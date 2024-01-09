中國空飄氣球飛越台灣本島，到底算不算介選？
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台灣總統大選即將登場，此時頻頻有中國氣球穿越台灣本島上空，遭質疑是「介選」。專家告訴德國之聲，對中國來說氣球成本低，卻很容易就引發話題炒作空間，而美國雖未對氣球相關報導表態，但強調支持台灣民主，並呼籲各界勿干預台灣選舉。
文：德國之聲中文網（DW記者李宥臻對此文有貢獻）
台灣軍方上週連日通報偵獲中國空飄氣球飛越台灣本島上空，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）週四（1月4日）被問及此事。雖然柯比稱無法證實相關報告，但隨著1月13日的台灣總統大選將近，他也說美國確實留意到「外部勢力可能試圖介入」，並呼籲「台灣以外的各方不要干預」台灣的民主選舉。
柯比表示，氣球相關說法要由台灣和北京的官員來發表立場。至於各界對台灣可能遭「介選」的憂慮，柯比說美國「當然支持台灣的民主與民主體制，且希望見到台灣舉辦自由、公平、公開且透明的選舉。」
根據台灣國防部發佈的軌跡圖，上週一到週三，每天各有1枚至3枚不等的中國空飄氣球直接越過台灣本島。其中，2日發現的3枚中國氣球，是在「清泉崗西南方」被發現；該地位於台中，設有機場和空軍基地。
這些中國空飄氣球皆朝東北方飄行，有的從台灣海峽飛到台灣中部後消失不見，有的一路飛到台灣東部外海並消失。台灣國防部曾指出，所謂「消失」指的是氣球可能在高空中解體，或脫離台灣監控範圍。
對於進入台灣空域的不明空飄物，台灣軍方稱「會運用聯合情監偵手段綿密掌握，通報民航單位」，並且「視目標性質、高度、可能危害性等，採取適切相對性應處手段。」若評估之後發現氣球是用於監控，台灣將再對外公佈評估的內容。
去（2023）年2月，1枚闖入美國上空的中國氣球遭美國擊落。當時美方稱這是中國用來監控的氣球，中國則否認它跟間諜行為有關，堅稱是「民用無人飛艇」。
學者：中國不想對台過度施壓
自去年底，台灣軍方開始頻繁公佈中國氣球踰越台海中線的消息。據悉，此前雖也曾有中國氣球接近台灣，但台灣國防部並未定期公開相關資訊。今年1月以來，中國氣球不只跨越台海中線，更直接飛到台灣本島上方，進一步掀起中國可能試圖「介選」的討論。
台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑4日向DW表示，中國「會想要持續地對台灣施加一些壓力」，但又不希望過度刺激台灣、造成輿論強烈反彈。因此，中國不會用過去那樣「大量機群飛行」或展現軍事力量的方式，而會透過一些「灰色地帶」行動傳達訊息。
「你說它（中國）會不會用氣球要來介選，我個人會認為，這個可能會不會⋯⋯未免太小兒科了。」林穎佑認為，中國可能是「用氣球去表達一個持續對台灣的關注，持續對台灣有一些互動。」
台灣國防部12月曾指出，受東北季風影響，每年10月到3月期間更常監測到中國氣球。台方初步研判，這些氣球是氣象用途，雖然來自中國，但未必來自解放軍，且現階段難以確定它們是否跟大選有關。
民進黨多次批評氣球是中國「文攻武嚇」的一部分，試圖在台灣選前影響輿情。該黨總統候選人賴清德的競總國政召集人鄭麗君2日表示，相信台灣人面對威脅，仍會「選對的人」。北京政府多次否認「介選」指控，並反批民進黨「騙取選票」。
據台灣《中央社》報導，中國國台辦發言人陳斌華4日發聲明重申中方一貫立場，主張「大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂的海峽中線」。陳斌華批評，氣球相關報導是民進黨政府在臨近選舉之際，「炒作大陸威脅，煽動兩岸對立對抗。」
須關注資訊操弄
關於氣球是否對台灣帶來實質軍事威脅，台灣學者林穎佑認為這是其次，更大的問題在於「輿論戰介入的空間」，能對「人心」造成影響。
林穎佑分析道，對中國來說氣球成本很低，卻很容易引發話題炒作空間，甚至掀起台灣政府與民間之間的矛盾。但從台灣角度來看，若用導彈擊落氣球，成本可能相當高。
在這種情況下，容易產生不實資訊，主張台灣政府對中國氣球「無能為力」；林穎佑說，台灣政府對此能不能有效回應，會是關鍵所在。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：中國氣球穿越台灣本島到底是不是「介選」？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。