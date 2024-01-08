音樂「盛宴」、「感性和理性兼具」——濫用詞彙怎說好香港故事

《左傳》有言：「言之無文，行而不遠」，即下筆沒有文采，流傳不遠。但而今，人們對不少光怪陸離之事習以為常，一些貧乏的語彙、言之無物的形容詞，反而廣泛流傳、濫用，幾成鐵律。

就以華文的音樂宣傳文案為例，經常出現「盛宴」一詞，甚或「饗宴」、「美宴」。不知從幾時開始，「盛宴」變成百搭的一詞：首屈一指的海外藝術團體來訪獻技，曰「盛宴」；演奏家發行新唱片，稱「盛宴」；電台辦音樂節目，名叫「盛宴」；中小型藝團在文娛中心娛己娛人、學生在音樂營演出，又曰「盛宴」。連媒體報導音樂消息，也樂於使用「盛宴」作標題。情況就像家常小菜、大牌檔路邊攤、五星級酒店筵席，統統以「盛宴」形容，都是對這詞語不折不扣的濫用。

音樂後加上盛宴，我認為應是英文片語「a feast of music」直譯的苦果。的確，中英文有些字詞能互通，例如「未學行先學走」，英語同有「run before one can walk」一語。一些字義完全不同，但表達意思一樣，如「本末倒置」跟「put the cart before the horse」。但大部分字詞，卻明顯不應直譯，如比喻人知識淵博的「學富五車」，未聞有人會譯作「more knowledgeable than five cars」。音樂盛宴，正是這種令人忍俊不禁的拙劣翻譯。上面圖例中的「Music Banquet」更是將英詞中譯後再強行反譯，遑論文法上作「Musical Banquet」更佳。

形容音樂，首先當由人類五官的聽覺開始，各聲量、音色，都應有不同的形容詞。中文寫作，要找到比盛宴更好的詞，歷代佳句，多如恆河沙數。描摹音色，唐代詩人李白（701—762）有「玉笛飛聲（《春夜洛城聞笛》（734））」，要形容聲量，白居易（772—846）寫過「大弦嘈嘈，小弦切切（《琵琶行》（816）」。當下以中文書寫音樂，則首推李歐梵和邵頌雄兩教授，其妙筆甚多，也鮮少聽聞過這些超一流的筆者會用到「盛宴」一詞寫音樂。

就算不談文藻瑰麗與否，音樂節目的大小，也有相當的形容詞，總不會、不能每每說是「盛宴」。頂級大製作為「鉅製」、「盛事」、「盛會」，次之叫「演出」、「專場」，稍為小型的稱「雅集」或甚「體驗」——也絲毫不顯妄自菲薄。

另外一個在華文音樂寫作遭濫用的詞是「感性和理性兼具（或並重／平衡）」，尤其見於形容指揮或演奏。我曾在倫敦大學亞洲及非洲研究學院攻讀民族音樂學，再於金匠學院研究現代音樂和西洋長笛演奏，現任教亞洲及非洲研究學院音樂碩士表演課程，自問略懂古今中外音樂，從未聽聞過有任何藝術家不是同時有感性和理性的。音樂家怎能不感性和理性？理性體現於規劃好造句、呼吸、旋律走勢，感性則影響自臨場氣氛甚至是一己之思潮起伏。好的音樂，甚至說是最基本的音樂，當然是感性和理性並重。換句話說，以「感性和理性兼具」作為音樂的形容詞，簡直奇怪大哉，是乏善可陳的情況下排到最後不得已才勉強搪塞字數的下下之舉。

要講指揮家，何妨談及其駕馭管弦樂、歌劇等方面的能力。說明演奏家的造詣，可著墨於其專長樂派、演奏風格、音樂詮釋等。而談到作曲家，當然少不免討論其配器法、設計聲效等的功力。擇其任一，已遠比虛無縹緲的「感性和理性」為優。