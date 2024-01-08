為何害怕幸福？如何讓刺蝟慢慢接受擁抱？從創傷心理學說起
我們想讓你知道的是
迴避是一種常見的創傷後反應，也是創傷後壓力症（PTSD）的特徵之一。我們最近進行了一項為期6個月的研究，追蹤了230位香港人的身心狀況。我們發現，參加者起始時的經驗迴避（experiential avoidance）水平，能有效預測6個月後的複雜型PTSD症狀。換句話說，如果一個人害怕自己的感覺、迴避自己的情感經驗，尤其如果她曾經歷創傷或壓力事件的話，她隨後的複雜型PTSD症狀可能會較不太理想。再淺白一點地說，即迴避行為有可能會直接或間接增加創傷倖存者的身心症狀。
文：Andy H.W. Fung, PhD, RSW（註冊社工）& Celeste Chan（社工課程學生）
趨樂避苦是人的本能。逃避（avoidance）有時候可以幫助我們遠離痛苦和傷害，有時候卻令我們放棄獲得喜樂的機會，正如太宰治於《人間失格》寫道：「膽小鬼連幸福都會害怕，碰到棉花都會受傷，有時還被幸福所傷」。然而，逃避並不可恥，其實一切也許都是學習而來的，不過是人之常情（參見拙文：一切都是「學習」而來的：創傷與解離的復原之旅）。
小晴是一個在破碎家庭裡成長的孩子。儘管她沒有經歷過危及生命的創傷或災難，但長期的人際關係壓力、缺乏愛護的環境，讓她逐漸變得自主獨立、不靠他人，變得「懂事」。每次肚餓或受寒時，父母都沒空回應。慢慢地，她學會了自己解決問題，不再奢望其他人能幫助自己；每次悲傷痛哭時，父母都叫她別阻著大人做事。慢慢地，她學會了收起自己的情緒；每次當她鼓起勇氣想表達自己的感受時，卻沒人在意。慢慢地，她學會了隱藏自己的感受。因為沒人疼惜，她索性不求別人疼惜。因為沒人可以信靠，或可信靠的人常常不在身邊，她乾脆斷絕這些人際關係上的連繫。這沒有對錯，只是成長環境使然，被迫「學習」來保護自己的方法而已。
從創傷心理學的角度出發，Steele et al.（2005）認為經歷過傷痛與不幸的人，可能會有各種各樣的「恐懼」（phobia），這包括對依附關係的恐懼、對傷痛記憶的恐懼、對內心經驗與情緒的恐懼，甚至是對自我的恐懼，以及對親密關係的恐懼。這些解離恐懼（dissociative phobia），是創傷倖存者之特質（注意：這裡所謂的創傷，不一定是危及生命的重大事件，也可能是慢性壓力例如言語暴力和情感忽略）。如果一個人內心有一些難以承受的情緒或記憶，那麼要維持日常生活功能、避免「瘋掉」的做法就是害怕它、迴避它、遠離它，不去接觸它。解離的恐懼，讓我們迴避自己的情感，讓我們迴避可能觸發傷痛處的人際關係，這樣我們就可以暫且安然生活下去。這是經歷過傷痛與不幸的人內心自我防衛的做法，也是無可厚非。
隨著解離恐懼而來的恐懼，藉由「操作制約」（instrumental conditioning）和「評價制約」（evaluative conditioning）而增強。如果我有一部分的自己承載著痛苦的情緒或記憶，若我去接觸或面對這些自我部分，那我豈不也會受到傷害？不知不覺地，經歷過傷痛與不幸的人，可能會開始害怕自己，選擇迴避或壓抑自己的感受和需要。
迴避是一種常見的創傷後反應，也是創傷後壓力症（PTSD）的特徵之一。我們最近進行了一項為期6個月的研究，追蹤了230位香港人的身心狀況。我們發現，參加者起始時的經驗迴避（experiential avoidance）水平，能有效預測6個月後的複雜型PTSD症狀。換句話說，如果一個人害怕自己的感覺、迴避自己的情感經驗，尤其如果她曾經歷創傷或壓力事件的話，她隨後的複雜型PTSD症狀可能會較不太理想（Lam et al., 2023）。再淺白一點地說，即迴避行為有可能會直接或間接增加創傷倖存者的身心症狀。
誠如上述所言，迴避並沒有錯，乃人之常情，我們也不用勉強自己一下子作出改變。只是每個行為背後都有機會成本，當我們嘗試保護自己時，可能就會錯過了一些東西了。
精神科醫生Dr Colin Ross認為，很多心理症狀行為本質上都是迴避來的，包括某部分成癮行為。他認為，「成癮 (迴避) 的相反就是脫敏」（addiction (avoidance) is the opposite of desensitization）（Ross, 2007）。如果小晴沉醉於某些東西，例如煙酒，她就可以暫時逃離「此時此地」，以迴避內在的痛苦與外在的壓力。相反，如果她不迴避，她就要直接面對此時此地的感受，這可能包括目前難以承受的痛苦，或過去傷痛的記憶，也可能要不得不承認：「原來我受傷了。」
如果您的伴侶、家人或子女，曾遭遇過痛苦或不幸，有著迴避行為，您要做的並不是強迫她去改變。您可以為她創造一個安全的環境，默默支持她，讓她慢慢來、順著自己的腳步就好了。既然一切都是學習以來，過去的不幸讓她學會了迴避，那麼您的存在和支持也可以使她慢慢重新學習。您無條件的愛，讓她知道，原來這世界也可以有安全的地方，原來表達自己的需求和感受是OK的，原來自己是有人重視的，原來自己是可以被愛的。在身心復原的路上，slower is faster。
如果您自己也曾遭遇不幸，經歷過被人傷害或忽視，我們想讓您知道，您的感受是真實的，您感覺到失望、悲傷甚或憤怒都是正常的。您的行為，儘管別人可能不理解、不明白，但一切都是合情合理。您並不用急著改變。那些疼惜您的人、為您好的人，不會強逼您改變自己的步伐。我們也希望讓您知道，儘管這世界上有一些不太好的人和事，但這裡還是有一些可靠的人、可以欣賞的地方。慢慢地，您也會找到一個可以表達情感的安全空間，您也能學會在埋藏自己和表露自己之間取得一個平衡。這段路不容易，辛苦了，您值得更好的。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢