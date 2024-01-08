在美中對抗下尋求中立，為何越共總書記阮富仲提出「竹式外交」？
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「竹氏外交」的概念是阮富仲在2016年第二次連任越南共產黨領導人後首次提出的。自2021年以來，越南一直積極採取這種外交方式，以應對日益加劇的全球緊張局勢。越南謹慎的平衡行為就是這項政策的例證。它與美國一樣擔心北京在有爭議的南中國海日益強硬，但它同時與中國有著重要的經濟聯繫。
文：阮河
越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trang）稱讚與美國和中國關係的改善是河內平衡超級大國關係的「竹式外交」戰略的重大進展。
去年，越南接待了美國總統喬・拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平，兩人的訪問相隔不到三個月。越南與這兩個大國的關係更加密切了。接受美國之音（VOA）採訪的專家稱，美中兩個大國都希望向越南示好。
在這兩次舉動之間，越南也將日本提升為與美國和中國並列的六個全面戰略夥伴之一。
根據越南工商會新聞（VCCI News）報道，阮富仲於12月19日在河內舉行的第32屆全國外交會議上發表講話時表示，越南的外交傳統與越南竹子的精髓根深蒂固，竹子具有「堅實的竹根」和「靈活的竹枝」。
阮富仲認為，越南外交應具有適應性和靈活性，符合「目標堅定，戰略和戰術靈活」的核心原則。
「靈活」平衡
「竹氏外交」的概念是阮富仲在2016年第二次連任越南共產黨領導人後首次提出的。自2021年以來，越南一直積極採取這種外交方式，以應對日益加劇的全球緊張局勢。越南謹慎的平衡行為就是這項政策的例證。它與美國一樣擔心北京在有爭議的南中國海日益強硬，但它同時與中國有著重要的經濟聯繫。
繼9月與美國關係史無前例的雙重升級之後，越南承諾在12月與中國發展「未來共享共同體」。中國使用的說法是「命運共同體」。
胡志明市法律大學講師、國際爭端事務專家黃越（Hoang Viet）對美國之音說：「在一個大國不斷競爭的世界裡，在一個前途未卜的世界裡，越南顯然取得了一定的成功，特別是在兩個競爭如此激烈的大國之間維持和保持平衡方面。
流亡在美國但關注越南政治的律師鄧丁滿（Dang Dinh Manh）表示，在與河內升級後，美國和日本能夠「放心越南不會太傾向於中國，而中方則肯定越南將會繼續走在與中國老大哥友善的軌道上。」
研究中國在南中國海擴張問題的專家黃越表示，越南必須接受與中國建立「未來共享共同體」，以免惹惱北京，並保持外交空間，與美國、日本和其他西方國家建立更深層次的合作，以發展經濟。
「在升級與美國和日本的關係方面，越南最害怕中國的不良反應，」黃越說，「美國長期以來一直推動與越南提升關係，越南必須為此選擇合適的時機。否則，它將面臨來自中國的憤怒。」
習近平訪問期間，河內和北京簽署了36份合作文件，涉及基礎設施、貿易和安全等領域。兩國也發表了聯合聲明，概述了廣泛的承諾。
新南威爾斯大學（University of New South Wales）教授卡爾・塞耶（Carl Thayer）將這一宣言稱為「裝點門面」，稱越南是在「口頭上支持」中國的「一帶一路」倡議和「命運共同體」等理念。
「這不需要（越南）損失任何東西，」越南事務專家塞耶告訴美國之音。「他們沒有採取堅定的立場，他們給人的印像是他們在支持，或至少不反對。」
貿易是越南平衡策略的重要組成部分。美國曾經是越南的敵人，現在已成為其最大的商品出口市場，而中國是其最大的進口市場。
隨著與美國和中國建立新的關係，越南作為全球供應鏈中日益重要的戰略參與者，預計將看到大量外國資本湧入。
晶片製造商輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）上個月訪問了河內，並告訴越南國內媒體，他的目標是在越南建立基地。同時，越南這個東南亞國家正在看到一波中國公司的到來。
在兩極化的世界中保持中立
儘管「竹式外交」在面對超級大國爭奪影響力和投資的競爭時對越南很有幫助，但分析人士警告說，越南的中立態度是有局限的。
「『竹式外交』實際上是指的越南保持其自治和獨立，而不是結盟，」塞耶說。「但現在世界比以往任何時候都更加兩極化，我認為這將使置身事外變得越來越困難。」
越南的《2019年白皮書》指出，越南正在奉行被稱為「四不」的不結盟政策，這意味著不加入軍事同盟；不站與一國結盟對抗另一國；不允許外國在越南設立軍事基地；在國際關係中不使用武力或以武力相威脅。
越南選擇不譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並投票反對暫停俄羅斯聯合國人權理事會的席次。俄羅斯是河內最大的武器供應國和長期盟友
「從某種意義上說，越南會因為不在人權問題上發表意見而失去一些信譽，」塞耶說。他並補充說「俄羅斯和烏克蘭的情況就是一個典型的例子。」
總部位於夏威夷的亞太安全研究中心（Asia Pacific Center for Security Studies）教授亞歷山大・武文（Alexander Vuving）表示，西方與中國和俄羅斯之間日益擴大的鴻溝將使越南的這種平衡做法變得更加棘手。
「『竹式外交』不會為越南提供可持續的方式來應對第二次冷戰的變幻莫測，」武文告訴美國之音。他補充說，越南需要「一個適合時代新條件的新『安全網』」。
渥太華大學（University of Ottawa）關注越南政治的法學教授武德慶（Vu Duc Khanh）也質疑，面對超級大國之間日益激烈的競爭，越南能否超然中立。
「烏克蘭戰爭改變了芬蘭、瑞典和丹麥等國家的整個策略，」 武德慶說。
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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