第81屆金球獎電影類得獎名單：諾蘭《奧本海默》橫掃5項大獎，宮﨑駿《蒼鷺與少年》抱回最佳動畫

今(2024)年第81屆金球獎今(8)日公布得獎名單,電影類別的競賽部分,大導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的《奧本海默》以及希臘鬼才尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)的《可憐的東西》,分別拿下劇情類、音樂/喜劇類的最佳影片。

至於《奧本海默》除了最佳影片外,也拿下了最佳導演、男主角、男配角、原創音樂獎項,共計五項大獎成為本屆金球獎大贏家。

《奧本海默》成為本屆金球獎最大贏家

去(2023)年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」(Barbenheimer)觀影風潮,造成北美等地的票房大熱,兩片各自締造紀錄,而一路從票房延伸至獎季,也成為最受矚目的兩部作品。

而《奧本海默》改編自凱柏德(Kai Bird)、馬丁薛文(Martin J. Sherwin)於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》,此書為一本傳記小說,透過 理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人,「 原子彈之父」羅伯特奧本海默(J. Robert Oppenheimer)的 視角,深入二戰期間原子彈的製造過程,並挖掘他 在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。

克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕,成為其執導的第12部劇情長片,並找來第6度合作的席尼墨菲(Cillian Murphy)飾演奧本海默,艾蜜莉布朗(Emily Blunt)則是飾演其妻子凱瑟琳,佛蘿倫絲普伊則是其舊情人。其餘卡司包含麥特戴蒙(Matt Damon)、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)、雷米馬利克(Rami Malek)等人。

票房方面,《奧本海默》在北美首週末收下8245萬美元的票房、北美之外的國際市場獲得9365萬美元,全球總計1.74億美元,高於原先預期,對於一部R級、且片長3小時的歷史電影而言,這是難得的數字。

而《奧本海默》也成為導演諾蘭生涯中,北美首週末票房第3名的作品,僅次於《黑暗騎士:黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且,《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP,有此成績更可貴。

《奧本海默》進入第二個週末,在北美的3647間電影院中, 週五收進1343萬美元、週六收進1821萬美元、週日則是1456萬美元,第二個週末的三天,週五至週日的票房收進4660萬美元的數字,與首週末相比跌幅44%,其實跌幅與 《Barbie芭比》相去不遠。 而 《奧本海默》在北美也 成為首部連續10天票房超過1000萬美元的R級電影。

最終, 《奧本海默》全球票房累積達9.52億美元,成為影史 票房最高的二戰電影。而在諾蘭的導演生涯中,票房也僅次於 《黑暗騎士:黎明昇起》的10.81億美元以及《黑暗騎士》的10.06億美元,位居第三,超越《全面啟動》的8.70億美元以及《星際效應》的7.73億美元等片。

而且,《奧本海默》也 成為影史 票房最佳的傳記電影,超越《波西米亞狂想曲》(9.10億美元)、《 受難記:最後的激情》(6.12億美元)、 《美國狙擊手》(5.47億美元)等片。

從以上數字可以看出,觀眾對於《奧本海默》的反應極佳,而除了觀眾之外,《奧本海默》進入北美獎季也不容小覷,今日在金球獎上橫掃5項大獎就能嗅出端倪。

其中,諾蘭(最佳導演)、席尼墨菲(最佳男主角)、魯德溫葛瑞森(最佳原創音樂)都是個人首座金球獎。

盛名遠播的諾蘭,個人此前憑藉《記憶拼圖》、《全面啟動》、《敦克爾克大行動》入圍金球獎,但皆煞羽而歸,今年終於一舉獲得最佳導演。

諾蘭致詞時表示: 「我之前唯一一次登上這個舞台,是代表我們親愛的朋友希斯萊傑接受獎項(《黑暗騎士》獲男配角),這對我來說既複雜又具有挑戰性,在說話的過程中,我陷入了困境, 小勞勃道尼 吸引了我的目光,並向我投來了愛和支持的目光——就像他現在給我的眼神一樣。」

接著,諾蘭說:「 我覺得對自己來說,自己上台接受這個獎項會比較簡單。 作為導演,我將人們聚集在一起,努力讓他們發揮出最好的水準——《奧本海默》的團隊,其中包括 席尼墨菲 以及我們出色的團隊所做的令人難以置信的工作。」

而憑藉飾演 「 原子彈之父」羅伯特奧本海默的席尼墨菲,獲得劇情類最佳男主角時則表示:「當我第一次走進諾蘭的片場,我就知道這是不同的,從嚴謹的程度、專注的程度、奉獻的程度,以及完全沒有演員的座位選擇(笑聲),我可以看出我是和有遠見的導演、大師合作。」

席尼墨菲也感謝了諾蘭以及製片艾瑪湯瑪斯(Emma Thomas)這數十年的信任,「作為一名演員,最美麗、最脆弱的事情之一,就是你無法獨自做到這一點,真的。《奧本海默》擁有最令人難以置信的演員陣容。這真是太神奇了,他們今天還在這裡,艾蜜莉布朗、小勞勃道尼、麥特戴蒙、蓋瑞歐德曼,謝謝你們陪伴我走過這部電影。」