
而且，《奧本海默》也成為影史票房最佳的傳記電影，超越《波西米亞狂想曲》（9.10億美元）、《受難記：最後的激情》（6.12億美元）、《美國狙擊手》（5.47億美元）等片。
從以上數字可以看出，觀眾對於《奧本海默》的反應極佳，而除了觀眾之外，《奧本海默》進入北美獎季也不容小覷，今日在金球獎上橫掃5項大獎就能嗅出端倪。
其中，諾蘭（最佳導演）、席尼墨菲（最佳男主角）、魯德溫葛瑞森（最佳原創音樂）都是個人首座金球獎。
盛名遠播的諾蘭，個人此前憑藉《記憶拼圖》、《全面啟動》、《敦克爾克大行動》入圍金球獎，但皆煞羽而歸，今年終於一舉獲得最佳導演。
諾蘭致詞時表示：「我之前唯一一次登上這個舞台，是代表我們親愛的朋友希斯萊傑接受獎項（《黑暗騎士》獲男配角），這對我來說既複雜又具有挑戰性，在說話的過程中，我陷入了困境，小勞勃道尼吸引了我的目光，並向我投來了愛和支持的目光——就像他現在給我的眼神一樣。」
接著，諾蘭說：「我覺得對自己來說，自己上台接受這個獎項會比較簡單。作為導演，我將人們聚集在一起，努力讓他們發揮出最好的水準——《奧本海默》的團隊，其中包括席尼墨菲以及我們出色的團隊所做的令人難以置信的工作。」
而憑藉飾演「原子彈之父」羅伯特奧本海默的席尼墨菲，獲得劇情類最佳男主角時則表示：「當我第一次走進諾蘭的片場，我就知道這是不同的，從嚴謹的程度、專注的程度、奉獻的程度，以及完全沒有演員的座位選擇（笑聲），我可以看出我是和有遠見的導演、大師合作。」
席尼墨菲也感謝了諾蘭以及製片艾瑪湯瑪斯（Emma Thomas）這數十年的信任，「作為一名演員，最美麗、最脆弱的事情之一，就是你無法獨自做到這一點，真的。《奧本海默》擁有最令人難以置信的演員陣容。這真是太神奇了，他們今天還在這裡，艾蜜莉布朗、小勞勃道尼、麥特戴蒙、蓋瑞歐德曼，謝謝你們陪伴我走過這部電影。」
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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