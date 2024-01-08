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2024/01/08,
國際

西班牙球迷徒步赴卡達看世界盃足球賽，伊朗以「間諜罪」逮捕拘留15個月後獲釋

西班牙球迷徒步赴卡達看世界盃足球賽，伊朗以「間諜罪」逮捕拘留15個月後獲釋
桑傑士2日中午返抵國門，友人開心地將他高舉在肩上。｜Photo Credit: GettyImages

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遭伊朗當局拘捕後，桑傑士被指控犯下「間諜罪」，依法可判處死刑。他曾被監禁在伊朗最嚴厲的監獄，也曾試圖絕食抗議，以換取較好的待遇並要求釋放。桑傑士說，他從這次經歷中得到非常寶貴的東西，「他們奪走我的自由，但給我時間進行內在的旅行，一趟以我自己身體進行的精神之旅」，並對現場大批記者激動表示：「我們沒有意識到我們在西班牙擁有什麼。」

（中央社）西班牙足球迷桑傑士2022年自馬德里徒步前往卡達觀賞世界盃足球賽，卻在伊朗被以間諜罪名逮捕，拘留在監獄15個月。在外交努力下近日獲釋，2日返抵國門與親友團圓。

41歲的桑傑士（Santiago Sánchez Cogedor）2日中午回到馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）時，激動地向在場守候的西班牙媒體表示：「我們不知道出生在西班牙有多幸運。」

2022年1月，為了前往卡達觀賞11至12月舉行的世界盃足球賽，足球迷桑傑士從馬德里近郊古城埃納雷斯堡（Alcalá de Henares）出發，計劃全程「徒步」旅行至目的地卡達，他一路走過法國、摩納哥、義大利、聖馬利諾（San Marino）、阿爾巴尼亞、希臘和土耳其等國。

西班牙《20分鐘報》（20 minutos）將桑傑士的經歷形容為「奧德賽」史詩，因為桑傑士徒步壯遊在進入伊朗後，變成一段遭遇磨難、死生未卜的異鄉歷險記。

2022年10月，桑傑士進入伊朗，2日在幾個伊朗人建議下，他參觀並拍攝庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）位於故鄉庫德斯坦省（Kurdistan）城市薩蓋茲（Saqqez）的墳墓，立即遭到逮捕。

22歲的艾米尼同年8月疑因未戴好頭巾、違反嚴格的伊斯蘭服裝規定，在伊朗首都德黑蘭遭宗教警察拘捕，9月16日在羈押期間死亡。此事在伊朗各地爆發長達數月的大規模反政府示威，500多名示威者在當局強力鎮壓下喪生，數名抗議者被處決，另有報導事件的記者被判刑監禁。

艾米尼之死也掀起國際上廣泛的譴責聲浪，伊朗政權將一切抗爭歸咎於「暴民」與「外敵」掛鉤，危害國家安全。

桑傑士遭伊朗當局拘捕後，被指控犯下「間諜罪」，依法可判處死刑。他曾被監禁在伊朗最嚴厲的監獄，也曾試圖絕食抗議，以換取較好的待遇並要求釋放。

這段期間，西班牙外交部門包括西班牙駐伊朗大使館承諾，會盡一切努力與伊朗政府談判，讓桑傑士獲得自由。

桑傑士入獄近15個月後，伊朗當局2023年12月31日宣布釋放。伊朗駐西班牙大使館在社群平台X表示，桑傑士「在伊朗與西班牙兩國歷史上的友好關係並遵守法律的框架內」被釋放。

桑傑士2日中午返抵國門，母親等親友守候在馬德里巴拉哈斯機場接機，彼此熱烈擁抱，友人們開心地將他高舉在肩上。桑傑士對現場大批記者激動表示：「我們沒有意識到我們在西班牙擁有什麼。」

桑傑士在場宣讀他的伊朗囚友贈送他的「畢業證書」，他感謝一同被囚禁的伊朗人民對他的照顧，指出西班牙駐伊朗大使羅薩達（Ángel Losada）是他的天使，因為羅薩達努力調解對他獲釋至關重要。

桑傑士說，他從這次經歷中得到非常寶貴的東西，「他們奪走我的自由，但給我時間進行內在的旅行，一趟以我自己身體進行的精神之旅」。

之前，伊朗去年2月釋放另一名遭拘留的西班牙24歲女子巴尼拉（Ana Baneira）。西班牙外交部長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）得知桑傑士終於獲釋時在社群平台X表示：「今天總算幸福圓滿了。」

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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