阿拉斯加航空波音737 MAX空中剝離艙門尋獲，MAX機型走出5年空難陰霾安全性再受關注
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《華爾街日報》指出，目前美國運安會調查重點仍擺在出事的這架阿拉斯加航空班機，尚未涉及所有MAX 9乃至裝有同類艙門的其他款飛機。但脫落原因的證據日後明朗時，不排除焦點會擴大。運安會主席霍曼迪說：「現階段我們不排除任何可能性。」
阿拉斯加航空737 MAX驚魂，空中剝離艙門尋獲
（中央社）阿拉斯加航空1架波音737 MAX 9型客機5日起飛後機身艙門整片剝落，所幸沒人傷亡。負責調查事故的美國運安會表示，掉落的艙門已在波特蘭一處人家的後院尋獲。
美國《有線電視新聞網》（CNN）引述國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）指出，波特蘭一名學校教師在自家後院發現這塊剝落的艙門後，主動聯繫運安會。
阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架737 MAX 9班機5日晚間從俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略（Ontario），起飛不久後一片艙門整個切齊剝落，左側機體出現一個大洞、乘客暴露在狂風中，班機緊急掉頭返回機場，幸好機上171名乘客、6名機組員無人嚴重受傷。
事發後調查人員一直在搜尋剝落的艙門，以釐清事故原因。而美國也下令國內所有MAX 9停飛受檢，導致數百個航班取消。
霍曼迪說，找到丟失艙門可望獲得關鍵線索，釐清何以與飛機分離。
《路透社》報導，美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛171架波音737 MAX 9型飛機進行檢查，阿拉斯加航空為此7日取消170個航班，8日取消60班。
總部位於西雅圖（Seattle）的阿拉斯加航空（Alaska Airlines）表示，到10日之前都會有航班被迫取消，還說7日取消航班影響近2萬5000名乘客。阿拉斯加航空擁有65架737 MAX 9。
FAA於6日下令國內171架與這次出事班機同樣都裝有內嵌式艙門（door plug）的MAX 9停飛。出事的這架阿拉斯加航空班機，機齡僅8週。
FAA在7日發布的聲明中說，這些MAX 9將停飛到「直至我們確信飛機已安全為止。」
波音737 MAX空中掉艙門，走出空難陰霾安全性再受關注
（中央社）阿拉斯加航空1架波音737 MAX 9型客機5日起飛後機身艙門整片剝落，美國下令國內所有MAX 9停飛受檢。MAX機型好不容易走出5年多前兩起重大空難，如今安全性再受關注。
阿拉斯加航空（Alaska Airlines）編號1282的班機5日晚間從波特蘭飛往加州安大略（Ontario）市，起飛不久後一片艙門整個剝落、乘客暴露在狂風中，班機緊急掉頭返回機場，幸好無人嚴重受傷，但整個艙門切齊脫落的影像在網路上流傳，非常駭人。
美國聯邦航空總署（FAA）6日下令國內171架裝有同類艙門的MAX 9停飛受檢，國家運輸安全委員會（NTSB）展開調查，重點擺在這塊於1萬6000英呎（約4880公尺）空中時脫落的內嵌式艙門（door plug）。當MAX 9選擇在應設緊急出口的位置增加座位時，原本的緊急出口處就由內嵌式艙門替代。
《有線電視新聞網》報導，美國運安會表示剝落的艙門已尋獲，並說他們會調查包含波音製造這架飛機過程、飛機維護乃至FAA督導等一系列相關可能因素。
目前世界各地約有200架MAX 9投入運營，美國就佔171架，阿拉斯加航空65架、聯合航空（United Airlines）79架是最大戶。在美的MAX 9復飛前每架需停飛受檢4到8小時，阿拉斯加航空與聯合航空這兩天為此取消約440個航班。
紐時指出，目前不清楚波音公司是否需為阿拉斯加航空的意外負責，但事件已再次給波音增添新麻煩與額外壓力。
737 MAX系列的MAX 8於2018、2019年分別在印尼與衣索比亞發生兩起重大空難導致346人罹難，MAX系列2019年初陸續在全球停飛，波音公司耗費20個月與各國飛安機關合作，修改MAX系列的飛控軟體及其他部件。到2020年底各地MAX系列復飛時，波音已因此損失約200億美元。
然而當時復飛的只是MAX 8與MAX 9這兩款中型機，較小的MAX 7與最大的MAX 10仍未獲飛航機關核准。當前好不容易走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、航空旅行復甦使飛機訂單大增，波音正忙於交付更多737客機時，卻又遇上這次艙門剝落事故，恐衝擊供應鏈影響交機。
波音上月才促請各航空公司檢查1300多架MAX系列尾舵控制器可能的螺栓鬆動問題；去（2023）年夏天，波音重要零件供應商Spirit AeroSystems在一個維持艙壓的構件上鑽孔不當，為此波音得另砸錢並與對方處理產品問題。Spirit AeroSystems參與MAX 9的機身段，這次剝落的艙門就是由他們製造與安裝。
《華爾街日報》指出，目前美國運安會調查重點仍擺在出事的這架阿拉斯加航空班機，尚未涉及所有MAX 9乃至裝有同類艙門的其他款飛機。
但脫落原因的證據日後明朗時，不排除焦點會擴大。運安會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）說：「現階段我們不排除任何可能性。」
霍曼迪6日在記者會表示，所幸意外發生時班機僅起飛約10分鐘，若是到巡航高度時出事，後果不堪設想。客機在巡航高度時乘客與機組員可在機艙內活動。
這班阿拉斯加航空班機5日晚間從波特蘭起飛時，機上有171名乘客與6名機組員，意外發生時飛機高度約1萬6000英尺，機長旋即U字形大掉頭返回起飛機場。
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