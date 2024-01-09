台中、嘉義重點選區分析：和菓子與包子的對決，與林國慶的不甘寂寞

黑船駛入日本，在這樣的衝擊之下。日本鎖國的幕府時代也迎來終點。260年德川幕府到民族獨立更有後來的明治維新與大正時代，大正時代的摩登更有「大正浪漫」的黃金年代。

台中第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）就面對著傳統三十年掌握地方政治資源的楊瓊瓔，與民進黨新生代角逐本區立委席次謝子涵的對決。

台日和菓子與包子你想吃哪一道？

楊瓊瓔六任立委加上議員與副市長政治生涯有三十年，甚至在當議員的時候謝子涵還沒出生。

這次在台中第三選區可以說是一種世代之間的衝擊，從兩個不同的世代與選舉方式迸發成為激戰區，文宣中楊瓊瓔以老薑自比，謝子涵回擊老薑再放也不能放三十年，又自比辣椒夠辣，一顆就夠。彷若料理東西軍的場面，楊瓊瓔也自比肉包有料可以吃飽，再用和菓子影射深造於日本的謝子涵有嚴重的包裝爭議。

可是和菓子就真的是華而不實？在明治時代日本的和菓子與當時西化的糕點融入又能走出自己的道路，自成一派。兼具飲食文化與藝術，在楊瓊瓔引用包裝爭議也只是取其字不了解其義，又拒絕新的事物就批評，而知己也要知彼方能百戰百勝，最大的敵人通常都是最了解自己的人。

說到潭雅神后地區最有潛力的莫過於觀光產業，后里的酒莊也是全國知名。而謝子涵的政見就是在時代環境推進時，也須兼顧綠色、交通與觀光機能，成立地方創生青年工作站與返鄉移居中心，串聯潭子車站 2.0、沿線歷史古蹟、國立大學大山線校區、潭雅神后文化中心，讓地方創生落實在地，實際解決在地發展課題！

總歸一句，地方創生，地方的再打造。

相信許多人也去過潭雅神后地區騎腳踏車或是去花市觀光，觀光資源與科技進步也要與時俱進，從再打造到串聯，這也是謝子涵在日本創生官僚見習中所見所聞所學，套用在政見上。

Photo Credit: 中央社 曾任民進黨發言人的謝子涵

楊瓊瓔的攻擊與質疑包裝，事實上謝子涵都有規劃上的邏輯思路，反觀楊瓊瓔曾任議員到副市長與立委，就像筆者出身彰化在行車中每日的風景都一成不變，這一區也實際踏查是許多觀光區域都有的共同問題——體質良好但後天發育不良。

潭雅神后的發展應該朝向觀光政策佐以交通進而改變，再加入便民設施與隨著淨零碳排時代問題來臨，這些問題絕非虛談。一個城市若要有光榮感，就必須宜居而從生認同，若是一成不變處於三十年不變，又要讓人如何認同與驕傲？

在「台日和菓子」謝子涵積極搶攻之下，楊瓊瓔也不彷好好了解一下新的事物與正視，畢竟現在也沒有黑船入港不必排斥驚慌，和菓子的內涵與其飲食文化歷史，也能在政治道路之上成為啟示，而一成不變的肉包與常放的老薑也可以嘗試看看新的事物，畢竟三十年每天都是包子會膩。

和菓子雖小，但台灣俗諺也有一句話：番薯好吃免大條！而這場政壇料理東西軍，台日和菓子與包子你想吃哪一道？

嘉義山線立委選戰：時代下的不甘寂寞

陳冠廷與林國慶立委之爭，從選舉的過程之中牽連了嘉義政局，陳冠廷之父陳明文1977年成為議員算是一個濫觴，陳明文從國民黨籍成為民進黨籍後再開新局。但父輩們的江湖恩怨與地方事務的歷史演進，並未隨往事凋零反而恩怨再起。

陳冠廷留學美國與日本，並有在日本政壇與台灣政壇磨練的機遇，兩人在此方面都非常亮眼，也是這次面對地方政治香火問題的候選人。

林國慶的不甘寂寞

藍白合議題正熱時，林國慶被視為地方藍白合的第一個成功區域，嘉義山線成為激戰區，甚至陸戰打到空戰熱度保持不下。而林國慶過去為民進黨籍，曾擔任立委民代等職，與海線的蔡易餘除了初選問題有摩擦，也在翁章梁競選縣長時兩人在電視上互槓。

其實在蔡易餘之母蔡啟芳參選與敗選外，下一次的選舉照民進黨的「默契」是禮讓給上次退選的林國慶，但當時使用了初選機制讓蔡易餘出線，雖默契問題沒有禮讓林國慶算是瑕疵，但初選都無法闖過，又能保證能比提名的候選人還獲得更多選票？

而默契也只是一種禮讓，更何況也不是蔡易餘所虧欠林國慶，蔡啟芳也沒有再參選，又有何理由讓蔡易餘禮讓？在這次選舉中又揚棄過去綠營身份轉戰陳冠廷，矢言打破「明文規定」再槓陳明文。事實上，或許更是想要打破政壇路上不如所願的不甘寂寞。

林國慶在地方上爭議也頗大，酒店事件被空戰大肆攻擊，穿梭在嘉義政局的空戰「小商人」用網路到實體廣告車修理，陸戰又因為民雄大士爺季最後一天以人力團隊包圍大士爺神轎周邊與手持標語引起不滿，同為競爭的對手陳冠廷則低調許多隨轎而行。

此外，林國慶的兒子又於中國擔任過政協，對於檯面上現不論泛藍勢力對於親近中國言論，九二共識到終極統一。也都沒有服膺中國共產黨如此露骨，假設擔任立委是否有國安問題？又如何來面對大眾觀感？林國慶走遍嘉義又是否在檢視批評中面對自己？

Photo Credit: 中央社 無黨籍立委參選人林國慶

陳冠廷的出身與後天

台灣政治史上，對於家族政治與地方人士的故事很多。像是筆者介紹過的三個中部政治家族。人無法選擇家庭，而後天都還有機會選擇與做出改變。

陳冠廷的選舉與處事風格有著與陳明文草根風格不同，在幕僚經驗與歷練下完整的學經歷使他推向時代浪潮的尖端，若只是單純以出生家庭作為檢視也有失公允。陳冠廷甚至到陳明文之女陳冠穎著有《我的老闆是總統》一書，都是先有了幕僚體系的歷練而進入政治場域。

也許出身家庭有所幫助，但一昧以身家調查角度，或是因為沒什麼關連的父輩恩怨而轉移在其身上，陳冠廷是陳冠廷，生而為人尊重其獨立性，應檢視其學經歷與其評價來做為選舉攻防，而林國慶抓著陳明文打著陳冠廷，自身表現又如何？說著打破「明文規定」在面對雲林張派也好，嘉義蕭家班勢力也好，又是作何反應？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航