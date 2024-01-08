為何害怕幸福？如何讓刺蝟慢慢接受擁抱？從創傷心理學說起

文：Andy H.W. Fung, PhD, RSW（註冊社工）& Celeste Chan（社工課程學生）

趨樂避苦是人的本能。逃避（avoidance）有時候可以幫助我們遠離痛苦和傷害，有時候卻令我們放棄獲得喜樂的機會，正如太宰治於《人間失格》寫道：「膽小鬼連幸福都會害怕，碰到棉花都會受傷，有時還被幸福所傷」。然而，逃避並不可恥，其實一切也許都是學習而來的，不過是人之常情（參見拙文：一切都是「學習」而來的：創傷與解離的復原之旅）。

小晴是一個在破碎家庭裡成長的孩子。儘管她沒有經歷過危及生命的創傷或災難，但長期的人際關係壓力、缺乏愛護的環境，讓她逐漸變得自主獨立、不靠他人，變得「懂事」。每次肚餓或受寒時，父母都沒空回應。慢慢地，她學會了自己解決問題，不再奢望其他人能幫助自己；每次悲傷痛哭時，父母都叫她別阻著大人做事。慢慢地，她學會了收起自己的情緒；每次當她鼓起勇氣想表達自己的感受時，卻沒人在意。慢慢地，她學會了隱藏自己的感受。因為沒人疼惜，她索性不求別人疼惜。因為沒人可以信靠，或可信靠的人常常不在身邊，她乾脆斷絕這些人際關係上的連繫。這沒有對錯，只是成長環境使然，被迫「學習」來保護自己的方法而已。

從創傷心理學的角度出發，Steele et al.（2005）認為經歷過傷痛與不幸的人，可能會有各種各樣的「恐懼」（phobia），這包括對依附關係的恐懼、對傷痛記憶的恐懼、對內心經驗與情緒的恐懼，甚至是對自我的恐懼，以及對親密關係的恐懼。這些解離恐懼（dissociative phobia），是創傷倖存者之特質（注意：這裡所謂的創傷，不一定是危及生命的重大事件，也可能是慢性壓力例如言語暴力和情感忽略）。如果一個人內心有一些難以承受的情緒或記憶，那麼要維持日常生活功能、避免「瘋掉」的做法就是害怕它、迴避它、遠離它，不去接觸它。解離的恐懼，讓我們迴避自己的情感，讓我們迴避可能觸發傷痛處的人際關係，這樣我們就可以暫且安然生活下去。這是經歷過傷痛與不幸的人內心自我防衛的做法，也是無可厚非。

隨著解離恐懼而來的恐懼，藉由「操作制約」（instrumental conditioning）和「評價制約」（evaluative conditioning）而增強。如果我有一部分的自己承載著痛苦的情緒或記憶，若我去接觸或面對這些自我部分，那我豈不也會受到傷害？不知不覺地，經歷過傷痛與不幸的人，可能會開始害怕自己，選擇迴避或壓抑自己的感受和需要。

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迴避是一種常見的創傷後反應，也是創傷後壓力症（PTSD）的特徵之一。我們最近進行了一項為期6個月的研究，追蹤了230位香港人的身心狀況。我們發現，參加者起始時的經驗迴避（experiential avoidance）水平，能有效預測6個月後的複雜型PTSD症狀。換句話說，如果一個人害怕自己的感覺、迴避自己的情感經驗，尤其如果她曾經歷創傷或壓力事件的話，她隨後的複雜型PTSD症狀可能會較不太理想（Lam et al., 2023）。再淺白一點地說，即迴避行為有可能會直接或間接增加創傷倖存者的身心症狀。

誠如上述所言，迴避並沒有錯，乃人之常情，我們也不用勉強自己一下子作出改變。只是每個行為背後都有機會成本，當我們嘗試保護自己時，可能就會錯過了一些東西了。

精神科醫生Dr Colin Ross認為，很多心理症狀行為本質上都是迴避來的，包括某部分成癮行為。他認為，「成癮 (迴避) 的相反就是脫敏」（addiction (avoidance) is the opposite of desensitization）（Ross, 2007）。如果小晴沉醉於某些東西，例如煙酒，她就可以暫時逃離「此時此地」，以迴避內在的痛苦與外在的壓力。相反，如果她不迴避，她就要直接面對此時此地的感受，這可能包括目前難以承受的痛苦，或過去傷痛的記憶，也可能要不得不承認：「原來我受傷了。」

如果您的伴侶、家人或子女，曾遭遇過痛苦或不幸，有著迴避行為，您要做的並不是強迫她去改變。您可以為她創造一個安全的環境，默默支持她，讓她慢慢來、順著自己的腳步就好了。既然一切都是學習以來，過去的不幸讓她學會了迴避，那麼您的存在和支持也可以使她慢慢重新學習。您無條件的愛，讓她知道，原來這世界也可以有安全的地方，原來表達自己的需求和感受是OK的，原來自己是有人重視的，原來自己是可以被愛的。在身心復原的路上，slower is faster。

如果您自己也曾遭遇不幸，經歷過被人傷害或忽視，我們想讓您知道，您的感受是真實的，您感覺到失望、悲傷甚或憤怒都是正常的。您的行為，儘管別人可能不理解、不明白，但一切都是合情合理。您並不用急著改變。那些疼惜您的人、為您好的人，不會強逼您改變自己的步伐。我們也希望讓您知道，儘管這世界上有一些不太好的人和事，但這裡還是有一些可靠的人、可以欣賞的地方。慢慢地，您也會找到一個可以表達情感的安全空間，您也能學會在埋藏自己和表露自己之間取得一個平衡。這段路不容易，辛苦了，您值得更好的。