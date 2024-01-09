中國空飄氣球飛越台灣本島，到底算不算介選？

文：德國之聲中文網（DW記者李宥臻對此文有貢獻）

台灣軍方上週連日通報偵獲中國空飄氣球飛越台灣本島上空，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）週四（1月4日）被問及此事。雖然柯比稱無法證實相關報告，但隨著1月13日的台灣總統大選將近，他也說美國確實留意到「外部勢力可能試圖介入」，並呼籲「台灣以外的各方不要干預」台灣的民主選舉。

柯比表示，氣球相關說法要由台灣和北京的官員來發表立場。至於各界對台灣可能遭「介選」的憂慮，柯比說美國「當然支持台灣的民主與民主體制，且希望見到台灣舉辦自由、公平、公開且透明的選舉。」

根據台灣國防部發佈的軌跡圖，上週一到週三，每天各有1枚至3枚不等的中國空飄氣球直接越過台灣本島。其中，2日發現的3枚中國氣球，是在「清泉崗西南方」被發現；該地位於台中，設有機場和空軍基地。

這些中國空飄氣球皆朝東北方飄行，有的從台灣海峽飛到台灣中部後消失不見，有的一路飛到台灣東部外海並消失。台灣國防部曾指出，所謂「消失」指的是氣球可能在高空中解體，或脫離台灣監控範圍。

對於進入台灣空域的不明空飄物，台灣軍方稱「會運用聯合情監偵手段綿密掌握，通報民航單位」，並且「視目標性質、高度、可能危害性等，採取適切相對性應處手段。」若評估之後發現氣球是用於監控，台灣將再對外公佈評估的內容。

去（2023）年2月，1枚闖入美國上空的中國氣球遭美國擊落。當時美方稱這是中國用來監控的氣球，中國則否認它跟間諜行為有關，堅稱是「民用無人飛艇」。

學者：中國不想對台過度施壓

自去年底，台灣軍方開始頻繁公佈中國氣球踰越台海中線的消息。據悉，此前雖也曾有中國氣球接近台灣，但台灣國防部並未定期公開相關資訊。今年1月以來，中國氣球不只跨越台海中線，更直接飛到台灣本島上方，進一步掀起中國可能試圖「介選」的討論。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑4日向DW表示，中國「會想要持續地對台灣施加一些壓力」，但又不希望過度刺激台灣、造成輿論強烈反彈。因此，中國不會用過去那樣「大量機群飛行」或展現軍事力量的方式，而會透過一些「灰色地帶」行動傳達訊息。

「你說它（中國）會不會用氣球要來介選，我個人會認為，這個可能會不會⋯⋯未免太小兒科了。」林穎佑認為，中國可能是「用氣球去表達一個持續對台灣的關注，持續對台灣有一些互動。」

台灣國防部12月曾指出，受東北季風影響，每年10月到3月期間更常監測到中國氣球。台方初步研判，這些氣球是氣象用途，雖然來自中國，但未必來自解放軍，且現階段難以確定它們是否跟大選有關。

民進黨多次批評氣球是中國「文攻武嚇」的一部分，試圖在台灣選前影響輿情。該黨總統候選人賴清德的競總國政召集人鄭麗君2日表示，相信台灣人面對威脅，仍會「選對的人」。北京政府多次否認「介選」指控，並反批民進黨「騙取選票」。

據台灣《中央社》報導，中國國台辦發言人陳斌華4日發聲明重申中方一貫立場，主張「大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂的海峽中線」。陳斌華批評，氣球相關報導是民進黨政府在臨近選舉之際，「炒作大陸威脅，煽動兩岸對立對抗。」

須關注資訊操弄

關於氣球是否對台灣帶來實質軍事威脅，台灣學者林穎佑認為這是其次，更大的問題在於「輿論戰介入的空間」，能對「人心」造成影響。

林穎佑分析道，對中國來說氣球成本很低，卻很容易引發話題炒作空間，甚至掀起台灣政府與民間之間的矛盾。但從台灣角度來看，若用導彈擊落氣球，成本可能相當高。

在這種情況下，容易產生不實資訊，主張台灣政府對中國氣球「無能為力」；林穎佑說，台灣政府對此能不能有效回應，會是關鍵所在。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：中國氣球穿越台灣本島到底是不是「介選」？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九