外國學者分析柯文哲外交政策：試圖有別於藍綠但立場反覆無常，北京也難放心

總統大選週末登場，外媒與國際學者對3位總統候選人多有評析，不過台灣民眾黨候選人柯文哲的外交政策，被學者認為立場反覆，尚不清楚當選後將如何實踐。

美學者：柯立場矛盾，北京也難放心

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的研究員薩克斯（David Sacks）於其部落格發表對3位總統候選人外交政策的評析，3篇文章均已刊出。薩克斯主要研究美中台關係、中國外交政策與兩岸關係，曾在美國在台協會（AIT）從事政治軍事事務。

薩克斯在針對柯文哲的專文中指出，柯文哲將自己定位為一個蔑視傳統、願意說出自己想法的候選人，柯更聲稱，自己是台灣唯一能終結統獨意識形態之爭的候選人，也承諾會務實地處理每一個問題。

薩克斯認為，這樣的人設對柯文哲的支持者很有吸引力。柯文哲的支持者主要是年輕選民，他們認為國、民兩黨在解決他們面臨的挑戰，如房價上漲和缺乏就業機會等方面，還做得不夠。

不過薩克斯也指出，柯文哲的外交與國安政策，立場常常互相矛盾，尚不清楚當選後將如何實踐。

薩克斯舉例，在對美關係上，柯文哲曾說，美國是台灣最重要的合作夥伴，但同時也表示，台灣需要以「動態平衡」的方式，處理對美及對中關係。

在對中國貿易方面，柯文哲曾對台灣貿易過度依賴中國表達憂心，但又主張與中國簽訂貿易協定。薩克斯直言，諷刺的是，這是柯在支持太陽花運動時所反對的協議，因為該協議將增加台灣對中國的經濟依賴。

Photo Credit: 中央社 民眾黨總統參選人柯文哲（圖）去年11月表示，依照2014年太陽花學運共識，兩岸協議監督條例先通過後，再討論貨貿，最後才是服貿，國家還是有標準作業流程（SOP）。

在兩岸論述上，薩克斯也指出，柯文哲試圖說服選民，他是唯一能夠維持台灣自主，同時與北京重啟對話的候選人。但柯文哲拒絕承認「九二共識」，而這是北京唯一認可的兩岸互動前提。

薩克斯也引述柯文哲於訪談中，試圖將民眾黨與民進黨的立場區隔開來，「當中國問我們是否接受九二共識時，民進黨政府直接說不。我的回答是：『台灣似乎沒有（九二共識）這個市場。我們是不是應該換一個名詞？』」

薩克斯認為，柯文哲在擔任市長期間「（兩岸）一家親」的聲明對中國來說看似足夠，但後來情況有所變化，中國可能對總統會有更高的「標準」。若柯拒絕承認九二共識，中國是否會同意以一中框架下作為兩岸互動基礎，或者持續堅持九二共識，會是未來的難題。

另一方面，薩克斯也認為柯文哲不太可能讓北京放心。柯文哲將台灣與中國的關係比作美國與英國過去的關係，但美國脫離英國獨立，這樣的說法不太可能讓北京放心。

而當柯文哲回應民進黨候選人賴清德「走入白宮說」時，稱賴清德做得不夠，民眾黨的最終目標，是台灣應該得到全世界的認可。這樣的表態看似呼籲承認台灣為獨立國家，與柯文哲聲稱可重啟兩岸對話的立場，難以相符。

Our ultimate goal should be for Taiwan to be recognized by the whole world, and not by a country only. — 柯文哲 Ko Wen-Je (@KP_Taiwan) July 12, 2023

薩克斯認為，即使柯在總統選舉中落敗，他也有可能在未來幾年發揮影響力，因為如果國、民兩黨一如外界預測，都沒有贏得國會半數，民眾黨將能掌控立法院的權力平衡，不過薩克斯直言，「柯文哲會選擇哪一條路，很難預測」。

星國學者：柯文哲試圖區別藍綠，但可能帶來風險

新加坡《亞洲新聞台》則引述新加坡國立大學政治學副教授黃勁豪（Huang Chin-Hao）意見，稱柯文哲比具有政黨資源的候選人，更具「個人崇拜」。黃勁豪稱柯文哲於2019年創立了台灣民眾黨，作為傳統藍綠之外的第三選擇，其看似坦誠的態度和活用社群媒體的方式，吸引了年輕選民。

Photo Credit: 中央社 選前超級星期六，台灣民眾黨總統候選人柯文哲（中白衣者）6日晚間在台中熱情民眾夾道歡迎下踏入會場。

新加坡南洋理工大學副教授符祥文（Hoo Tiang Boon）則認為，柯文哲正在玩一場「精心校準」的遊戲，試圖將自己與國民黨和民進黨區分開來。

符祥文指出，柯文哲批評民進黨的兩岸立場魯莽且冒險，而國民黨的立場對中國過於懷柔，他試圖在國民黨和民進黨之間開闢某種藍海，或者中間立場。

不過黃勁豪指出，柯文哲的務實主義可能為北京帶來機會和風險。機會是他可能願意放棄追求獨立，但風險是，柯文哲在兩岸關係中沒有核心原則，「你永遠不知道他下一步會做什麼。」

黃勁豪也指出，如果柯當選，將無一個可以立即運作的核心團隊，可能需要向國、民兩黨借用有經驗的人。

日媒：柯文哲在中國議題上比藍綠更加模糊

《日經亞洲》6日刊登對柯文哲的專文，則以「尋求打破台灣兩黨統治的特立獨行者」形容柯文哲。指外科醫生出身的柯文哲，希望在掌控台灣政局的兩大主要政黨之外，建立持久的「第三勢力」。

報導指出，雖然柯文哲直率、不講廢話的言論贏得部分選民的支持，但柯文哲在中國議題上的模稜兩可，使大家不確定他會怎樣抵禦中國的侵略，或與北京當局達成協議。

報導稱，近年來，柯文哲頻繁改變政策立場，在台灣與中國的關係議題上，似乎比他的兩位競爭對手更加模糊。

報導也引述柯文哲在2014年就支持學生領導的太陽花運動，迫使當時的國民黨政府放棄與北京擬議的經濟協議。但後來柯立場轉變，表示如立法院通過「兩岸協議監督條例」，就可以與中國洽談貿易協議，並稱「貨物貿易應該先於服務貿易…...循序漸進。」柯文哲認為，中國仍是台灣最重要的市場。

Ko Wen-je, the maverick seeking to break Taiwan's two-party dominancehttps://t.co/GHqmd7XSA1 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 6, 2024

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核稿編輯：翁世航