尼泊爾成中國單身漢「脫單勝地」，選妃心態引起當地華人反感
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繼越南之後，尼泊爾防幅成了中國男性的「脫單聖地」。不少人分享自身經驗，並把尼泊爾女性敘述為「不貪圖物質」、「不要彩禮」和「任勞任怨」的賢妻良母。然而，在當地華人眼中，這些流連於尼泊爾找新娘的中國人，大部分都是收入偏低、年齡偏大、文化程度也不高，「在中國可能很難找到對象的單身男子」，「到了尼泊爾，他們好像從窮矮矬一下子變成了高富帥，覺得自己是皇帝，有選妃的心態」。
（中央社）中國男女比例失衡，許多單身男性轉向國外「花錢娶妻」，其中，尼泊爾在近年成為熱門地點，平均花費人民幣12萬就能完成所有程序。然而猶如「選妃」一般的行為也引起當地華人反感。
根據《鳳凰網網路雜誌》專欄「在人間」，繼越南之後，尼泊爾彷彿成了中國單身男性的「脫單聖地」，在如今的尼泊爾，隨處可見湧入的中國單身男性。一名在尼泊爾首都加德滿都的塔美爾區（Thamel）從事旅遊業的中國人稱：「現在來尼泊爾找老婆的中國人很多，我們經常有這樣的客人。」
報導提到，吸引中國單身男性前往尼泊爾的原因之一是收入差距，根據世界銀行的資料顯示，2022年，中國的人均GDP是1萬2720美元，尼泊爾則是1336.5美元，只有中國的1/9。
一名當地的華人分析，在加德滿都，廚師、司機、飯店管理屬於高薪的工作，月薪折合人民幣約3000多元（約新台幣1萬3000元），但是普通女性的月薪大概在600到700元，普通男性的月薪在1600到1800元。所以，婚姻市場確實存在。
而在中國的社群之中，以「尼泊爾新娘」為關鍵字的影片與文章也越來越多。不少人分享自身經驗，並且把尼泊爾女性敘述為「不貪圖物質」、「不要彩禮」和「任勞任怨」的賢妻良母。
此外，也有人稱從尼泊爾娶妻耗費約人民幣12萬元，前後歷時約5個月。
然而，在當地華人與熟悉中國的印尼人眼中，這些流連於尼泊爾找新娘的中國人，大部分都是收入偏低、年齡偏大、文化程度也不高，「在中國可能很難找到對象的單身男子」。
一名久居當地的華人表示，「在加德滿都的女孩子，如果家庭條件較好，更願意嫁給門當戶對的本地人。接下來，她們的選擇可能是歐美人，然後才是中國人。」
報導引述尼泊爾波卡拉華人華僑協會理事謝騫指出，到尼泊爾找新娘的中國單身男性中，只有10%在35歲以下，約有一半的人在50歲以上，而他們都想找20多歲的尼泊爾女性。他批評，「你是找老婆，不是找女兒」。
此外，也有當地的華人說，「到了尼泊爾，他們（單身中國男性）好像從窮矮矬一下子變成了高富帥，覺得自己是皇帝，有選妃的心態」。
一名在尼泊爾經商的中國商人受訪時提到，過去曾被拉進一個到尼泊爾找新娘的中國單身男性聊天群，她發現，群裡的男性討論擇偶標準，基本只有一個，就是「年輕漂亮」，有的男性和一些有輕微殘疾的尼泊爾姑娘結婚後，還會在群裡抱怨「不划算」。
她很快退出了群組，「覺得女性被當成了商品，心裡很難受。」
新聞來源
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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