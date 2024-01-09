波士頓顧問公司報告：美中貿易十年後減少1970億美元，東協獲益最大

（中央社）波士頓顧問公司（BCG）8日發布報告預測在地緣政治下全球貿易變化，預估至2032年期間全球經濟成長率大於貿易成長率，美中貿易屆時將比2022年減少1970億美元，歐中貿易續增，但增速低於全球，東協則獲益最大，對美、中貿易都大增。

這份報告以2022年至2032年為期，預估全球貿易將從21.7兆美元（以2010年實際價值為準）增至28.5兆美元（約新台幣883.7兆元），而全球5大區域間往來的面貌在地緣政治趨勢下將大幅改變。

波士頓顧問公司指出，上述10年期間全球貿易平均每年增幅為2.8%，低於同期全球平均每年經濟成長率（GDP Growth Rate）3.1%的估值。

其中以美中貿易的變化最大。波士頓顧問預估2032年美中貿易將比2022年減少1970億美元，是一年前預測減少630億美元的3倍，原因除了美中關係變差，還包括中國經濟轉壞。

歐盟27國合計與中國的貿易至2032年仍將增加1350億美元，但增幅低於全球貿易增幅。歐盟與美國的貿易則將增加3180億美元。

因此美歐合計對中貿易將減少620億美元，同時在西方分散對中貿易下，東南亞國家協會（ASEAN）會員國將獲最大利益，至2032年貿易將增加1.2兆美元，其中對中增6160億、對美增2010億、對日韓合計增2100億美元。

波士頓顧問分析東協得益於大量年輕勞動力、經濟多元、在地緣競爭下相對保持中立。

與東協享有類似優勢的印度也成為分散地緣政治風險的受益國。預估印度與西方貿易至2032年將增加1800億美元，其中與歐盟的貿易將增780億美元，增幅達66%；印度與中國貿易也將增加1240億美元。

俄羅斯的貿易版圖出現巨變。預估歐盟對俄貿易至2032年將大減2220億美元，原本就不多的美俄貿易也將減180億美元，相對的中俄貿易將大增1340億美元。

另一個顯著變化區域是北美。美國產業新政策加速促進回流（reshoring）和近岸（nearshoring）貿易及投資的趨勢，美國與加拿大、墨西哥的貿易合計將增加4660億美元。

波士頓顧問指出，影響未來全球貿易的因素包括中國勞動成本拉高，使東南亞、印度、中南美等國更具吸引力，以及各政府支持在地製造的產業政策、供應鏈穩定性考量、永續減碳生產趨勢等，將使區域內貿易更蓬勃，改變全球貿易面貌。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰