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2024/01/09,
政治

總統政見發表會誰的臺風最好？前新聞主播給柯文哲、賴清德、侯友宜的鏡頭表達建議

總統政見發表會誰的臺風最好？前新聞主播給柯文哲、賴清德、侯友宜的鏡頭表達建議
Photo Credit: 台北市攝影記者聯誼會提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

希望贏得觀眾的信任時，請眼睛務必要「正視」鏡頭，除了前面提到的頻率拿捏，在看鏡頭時，請用「頭」來帶動「眼神」，盡量不要以一個「頭沒完全抬起來」又「眼睛向上看」的情況來對你的觀眾（選民）說話，難以對你產生信賴感。那麼三位候選人在政見發表會的表現，分別又如何呢？

總統候選人的電視政見發表會，不只是候選人把政見說給選民聽而已，更是一個能夠透過鏡頭，和所有選民面對面，展現候選人個人魅力的地方！能夠觸及到的，不只是候選人本身的粉絲，還有其他陣營的支持者，以及足夠左右選舉的中間選民，是最直接、最快速，讓最多人認識候選人的舞台。

因此，候選人們必須極盡所能傳達出，本身對台灣土地的熱愛、對社會議題的了解、以及對各項問題的實質解決方案，才能讓觀眾們共情共鳴。

身為鏡頭表達教練，我的第一個建議，就是在上鏡頭之前想一想：「你有多想要解決這個問題？」、「你有多希望大家認同你？」，把這股迫切感、殷切感，透過鏡頭，傳遞給觀眾。

以下根據候選人號碼排序，分別提出有關鏡頭表達力的回饋，並附上相對於的時間軸，影片則放上中時新聞直播連結供對照。

總統候選人一號柯文哲

整體能量偏低，但在強調某些事情時，會加重語氣，因此，聲音表情是做得不錯的地方，可以繼續保持。

手勢部分，如果能夠更俐落、不瑣碎、不晃動，會讓表達內容更有說服力。看鏡頭的眼睛好像有點累，建議著手眼神訓練（眼瞼肌肉），不要忽視眼神對於鏡頭表達的強大力量，更能傳達堅定信念。

手勢：

  • 不要晃動

有善用手勢很棒，但是每次出手，建議盡量停留至少兩到三秒，並且不要晃動，會讓訊息更強化，氣場也會顯得更篤定、穩重。否則觀眾不只看不清楚，還會造成干擾。

舉例：28:54的「三個功能」、29:50 的「高了六倍」、30:51「四家大學、兩家大學」 、32:25「高教改革」。

  • 注意角度

比數字的手指頭，要以「數字的正面」來面對鏡頭，舉例想要比3，那3根手指頭都要面對鏡頭，否則觀眾看到的會變成1。

視線：

  • 直視鏡頭

整體有留意鏡頭，但有時候會眼睛瞄旁邊，會顯得不夠真誠，可以理解有時候是為了要看計時器，但請在特定時刻，尤其是在說自己政績的時候，眼睛一定要直視鏡頭，因為鏡頭就是觀眾的眼睛，正眼看著你的溝通對象，是展現說服力的關鍵表現。

  • 視線拿捏

該如何拿捏看鏡頭與看稿子的時間和頻率，可以多多練習，養成「嘴巴說這一句，但眼睛先看到下一句」的習慣，這讓我們可以先知道下一句的內容是轉折或是收尾，以便好好善用語調和語氣的變化，讓演說更生動。此外，也能在特別需要看向鏡頭時，好好地完整說完一句話。

在倡議、正面闡述、希望帶給人希望、欲留下印象、下結論之處，一定要好好「看著鏡頭」，強化「對象感」，建立與觀眾的連結，此外，再適時地放大能量、加重語氣、放慢語速，輔以有力道的手勢（記得不要晃動），更能展現真誠與說服力。

  • 講稿技巧

練習講稿時，可以特別畫螢光筆做註記，正式上場時，就會知道：「無論如何，這句話要好好看著鏡頭說」，也可以用粗紅筆圈起來，演講時就會知道「這裡是重點，要加強語氣、加個手勢」，多多練習幾次，會改善非常多。

舉例：31:00「表示台灣的高等教育，競爭力是明顯不足的」沒有呈現出迫切感；33:33「柯文哲主張：多元管道這柯文哲主張，多元管道培育雙語師資，包括教師聯合徵審、公費生的培育、現職老師的培訓，還有外籍老師的徵選。」這段有種匆匆帶過的感覺，難以讓人留下印象。

眼神：

  • 眼睛沒神

目前眼神較沒精神，對於支持者來說，會覺得這位候選人累了，但對非支持者或是中間選民來說，就難以增加信賴感，並且帶來盼望。因為鏡頭表達的舞台只剩下一個螢幕，平常認為無傷大雅的小動作、小習慣或小缺點，就會變得非常明顯，甚至成為扣分要素。

  • 加強可信度

希望贏得觀眾的信任時，請眼睛務必要「正視」鏡頭，除了前面提到的頻率拿捏，在看鏡頭時，請用「頭」來帶動「眼神」，盡量不要以一個「頭沒完全抬起來（微低）」又「眼睛向上看」的情況來對你的觀眾（選民）說話，難以對你產生信賴感。

如果在講到關鍵字句時，剛好可能眼睛乾澀，出現快速眨眼，會讓觀眾對你說的話產生懷疑，大幅削弱你說話的可信度及說服力。例如：33:43「我會免費提供國中、小，線上線下雙語教材來彌補城鄉落差」這裡，可以觀察看看。

收尾是給出承諾、帶來希望、呼籲行動的關鍵時刻，最好能夠把這段稿子背下來。尤其內容是「相信柯文哲，我將帶領台灣在 AI 浪潮上站穩腳步，讓體育教育來增強國力、接軌國際。」更需要看著溝通對象的眼睛，也就是鏡頭，好好的傳遞熱情和信念。但柯文哲候選人在這一段，幾乎是稿子、時鐘以及鏡頭之間，三點迅速且頻繁切換，會削弱說服力，稍嫌可惜。

總統候選人二號賴清德

幾乎沒看稿，是很不容易，而且值得讚許的事情。比較可以強化的地方，在於情感流露可以多一點，這場表情有些僵硬（細節一點說，顴骨以上的臉部，包含眼神和眉毛較少變化），有點距離感，雖不需要慷慨激昂，但要跟觀眾建議連結，情感是很關鍵的鑰匙。

尤其在講稿本身是帶有情感、手勢也有強化的情況下，表情也必須跟上，會讓整個表達更一致、更完整。但我認為可能是背稿的關係，反而限縮了很多表現空間，導致情緒和情感出不太來，有點可惜。因為部分講到比較有感覺的地方，好不容易多了點親切感和人情味，卻有種突然忘了接下來要講什麼的卡卡感，建議可以適時地看一下稿，是沒問題的。

表情：

開場有點尬笑（？）以人設來說，有點距離感。對比平常在談論比較有感覺和熱情的事情時，表情是不太一樣的。建議開場前先在休息室做個暖身和暖聲，讓能量先打開來，會有助於與觀眾建立連結。


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