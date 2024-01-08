黎智英被控指示《蘋果》刊煽動文章，推動外國制裁中港

（中央社）壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》案，控方上週提出三大審訊重點，包括黎智英指示《香港蘋果日報》刊登煽動性文章，引起民眾仇恨港府及北京；黎智英個人及指示「重光團隊」，聯繫海外政治人物推動制裁中港。

黎智英被控3項罪名，與《蘋果日報》有關的2項，是與《蘋果》6名前高層違反《香港國安法》下的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及另一項刑事罪行條例下的「串謀發布煽動刊物罪」。

綜合《明報》等港媒報導，控方稱，黎智英是《蘋果日報》創辦人，自稱民主派支持者，是「激進政治人物」。在2019年社會動亂期間，利用《蘋果日報》作為政治平台，引起民眾對港府及北京中央的不滿及仇恨，是案中「主腦」。

審訊其中一個重點，是控方指控《蘋果日報》不少有關呼籲民眾上街、請求外國制裁香港及中國大陸等報導，都是黎智英指示的。

當中包括在「反送中」運動前，黎智英指示案中被告之一的前壹傳媒行政總裁張劍虹採訪銅鑼灣書店店長林榮基，之後《蘋果日報》刊出「送中例殺埋身 林榮基流亡台灣 臨別呼籲守護香港明日上街」報導，呼籲民眾參加示威。

控方又提到，在反送中期間，即2019年7月，黎智英在美國與時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，要求美國制裁香港及中國大陸，《蘋果日報》作出相關報導。

同年10月，黎智英與時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面後，指示被告之一的前《蘋果日報》副社長陳沛敏訪問自己。

控方還指出，在2020年中，《香港國安法》生效前，黎智英應時任美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）建議，增設《蘋果日報》英文版新聞，增加海外讀者支持。

控方又指，黎智英指示集中報導「黃」（支持反送中）一方的觀點，內容「不用平衡」；還要求國際組同事報導時不要針對時任美國總統特朗普（Donald Trump），因《蘋果日報》要靠特朗普「支持保命」。

控方稱，2020年6月30日《香港國安法》生效，同年8月10日黎智英被捕，其後獲准保釋。《蘋果日報》刊登黎智英保釋後的訪問，其中一篇題為「坐監都揀（選擇）呢（這）條路」，顯示黎智英堅持他的計畫。

控方還稱，《蘋果日報》發布了161篇煽動性文章，包括新聞報導、至少22篇黎智英專欄「成敗樂一笑」文章、黎智英節目「Live Chat with Jimmy Lai」，內容涉及呼籲民眾參與示威，及國際社會制裁中港，「荼毒易受影響人士的思想」。

當中31篇文章在《國安法》生效後刊登，包括7段黎智英直播受訪片段。

控方提到的另一個審訊重點，是黎智英與外國政治人物的聯繫。

控方稱，黎智英「假借爭取民主自由之名」，多次要求外國尤其是美國制裁中港。2019年，黎智英曾與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）和蓬佩奧等人會面，建議美國制裁鎮壓示威的中港官員。

控方還在法庭上展示一張黎智英的「外部政治連繫」關係圖，指黎與這些海外政治人物曾面談、透過電郵或社交媒體聯繫，或他們參與黎智英的網路直播節目。

控方將海外政治人物分為英、美、台。英國方面包括香港監察創辦人羅傑斯（Beneidict Rogers）、對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）創辦人裴倫德（Luke de Pulford）等。

美國方面有特朗普、彭斯、蓬佩奧、裴洛西、時任國安顧問波頓（John Bolton），及美國駐港澳前總領事郭明瀚（James Cunningham）。

另外還指，美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）及美國前副國防部長沃佛維茲（Paul Wolfowitz）多年來與黎智英合作參與美國及台灣事務。

台灣方面有總統蔡英文，控方指黎智英曾與蔡英文會面，但沒有提到詳情。

控方表示，黎智英又接受不同外國媒體訪問及在外媒撰文，呼籲國際支援香港示威者，並在X平台（前稱推特）發文。其一篇貼文提到，最有效的制裁方法，是凍結中國大陸官員在美國的銀行戶口。

控方指，黎智英於《國安法》實施後，仍呼籲外國制裁中港。

另一個審訊重點，是指控黎智英另一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，而這與「12港人」案的李宇軒有關。

控方指出，2019年6月，律師助理陳梓華獲悉通訊軟體Telegram群組「G20」想找黎智英資助全球登報計劃，借助外部勢力向港府施壓；陳透過民主黨前主席李柱銘認識黎智英的助手賽門（Mark Simon），黎答應墊支登報計劃。

陳梓華以黎智英中間人的身分，接觸「G20」成員李宇軒；同年8月，李宇軒及目前被港府通輯的海外港人劉祖廸成立「重光團隊」，透過眾籌進行了3次全球登報行動。

控方指控，黎智英是「重光團隊」的幕後主腦，指示李宇軒及陳梓華組織「美國線」、「英國線」及「日本線」，與相關國家的政治人物會面，遊說外國實施制裁等，直至《國安法》實施後仍繼續。

控方提到，迄今有42名中港官員被美國裁裁，有專家證人講解制裁的影響；而3名被告包括陳沛敏、張劍虹及主筆楊清奇將作供，舉證在黎的指示下串謀犯案。