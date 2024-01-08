西班牙球迷徒步赴卡達看世界盃足球賽，伊朗以「間諜罪」逮捕拘留15個月後獲釋
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遭伊朗當局拘捕後，桑傑士被指控犯下「間諜罪」，依法可判處死刑。他曾被監禁在伊朗最嚴厲的監獄，也曾試圖絕食抗議，以換取較好的待遇並要求釋放。桑傑士說，他從這次經歷中得到非常寶貴的東西，「他們奪走我的自由，但給我時間進行內在的旅行，一趟以我自己身體進行的精神之旅」，並對現場大批記者激動表示：「我們沒有意識到我們在西班牙擁有什麼。」
（中央社）西班牙足球迷桑傑士2022年自馬德里徒步前往卡達觀賞世界盃足球賽，卻在伊朗被以間諜罪名逮捕，拘留在監獄15個月。在外交努力下近日獲釋，2日返抵國門與親友團圓。
41歲的桑傑士（Santiago Sánchez Cogedor）2日中午回到馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）時，激動地向在場守候的西班牙媒體表示：「我們不知道出生在西班牙有多幸運。」
2022年1月，為了前往卡達觀賞11至12月舉行的世界盃足球賽，足球迷桑傑士從馬德里近郊古城埃納雷斯堡（Alcalá de Henares）出發，計劃全程「徒步」旅行至目的地卡達，他一路走過法國、摩納哥、義大利、聖馬利諾（San Marino）、阿爾巴尼亞、希臘和土耳其等國。
西班牙《20分鐘報》（20 minutos）將桑傑士的經歷形容為「奧德賽」史詩，因為桑傑士徒步壯遊在進入伊朗後，變成一段遭遇磨難、死生未卜的異鄉歷險記。
2022年10月，桑傑士進入伊朗，2日在幾個伊朗人建議下，他參觀並拍攝庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）位於故鄉庫德斯坦省（Kurdistan）城市薩蓋茲（Saqqez）的墳墓，立即遭到逮捕。
22歲的艾米尼同年8月疑因未戴好頭巾、違反嚴格的伊斯蘭服裝規定，在伊朗首都德黑蘭遭宗教警察拘捕，9月16日在羈押期間死亡。此事在伊朗各地爆發長達數月的大規模反政府示威，500多名示威者在當局強力鎮壓下喪生，數名抗議者被處決，另有報導事件的記者被判刑監禁。
艾米尼之死也掀起國際上廣泛的譴責聲浪，伊朗政權將一切抗爭歸咎於「暴民」與「外敵」掛鉤，危害國家安全。
桑傑士遭伊朗當局拘捕後，被指控犯下「間諜罪」，依法可判處死刑。他曾被監禁在伊朗最嚴厲的監獄，也曾試圖絕食抗議，以換取較好的待遇並要求釋放。
這段期間，西班牙外交部門包括西班牙駐伊朗大使館承諾，會盡一切努力與伊朗政府談判，讓桑傑士獲得自由。
桑傑士入獄近15個月後，伊朗當局2023年12月31日宣布釋放。伊朗駐西班牙大使館在社群平台X表示，桑傑士「在伊朗與西班牙兩國歷史上的友好關係並遵守法律的框架內」被釋放。
桑傑士2日中午返抵國門，母親等親友守候在馬德里巴拉哈斯機場接機，彼此熱烈擁抱，友人們開心地將他高舉在肩上。桑傑士對現場大批記者激動表示：「我們沒有意識到我們在西班牙擁有什麼。」
桑傑士在場宣讀他的伊朗囚友贈送他的「畢業證書」，他感謝一同被囚禁的伊朗人民對他的照顧，指出西班牙駐伊朗大使羅薩達（Ángel Losada）是他的天使，因為羅薩達努力調解對他獲釋至關重要。
桑傑士說，他從這次經歷中得到非常寶貴的東西，「他們奪走我的自由，但給我時間進行內在的旅行，一趟以我自己身體進行的精神之旅」。
之前，伊朗去年2月釋放另一名遭拘留的西班牙24歲女子巴尼拉（Ana Baneira）。西班牙外交部長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）得知桑傑士終於獲釋時在社群平台X表示：「今天總算幸福圓滿了。」
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。