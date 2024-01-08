2024韓國金唱片獎SEVENTEEN、NewJeans成大贏家，為何引發爭議？排擠特定藝人，淪為大型娛樂公司「成發現場」？

被譽為「韓國葛萊美獎」的金唱片獎（Golden Disc Awards）於2024年1月6日在印尼亞加達盛大舉行，由資深歌手成始璄和人氣偶像車銀優擔任主持。這一年一度的K-pop盛事，吸引了全球各地的K-pop粉絲的注目。

在今年的頒獎典禮中，最大的贏家毫無疑問是SEVENTEEN，榮獲包括專輯大賞在內的「四冠王」，以及NewJeans榮獲音源大賞，這兩組都是當今極具指標性的K-pop團體。

新人賞方面，男團ZEROBASEONE和女團FIFTY FIFTY脫穎而出。至於最受歡迎男女歌手獎，則由Trot（韓國演歌）歌手林英雄和BLACKPINK成員Jisoo分別摘得。

儘管今年的獲獎名單看似華麗多元，卻引發了一些爭議。究竟發生了什麼事？

被譽為韓國的「葛萊美獎」的金唱片獎

首先，讓我們先來了解一下金唱片獎的歷史，或許更能理解以下所引發的爭議。

「金唱片獎」的歷史可以追溯到1986年，當時由韓國唱片產業協會主辦，首屆名稱為「大韓民國影像專輯大賞」，該大賞的制定初衷在於激發流行音樂從業人士的創作熱情，同時發掘新興的音樂人才，為韓國唱片和音樂產業的發展作出積極貢獻。

直至2001年，該獎項正式更名為「金唱片獎」，成為韓國音樂界的重要盛事。獎項內容包括：

大賞（本賞中唱片、音源中各第1名）

本賞

新人賞

人氣賞

人氣投票國內／外

特別賞

在評分機制方面，除了「人氣賞」完全採取投票制外，其他獎項主要以銷售量占60%，同時納入由專業評審組成的40%進行評分。

這樣的評分制定旨在全面考量音樂作品在市場表現和專業評價之間的平衡，確保獎項的客觀性和公正性。由於這項獎項由於引入了專業評審進行評分，因此也被譽為「韓國的葛萊美獎」，凸顯其在K-pop市場中的極高指標性地位。

有鑑於此，相較於由民間娛樂機構主辦的MAMA（前稱Mnet Asian Music Awards，現為MAMA Awards）、MMA（Melon Music Awards）典禮，更多人傾向謹慎看待金唱片獎的頒獎機制與獲獎人選。當然，隨之而來的爭議也會比其他活動更加引人關注。

排擠特定娛樂公司引起質疑

那麼這次金唱片獎又引發了哪些爭議呢？首要議題是本賞的得獎藝人。

由於金唱片獎的評選機制包括60%的銷售量評估，因此在每年的評選期間，總有韓國網友積極整理各大團體和歌手的音源表現，進而進行獎項的預測。

今年的音源排名前十名的團體及其代表作品如下：

NewJeans〈Ditto〉 IVE〈I AM〉 (G)-IDLE〈Queencard〉 LE SSERAFIM〈Unforgiven〉 aespa〈Spicy〉 Jisoo〈Flower〉 NCT Dream〈Candy〉 朴宰正〈Let's Say Goodbye〉 Jungkook〈Seven〉 STAYC〈Teddy Bear〉

然而，在最終的本賞公布中，原本從銷量推測的歌手和團體大多順利拿到了本賞，唯獨SM娛樂旗下的NCT Dream和aespa未能如預期獲得本賞。

相反地，由HYBE娛樂旗下的SEVENTEEN成功獲得本賞，但SEVENTEEN並未入圍音源銷量前10名，因此讓許多人感到驚訝，並質疑本賞的評選過程是否公平。

許多人更質疑，主辦單位是否考慮到各娛樂公司的股價、市值、聲量等商業因素，刻意不讓含金量不如以往的SM娛樂旗下歌手拿獎，轉而討好目前K-pop娛樂中，聲勢最大的HYBE娛樂，使其旗下的團體獲得獎項，引起了不少爭議。

重要大獎移師海外引發爭議

此外，今年金唱片獎選擇在印尼雅加達舉行而非首爾，也引起了眾多網友的熱議。一些批評指向舉辦地點不應舉辦在韓國以外的國家。

部分聲音指出，作為對K-pop的致敬和推崇，金唱片獎理應在韓國舉辦，以更好地邀請當地歌迷參與，並深化與當地流行文化的聯繫。然而，也有觀點認為主辦方可能考慮到在國際間擴大K-pop影響力的因素，藉由選擇在海外舉行頒獎典禮，以凸顯K-pop在全球的影響力。

儘管如此，也有一些人認為，選擇在國外舉辦金唱片獎可能與經濟利益有關。在韓國舉辦可能會使歌迷更傾向參加他們喜愛歌手的專場表演，而不太願意參與這類頒獎典禮，這可能對票房收益造成一定影響。

而這樣的考量與舉辦方式也引起了一些質疑，一些人擔心這可能超越了藝術致敬的初衷，將商業考量引入。他們認為金唱片獎原本是致力於韓國流行音樂工作者的殊榮典禮，如今似乎更著重於商業層面。

整體而言，這樣的決策在擴大K-pop國際影響力和滿足國際歌迷期待的同時，也引起了一些關於獲利和藝術價值平衡的討論。

逐漸式微的藝術價值

從以上的爭論來看，近年來金唱片獎的頒獎結果似乎越來越偏向商業層面。

雖然獎項評估中包括40%的專業評審評分，但實際的頒獎結果，似乎與一些由民間舉辦的頒獎典禮並沒有太大差異，上述的幾項爭議，也讓人感受到這個獎項似乎對藝術價值的重視逐漸減弱。

回顧金唱片獎的早期，例如1998年的大賞得主金鍾煥，是一位深受中年人喜愛的歌手。當時他幾乎沒有進行任何宣傳，卻憑藉專輯銷量獲得了「金唱片獎大賞」和「10大歌手本賞」，可謂相當傑出的成績。

然而，隨著時代的變遷，大眾接收資訊的途徑變得更加多元和廣泛，不再像以前只依賴「口耳相傳」就能讓優秀的音樂人受到關注，甚至獲得獎項。

如果音樂創作者所屬公司無法投入足夠的宣傳資源，曝光度不夠，就容易被忽視。這也解釋了為什麼在這樣的K-pop頒獎典禮中，越來越難看到獨立音樂人獲獎的現象。相較之下，大公司旗下的偶像得到更多企劃資源的支持，使他們更容易獲得獎項。

因此，或許金唱片獎可以思考是否根據時代變遷，重新考慮獎項評估的配置，以免將原本是為了表揚優秀音樂創作者的典禮，變成另一個大型娛樂公司的「成發現場」，喪失原本想要表揚音樂藝術價值的初衷。

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核稿編輯：翁世航