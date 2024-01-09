電影《贖罪日之戰》：梅爾夫人放棄「先發制人」的政治智慧，值得現在的以色列政府好好學習

上個月在台灣上映的電影《贖罪日之戰》（Golda），其實從英文片名就可以看出這部電影並不是以1973年的贖罪日戰爭（Yom Kippur War）為背景，而是在這場戰爭中帶領以色列贏得勝利的女總理梅爾夫人（Golda Meir）。她是以色列迄今唯一的女性總理，也是柴契爾夫人（Margaret H. Thatcher）當上英國首相以前，全球知名度最高的鐵娘子。

恰巧《贖罪日之戰》在台灣上映前不久，剛好加薩地區又因為哈瑪斯（Hamas）對平民發動恐怖攻擊而爆發戰爭。此外在劇情中發揮重要作用的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger），也於去（2023）年11月29日去世，更是使這部電影具有格外的意義。當然這是一部站在以色列角度拍攝的電影，而且只講述了第四次以阿戰爭，並沒有辦法幫助我們瞭解中東衝突的全貌。

但是贖罪日戰爭比起前三次以阿戰爭而言，卻更加確立了當今中東地緣政治的面貌。在贖罪日戰爭以前，以埃及為首的阿拉伯國家無一承認以色列主權國家的地位，而是以「猶太復國主義組織」稱呼之。戰爭結束後，埃及等同於承認了以色列主權國家的地位，為以埃兩國在1978年簽署《大衛營協議》（Camp David Accords）打下基礎。

美國也是在贖罪日戰爭中，正式確立了在以阿衝突中支持以色列的立場。在此之前，美國考慮到拉攏阿拉伯盟友反共的需要，不願意直接向以色列伸出援手。會有這樣態度上的改變，除了時任美國國務卿的季辛吉是猶太人外，最重要的還是美國經歷了越南的失敗後，無法坐視蘇聯在中東獲得又一次的戰略勝利。

顯見其實70年代的國際大環境，相比起40年代到60年代其實是更加有利於以色列的。但是在贖罪日戰爭爆發之初，以色列一度在軍事上遭到埃及和敘利亞聯軍輾壓，所以梅爾夫人的勝利絕對不是憑空掉下來的。

一個患有癌症的弱女子，是如何創造奇蹟為以色列贏得又一場勝利呢？關鍵還是在於她有其他以色列領袖所卻乏的洞察力。

驕傲的以色列

發生於1973年10月6日到10月26日的贖罪日之戰，戰爭爆發之初其實以色列是處於不利的態勢，最大的原因首先來自於以色列在1967年6月5日到6月10日的第三次以阿戰爭，即所謂的「六日戰爭」（Six-Day War）中贏得太漂亮。以色列僅用了六天就擊潰了埃及、敘利亞以及約旦的聯合攻勢，還一舉佔領加薩走廊、西奈半島、約旦河西岸以及戈蘭高地。