在美中對抗下尋求中立，為何越共總書記阮富仲提出「竹式外交」？

文：阮河

越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trang）稱讚與美國和中國關係的改善是河內平衡超級大國關係的「竹式外交」戰略的重大進展。

去年，越南接待了美國總統喬・拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平，兩人的訪問相隔不到三個月。 越南與這兩個大國的關係更加密切了。 接受美國之音（VOA）採訪的專家稱，美中兩個大國都希望向越南示好。

在這兩次舉動之間，越南也將日本提升為與美國和中國並列的六個全面戰略夥伴之一。

根據越南工商會新聞（VCCI News）報道，阮富仲於12月19日在河內舉行的第32屆全國外交會議上發表講話時表示，越南的外交傳統與越南竹子的精髓根深蒂固，竹子具有「堅實的竹根」和「靈活的竹枝」。

阮富仲認為，越南外交應具有適應性和靈活性，符合「目標堅定，戰略和戰術靈活」的核心原則。

「靈活」平衡

「竹氏外交」的概念是阮富仲在2016年第二次連任越南共產黨領導人後首次提出的。 自2021年以來，越南一直積極採取這種外交方式，以應對日益加劇的全球緊張局勢。 越南謹慎的平衡行為就是這項政策的例證。 它與美國一樣擔心北京在有爭議的南中國海日益強硬，但它同時與中國有著重要的經濟聯繫。

繼9月與美國關係史無前例的雙重升級之後，越南承諾在12月與中國發展「未來共享共同體」。 中國使用的說法是「命運共同體」。

胡志明市法律大學講師、國際爭端事務專家黃越（Hoang Viet）對美國之音說：「在一個大國不斷競爭的世界裡，在一個前途未卜的世界裡，越南顯然取得了一定的成功，特別是在兩個競爭如此激烈的大國之間維持和保持平衡方面。

流亡在美國但關注越南政治的律師鄧丁滿（Dang Dinh Manh）表示，在與河內升級後，美國和日本能夠「放心越南不會太傾向於中國，而中方則肯定越南將會繼續走在與中國老大哥友善的軌道上。」

研究中國在南中國海擴張問題的專家黃越表示，越南必須接受與中國建立「未來共享共同體」，以免惹惱北京，並保持外交空間，與美國、日本和其他西方國家建立更深層次的合作，以發展經濟。

「在升級與美國和日本的關係方面，越南最害怕中國的不良反應，」黃越說，「美國長期以來一直推動與越南提升關係，越南必須為此選擇合適的時機。否則，它將面臨來自中國的憤怒。」

習近平訪問期間，河內和北京簽署了36份合作文件，涉及基礎設施、貿易和安全等領域。 兩國也發表了聯合聲明，概述了廣泛的承諾。

Photo Credit：中央社 中共總書記、中國國家主席習近平12月12日在越共中央總部與越共總書記阮富仲舉行雙邊會談。

新南威爾斯大學（University of New South Wales）教授卡爾・塞耶（Carl Thayer）將這一宣言稱為「裝點門面」，稱越南是在「口頭上支持」中國的「一帶一路」倡議和「命運共同體」等理念。

「這不需要（越南）損失任何東西，」越南事務專家塞耶告訴美國之音。 「他們沒有採取堅定的立場，他們給人的印像是他們在支持，或至少不反對。」

貿易是越南平衡策略的重要組成部分。 美國曾經是越南的敵人，現在已成為其最大的商品出口市場，而中國是其最大的進口市場。

隨著與美國和中國建立新的關係，越南作為全球供應鏈中日益重要的戰略參與者，預計將看到大量外國資本湧入。

晶片製造商輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）上個月訪問了河內，並告訴越南國內媒體，他的目標是在越南建立基地。 同時，越南這個東南亞國家正在看到一波中國公司的到來。

在兩極化的世界中保持中立

儘管「竹式外交」在面對超級大國爭奪影響力和投資的競爭時對越南很有幫助，但分析人士警告說，越南的中立態度是有局限的。

「『竹式外交』實際上是指的越南保持其自治和獨立，而不是結盟，」塞耶說。 「但現在世界比以往任何時候都更加兩極化，我認為這將使置身事外變得越來越困難。」

越南的《2019年白皮書》指出，越南正在奉行被稱為「四不」的不結盟政策，這意味著不加入軍事同盟；不站與一國結盟對抗另一國；不允許外國在越南設立軍事基地；在國際關係中不使用武力或以武力相威脅。

越南選擇不譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並投票反對暫停俄羅斯聯合國人權理事會的席次。 俄羅斯是河內最大的武器供應國和長期盟友

「從某種意義上說，越南會因為不在人權問題上發表意見而失去一些信譽，」塞耶說。 他並補充說「俄羅斯和烏克蘭的情況就是一個典型的例子。」

總部位於夏威夷的亞太安全研究中心（Asia Pacific Center for Security Studies）教授亞歷山大・武文（Alexander Vuving）表示，西方與中國和俄羅斯之間日益擴大的鴻溝將使越南的這種平衡做法變得更加棘手。

「『竹式外交』不會為越南提供可持續的方式來應對第二次冷戰的變幻莫測，」武文告訴美國之音。 他補充說，越南需要「一個適合時代新條件的新『安全網』」。

渥太華大學（University of Ottawa）關注越南政治的法學教授武德慶（Vu Duc Khanh）也質疑，面對超級大國之間日益激烈的競爭，越南能否超然中立。