音樂「盛宴」、「感性和理性兼具」——濫用詞彙怎說好香港故事

《左傳》有言:「言之無文,行而不遠」,即下筆沒有文采,流傳不遠。但而今,人們對不少光怪陸離之事習以為常,一些貧乏的語彙、言之無物的形容詞,反而廣泛流傳、濫用,幾成鐵律。

就以華文的音樂宣傳文案為例,經常出現「盛宴」一詞,甚或「饗宴」、「美宴」。不知從幾時開始,「盛宴」變成百搭的一詞:首屈一指的海外藝術團體來訪獻技,曰「盛宴」;演奏家發行新唱片,稱「盛宴」;電台辦音樂節目,名叫「盛宴」;中小型藝團在文娛中心娛己娛人、學生在音樂營演出,又曰「盛宴」。連媒體報導音樂消息,也樂於使用「盛宴」作標題。情況就像家常小菜、大牌檔路邊攤、五星級酒店筵席,統統以「盛宴」形容,都是對這詞語不折不扣的濫用。

音樂後加上盛宴,我認為應是英文片語「a feast of music」直譯的苦果。的確,中英文有些字詞能互通,例如「未學行先學走」,英語同有「run before one can walk」一語。一些字義完全不同,但表達意思一樣,如「本末倒置」跟「put the cart before the horse」。但大部分字詞,卻明顯不應直譯,如比喻人知識淵博的「學富五車」,未聞有人會譯作「more knowledgeable than five cars」。音樂盛宴,正是這種令人忍俊不禁的拙劣翻譯。上面圖例中的「Music Banquet」更是將英詞中譯後再強行反譯,遑論文法上作「Musical Banquet」更佳。

形容音樂,首先當由人類五官的聽覺開始,各聲量、音色,都應有不同的形容詞。中文寫作,要找到比盛宴更好的詞,歷代佳句,多如恆河沙數。描摹音色,唐代詩人李白(701—762)有「玉笛飛聲(《春夜洛城聞笛》(734))」,要形容聲量,白居易(772—846)寫過「大弦嘈嘈,小弦切切(《琵琶行》(816)」。當下以中文書寫音樂,則首推李歐梵和邵頌雄兩教授,其妙筆甚多,也鮮少聽聞過這些超一流的筆者會用到「盛宴」一詞寫音樂。

就算不談文藻瑰麗與否,音樂節目的大小,也有相當的形容詞,總不會、不能每每說是「盛宴」。頂級大製作為「鉅製」、「盛事」、「盛會」,次之叫「演出」、「專場」,稍為小型的稱「雅集」或甚「體驗」——也絲毫不顯妄自菲薄。

另外一個在華文音樂寫作遭濫用的詞是「感性和理性兼具(或並重/平衡)」,尤其見於形容指揮或演奏。我曾在倫敦大學亞洲及非洲研究學院攻讀民族音樂學,再於金匠學院研究現代音樂和西洋長笛演奏,現任教亞洲及非洲研究學院音樂碩士表演課程,自問略懂古今中外音樂,從未聽聞過有任何藝術家不是同時有感性和理性的。音樂家怎能不感性和理性?理性體現於規劃好造句、呼吸、旋律走勢,感性則影響自臨場氣氛甚至是一己之思潮起伏。好的音樂,甚至說是最基本的音樂,當然是感性和理性並重。換句話說,以「感性和理性兼具」作為音樂的形容詞,簡直奇怪大哉,是乏善可陳的情況下排到最後不得已才勉強搪塞字數的下下之舉。

要講指揮家,何妨談及其駕馭管弦樂、歌劇等方面的能力。說明演奏家的造詣,可著墨於其專長樂派、演奏風格、音樂詮釋等。而談到作曲家,當然少不免討論其配器法、設計聲效等的功力。擇其任一,已遠比虛無縹緲的「感性和理性」為優。