立院9日召開臨時會，邀陳建仁專案報告高端案並備詢，政院：疫苗採購絕無不法，建議提前公布合約

立法院9日開臨時會，邀陳建仁專案報告高端案並備詢

（中央社）立法院全院委員談話會今（8）天通過9日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。

2024總統暨立委大選於1月13日舉行投開票，面對在野黨緊咬高端疫苗採購爭議，民進黨總統候選人賴清德日前在總統候選人電視辯論會中表示，贊成合約公開，因為高端的價格已經公布，人民有知道的權利，也可以避免不斷地惡意攻擊。

國民黨立法院黨團3日召開記者會，宣布提案要求立法院召開臨時會，邀請陳建仁專案報告公布高端合約。

有關高端合約是否公布，陳建仁3日表示，高端疫苗合約保密5年期限尚未到期，不過政府正與高端商討提早公布，以昭公信，只不過高端是上市公司得經股東會同意，才能決定是否公布。

立法院長游錫堃今天召集朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。朝野黨團今天協商時，國民黨團總召曾銘宗提及，假設政府要培植國內疫苗產業，國民黨團強力支持，可以比照過去國民黨執政時代培植台積電的方式，但不能為了培植高端，阻礙民眾捐贈或購買疫苗。

民眾黨團總召邱臣遠說，絕對贊成開發國產疫苗，可是不能接受過程中不夠公開透明，甚至是否有無圖利特定廠商。

時代力量黨團發布聲明表示，日前賴清德已公開表態贊成公開高端疫苗採購合約，但行政院遲遲未有後續動作，時代力量支持召開臨時會，贊成透過行政院長正式提出專案報告，接受立委質詢來釐清社會對於高端新冠疫苗的諸多質疑，「行政院也應妥善說明副總統和行政院立場不一致之情況」。

面對在野黨團要求召開臨時會，民進黨團總召柯建銘表示，高端議題不是新題目，不是新戰場，包括行政院長專報、調閱小組等，相關會議早已開過多次，高端相關調查案都已查無不法簽結，他質疑國民黨是否選情告急，黔驢技窮，沒有招了。但柯建銘也表示，既然要開臨時會，那就來面對，尊重國民黨團提案。

今天朝野協商最終達成共識，黨團協商結論，1月9日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜進行專案報告並備質詢。

朝野協商獲致共識後，立法院隨即召開全院委員談話會，處理國民黨團請求召開臨時會，邀請陳建仁率同相關部會首長進行專案報告，臨時會僅9日一天；全院委員談話會無異議通過黨團協商結論，並由游錫堃宣布9日召開臨時會。

藍指高端利用美國衛院背書牟利，綠委：勿政治操作

（中央社）國民黨立委鄭正鈐今天召開記者會，質疑高端利用美國衛院名聲背書，牟取政府補助、炒高股價。民進黨團副書記長洪申翰說，專業問題不要政治性操作，立法院將邀行政院長陳建仁報告高端案，鄭正鈐有問題可以好好問陳建仁。

在野黨緊咬高端採購爭議，民進黨總統候選人賴清德日前表態贊成公開高端採購合約，立法院全院委員談話會今天通過9日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、國民黨立委鄭正鈐，今天在立法院國民黨團召開記者會。

鄭正鈐指出，整個高端採購問題迷霧重重，高端疫苗公司副董事長陳燦堅在2020年4月27日對外表示，高端的技術來源都是美國衛院，不管是做動物實驗、臨床實驗，高端都有跟美國法規單位同步在討論。相信高端疫苗上市也不會比美國慢到多少，大概會同步。

鄭正鈐表示，高端的股價從當天的每股新台幣54.5元，漲到同年7月15日的134.5元，漲幅達246%，這是高端股價的第一波漲幅。

鄭正鈐在記者會中公布高端在2020年8月7日董事會的錄音檔指出，該錄音檔顯示，高端寫好一篇疫苗成效的學術論文，希望美國國衛院掛名發表出去，但美國衛院覺得貢獻度不夠，不願意掛名背書。高端竟然大言不慚的說「掛名就是最大的貢獻」。

鄭正鈐表示，高端不斷對外宣稱與美國衛院合作無間，但美國衛院根本不願意在高端的論文上掛名，質疑高端難道不是利用美國國衛院的名聲，欺騙民眾、騙衛福部的補助。

李德維表示，過去民進黨政府不斷為高端說話、補助經費、採購疫苗，但鄭正鈐公布的錄音檔顯示，很多東西都只是高端自己做的，卻想要美國衛院掛名背書，這叫做掛羊頭賣狗肉，這樣子的魚目混珠，民眾是否可以接受，質疑民進黨政府是否牽涉其中，其中有太多疑雲，這件事絕不能船過水無痕。

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰受訪表示，高端疫苗的每劑價格都已公開，且緊急使用授權（EUA）已用去識別化方式公開，而且朝野黨團今天協商臨時會相關事宜時，都表達希望朝更開放的態度面對，而立法院9日將開臨時會，邀陳建仁專案報告高端案並備詢，鄭正鈐如果有問題的話，可以好好問陳建仁，希望專業問題不要做政治性的操作。

政院：疫苗採購絕無不法，建議提前公布合約

（中央社）行政院發言人林子倫今天說，政府疫苗採購都依法辦理，絕無不法；將持續與簽約方溝通，建議可將相關合約提前公布，以化解疑慮，但合約公布與否，仍有待疫苗廠商內部程序決定。

2024總統暨立委大選於1月13日舉行投開票，面對在野黨緊咬高端疫苗採購爭議，民進黨總統候選人賴清德日前在總統候選人電視辯論會中表示，贊成合約公開，因為高端的價格已經公布，人民有知道的權利，也可以避免不斷地惡意攻擊。