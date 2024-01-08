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TNL+ 2024/01/08,
文學

《有毛有翼》：香港的男同志文學奇書，在性愛旅程尋找天堂的渴求與墜落

《有毛有翼》：香港的男同志文學奇書，在性愛旅程尋找天堂的渴求與墜落
圖片來源：後話文字工作室

我們想讓你知道的是

縱觀香港同志題材的文學創作，比較明顯的面向，是藉由此一符號比喻本土與殖民的動態變化。不過，像《有毛有翼》的編輯洪嘉2016年出版《Playlist》，呈現香港男同志群體的性愛日常，於國族想像以外，藉非主流生活形態動搖性別霸權、秩序的範型。我們閱讀黎哲舜的四篇小說，也不妨就此一詮釋進路，理解其筆下創作的人物故事。

「你而家有毛有翼，曉飛喇？」翻閱黎哲舜首本小說《有毛有翼》，我不時想起「有毛有翼」這四字詞在香港最常見的語境：長輩指責年輕一代不依循其固有的價值觀，倒轉來看，亦暗示後輩雖未能完全擺脫舊世代影響，無阻他們勇於嘗試走出新路，尋找屬於自己的天堂。

2023年末出版的《有毛有翼》，書中所收四篇男同志題材的小說，未細論內容之前，如其書腰「警告」一樣，注定被香港保守的社會大眾視作奇書，成為香港性別、同志議題不可忽視的著作。

小說有社會意義，不一定具備特別的文學價值。畢竟，香港現當代同志藝術創作不為少數，視覺藝術由七十年代已經開始：1989年香港舉辦第一屆同志影展、2005年起的香港同讀文化節、流行文化如達明一派〈禁色〉、張國榮〈左右手〉、王家衛《春光乍洩》等，各媒介近年都愈來愈多相關作品。

縱觀香港同志題材的文學創作，比較明顯的面向，是藉由此一符號比喻本土與殖民的動態變化，諸如黃裕邦的《天裂》、董啟章的《安卓珍尼》以及馬家輝的《龍頭鳳尾》。其中又以《龍頭鳳尾》陸張二人的愛情關係最為具體，男男之愛作為「政治隱喻」支配與控制的形容詞，隨東西逆轉的日本打敗英國，其上下權力亦因此更動。

不過，像《有毛有翼》的編輯洪嘉2016年出版《Playlist》，呈現香港男同志群體的性愛日常，於國族想像以外，藉非主流生活形態動搖性別霸權、秩序的範型。我們閱讀黎哲舜的四篇小說，也不妨就此一詮釋進路，理解其筆下創作的人物故事。

一：〈下落不明〉異類發瘋的天堂

首篇小說〈下落不明〉，少年的我，因為自殺末逐而被送入精神病院「治療」，雖未提及因何事自殺，似可想像與其身分有關，希望經由死亡取得自由，「過來人如我，亦曾深信死亡是究極的解脫」。

死亡與自由，亦是此篇小說反覆提及的問題，而在主流價值觀之內，異類要取得自由，像《閣樓上的瘋女人》之喻，不是發瘋，就是死亡。這揭示了我在這篇小說對精神病院的兩個形容：

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