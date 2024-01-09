【韓劇】《死期將至》：集結徐仁國、朴素談、金材昱等華麗卡司探討生存意義——人生終需一死，何必急於一時？

文：Wayne

《死期將至》介紹

韓劇《死期將至》是一部改編自李元植和蜜燦創作的網路漫畫《我死了又死》的韓國 TVING 原創劇集，由知名導演河炳勛執導，於 2023年12月15日首播。

這部劇講述主角崔怡在（徐仁國飾）在失業七年後，因輕視死亡而被判處經歷12次不同的死亡。劇中另一個關鍵角色是朴素淡飾演的 「死亡」，她在崔怡在即將墜入地獄時出現，成為他命運的關鍵人物。

除了徐仁國和朴素淡外，劇中還有多位實力派演員，如高允貞飾演的李智秀，她是崔怡在的大學時期戀人，經歷了崔怡在去世後的痛苦轉變。

劇中另一位重要人物是由李到晛飾演的張建雨，一位憑藉外貌走紅的模特，其生活充滿了女性們的關注和喜愛。

這部劇不僅承載了河炳勛導演獨有的情感風格，還結合了人文、愛情、驚悚等多元元素，展現了一個多層次的世界觀。

《死期將至》第一部分於12月15日在TVING首播，第二部分則於1月5日上線。

對於非韓國地區的觀眾，該劇將透過Prime Video平台提供觀看。

EP1-4劇情評論看點

光是看《死期將至》豪華的演員陣容就不能錯過。故事從待業七年的崔怡在開始說起，他在日復一日過著艱苦生活後，決定一死了之。

不過在死亡之後，他卻遇見了新的存在。

前面劇情基本上就在介紹怡在自殺前的事，他在第一次面試時就遇上自殺的人，導致面試失常後開啟了長達七年的求職困境。七年都找不到好工作，先是投資被騙導致身無分文，又誤會女友和別的男人來往，讓越來越自卑的他主動和女友分手。

回家發現自己因欠費被房東趕出門，再加上白天的面試再次失敗，最終選擇跳樓自殺。

進入無限的轉世輪迴

朴振太（崔始源飾），33歲，泰康集團老闆的二兒子，對手只有哥哥一人，最後在競爭中贏得勝利，贏得泰康集團的代表，目前正在接受就任代表理事的培訓。

在怡在附身在他身上前，就已經因為墜機事件而死，簡單說死亡給怡在的死亡遊戲，是一個平行時空線的概念。

原本的人早以死去，而他在最後存檔登入後接續遊戲，要盡量避免自己也死亡。第1世——亡。

宋宰燮（成勛飾），38歲，極限運動玩家，有四項金氏世界紀錄。怡在於存檔登入後他已經飛在半空中，只要他完成無降落傘跳傘，就可以獲得贊助商給的30億獎金。

但最後存在於宰燮身體中的怡在，為了錢所以拼了一把，直接墜地炸裂身亡。

假如他抱著那些有降落傘的人不放，也許就能夠以他的身份繼續活下去，不過在天空大概也沒時間想太多，加上當事人的記憶跟能力又繼承，所以他才天不怕地不怕往下衝。第2世——亡。

權赫秀（金康勳飾），17歲，父親早世，母親不斷工作養活他，但他在學校被霸凌所以不想去上課，甚至警告霸凌仔要是再欺負自己就要去自殺，但還是被揍。在留下遺書要到樓上跳樓前，怡在來到他的身上。

怡在以赫秀的身體反擊霸凌仔，但最後還是被以多打少，揍了一頓。

怡在想了辦法將霸凌仔孤立後，沒有適時幫他一把，反而一起罵他廢物，導致當事人崩潰後，拿磚頭將活在赫秀體內的怡在活生生打死。第3世——亡。

李柱勳（張勝祖飾），35 歲，職業是萬事通，隸屬於擁有世界各地委託人的組織，專為客戶解決各式疑難雜症。

因為女人所以偷走老闆的100億韓元，就在要去會合的路上被老闆的手下攔截。

這號人物在逃脫後馬上被高額賞金懸賞追殺，憑藉著主角威能一路開掛成功逃離，去見那位女子兩人相擁。

女子問柱勳錢在那，柱勳回答之後馬上就被女子開槍殺死，看到這真的是快笑死。第4世——亡。

趙泰尚（李宰旭飾），21歲，夢想成為格鬥選手，但因為家境貧苦被迫放棄。替人頂了肇事逃逸的罪名，換兩億韓元後進去蹲。但因為被撞的人不幸身亡，最後他被依照殺人罪定罪，要進去監獄蹲兩年。

沒想到他的獄友是殺死權赫秀的李進尚（劉仁秀飾），李進尚入獄後，假裝自己是殺人魔，沒想到會遇到轉生的怡在。

住在趙泰尚身體裡的怡在修理並揭露他的故事，讓他被其他室友狠狠揍一頓。

怡在出獄前騙進尚說秀赫在他背上，讓他一輩子都活在恐懼中。出獄後去挖出李柱勳的錢，將錢分批存起來後，卻在回家的路上先是被當年被撞死的女生父親捅兩刀，之後又被同天出獄的獄友，為了一億給捅死。第5世——亡。

第六世轉生到一個嬰兒身上，倒楣遇見虐兒父母，最終被母親拿枕頭給悶死，第6世——亡。

張建雨（李到晛飾），24歲，從小到大都因為優越外型備受喜愛，所以也經常是許多男同學初戀對象的初戀，以模特兒為職業，沒什麼特別的目標。

在去地鐵站拿到錢後回家，接著被朋友邀請去派對，而派對主辦就是朴泰宇（金智勳飾）代表，看來在弟弟死後，他已經成為泰康集團的代表，活在張建雨身體裡的怡在，只覺得他面熟，但想不起來在那裡見過。

隔天活在建雨體內的怡在，被哥哥叫去咖啡廳打工，在那遇見了女友智秀。

怡在發現智秀那天給自己的錢是小說得獎的獎金，而載她回家的則是智秀的哥哥，對於自己的一無所知與自卑所帶來的結果，怡在後悔不已，但事情已經發生他也無法改變。

隔天，怡在以分享小說的想法，開始向智秀說他的死亡經歷，而在某一晚怡在離開後，救護車呼嘯而過，怡在聽見路人說咖啡廳的小姐被撞，以為是智秀趕緊衝了過去。