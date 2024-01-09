中國社會抗爭次數逐漸攀升，所謂的「非政治性風險」可能擴散全國嗎？

2023年12月21日至22日中共政治局召開所謂專題民主生活會，中共總書記習近平宣稱：「解決矛盾和問題時，要注重防範和化解政治風險」，「及時消除各種政治隱患……防止非政治性風險轉化為政治風險。」這凸顯中國正處於轉型社會，必須避免非政治性群體事件演變成政治事件。非政治性群體事件雖然會影響社會秩序穩定，但尚不致於構成損害政權合法性基礎及穩定性；至於政治性群體事件如同「白紙運動」，指向「習近平下台、共產黨下台」之「倒習滅共」政治目標。

換言之，習近平要防範非政治性的抗議轉變成政治性運動，即是防止出現「顏色革命」。對中國社會情勢持悲觀論者以為，2024年中國社會有發生民變和政變的可能性。然而，也有對中國社會穩定持樂觀觀點以為，大部分中國社會抗議非常分散，政府也盡力避免抗議跨地區或跨種族發生與連結，因此要產生足以動搖黨國統治合法性基礎之動亂，幾乎不太可能。

關於中國社會情勢評估，存在兩種截然對立、南轅北轍觀點。

樂觀肯定論者以為，2023年中國經濟增長5.2％左右，世界很多經濟體復甦乏力、物價高位、債務高企，一些國家和地區爆發社會動蕩甚至發生戰亂；然中國經濟較快發展、就業物價平穩及國際收支基本平衡，社會大局穩定。中國社會就業形勢總體平穩，居民收入增長快於經濟增長；脫貧攻堅成果持續鞏固拓展；抗洪災、化債險、保交樓成效明顯，基本公共服務和社會保障水平持續提升，公眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

然而，也有悲觀懷疑論者以為，2023年中國社會最大的變數，為其COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後國家治理；同時，出現習近平個人執政危機和黨國執政危機的「雙重危機」。2022年底，習近平不顧一切代價，完全放開疫情控制，經濟生產受動態清零政策極大破壞。2023年1月21日華府智庫「安全政策中心」中國政策主任塞爾（Bradley Thayer）研究直指，中國因經濟增長乏力已陷入困境。包括存在嚴重的經濟結構性問題、人口下降、房地產低迷、美對中科技行業的施壓、投資者對黨國影響力的擔憂；中國經濟下滑的最重要原因即是疫情。

中國社會抗爭逐漸攀升趨勢

中國經濟尚未從疫情期間的嚴格封鎖中完全恢復，其低迷情況會持續至2024年，世界銀行報告預測中國2023年5.2％的年增長率，將放緩到2024年的4.5％。與此同時，據美國倡議組織「自由之家」統計，從2022年6月至2023年4月，中國至少發生1447起抗議事件。

黨國體系透過審查制度，採用數位科技鎮壓、監督社會運動，儘管許多抗議維權事件「找不到新聞，不表示中國沒有任何抗議，只表示沒有新聞。」直言之，經濟低迷、失業率偏高及社會抗爭，存在某種程度正相關。