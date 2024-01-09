電影《贖罪日之戰》：梅爾夫人放棄「先發制人」的政治智慧，值得現在的以色列政府好好學習
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所謂打贏戰爭，如果輸掉和平，最後的結果依舊是一場輸掉的戰爭。而梅爾夫人創造的奇蹟，是以色列贏了第四次中東戰爭，同時又贏得了以色列與埃及永久的和平。事實上贏得與埃及的永久和平，就等於贏得與所有阿拉伯主權國家，除敘利亞與伊拉克之外的永久和平。
上個月在台灣上映的電影《贖罪日之戰》（Golda），其實從英文片名就可以看出這部電影並不是以1973年的贖罪日戰爭（Yom Kippur War）為背景，而是在這場戰爭中帶領以色列贏得勝利的女總理梅爾夫人（Golda Meir）。她是以色列迄今唯一的女性總理，也是柴契爾夫人（Margaret H. Thatcher）當上英國首相以前，全球知名度最高的鐵娘子。
恰巧《贖罪日之戰》在台灣上映前不久，剛好加薩地區又因為哈瑪斯（Hamas）對平民發動恐怖攻擊而爆發戰爭。此外在劇情中發揮重要作用的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger），也於去（2023）年11月29日去世，更是使這部電影具有格外的意義。當然這是一部站在以色列角度拍攝的電影，而且只講述了第四次以阿戰爭，並沒有辦法幫助我們瞭解中東衝突的全貌。
但是贖罪日戰爭比起前三次以阿戰爭而言，卻更加確立了當今中東地緣政治的面貌。在贖罪日戰爭以前，以埃及為首的阿拉伯國家無一承認以色列主權國家的地位，而是以「猶太復國主義組織」稱呼之。戰爭結束後，埃及等同於承認了以色列主權國家的地位，為以埃兩國在1978年簽署《大衛營協議》（Camp David Accords）打下基礎。
美國也是在贖罪日戰爭中，正式確立了在以阿衝突中支持以色列的立場。在此之前，美國考慮到拉攏阿拉伯盟友反共的需要，不願意直接向以色列伸出援手。會有這樣態度上的改變，除了時任美國國務卿的季辛吉是猶太人外，最重要的還是美國經歷了越南的失敗後，無法坐視蘇聯在中東獲得又一次的戰略勝利。
顯見其實70年代的國際大環境，相比起40年代到60年代其實是更加有利於以色列的。但是在贖罪日戰爭爆發之初，以色列一度在軍事上遭到埃及和敘利亞聯軍輾壓，所以梅爾夫人的勝利絕對不是憑空掉下來的。
一個患有癌症的弱女子，是如何創造奇蹟為以色列贏得又一場勝利呢？關鍵還是在於她有其他以色列領袖所卻乏的洞察力。
驕傲的以色列
發生於1973年10月6日到10月26日的贖罪日之戰，戰爭爆發之初其實以色列是處於不利的態勢，最大的原因首先來自於以色列在1967年6月5日到6月10日的第三次以阿戰爭，即所謂的「六日戰爭」（Six-Day War）中贏得太漂亮。以色列僅用了六天就擊潰了埃及、敘利亞以及約旦的聯合攻勢，還一舉佔領加薩走廊、西奈半島、約旦河西岸以及戈蘭高地。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。