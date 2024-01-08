西班牙球迷徒步赴卡達看世界盃足球賽，伊朗以「間諜罪」逮捕拘留15個月後獲釋

（中央社）西班牙足球迷桑傑士2022年自馬德里徒步前往卡達觀賞世界盃足球賽，卻在伊朗被以間諜罪名逮捕，拘留在監獄15個月。在外交努力下近日獲釋，2日返抵國門與親友團圓。

41歲的桑傑士（Santiago Sánchez Cogedor）2日中午回到馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）時，激動地向在場守候的西班牙媒體表示：「我們不知道出生在西班牙有多幸運。」

2022年1月，為了前往卡達觀賞11至12月舉行的世界盃足球賽，足球迷桑傑士從馬德里近郊古城埃納雷斯堡（Alcalá de Henares）出發，計劃全程「徒步」旅行至目的地卡達，他一路走過法國、摩納哥、義大利、聖馬利諾（San Marino）、阿爾巴尼亞、希臘和土耳其等國。

西班牙《20分鐘報》（20 minutos）將桑傑士的經歷形容為「奧德賽」史詩，因為桑傑士徒步壯遊在進入伊朗後，變成一段遭遇磨難、死生未卜的異鄉歷險記。

2022年10月，桑傑士進入伊朗，2日在幾個伊朗人建議下，他參觀並拍攝庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）位於故鄉庫德斯坦省（Kurdistan）城市薩蓋茲（Saqqez）的墳墓，立即遭到逮捕。

22歲的艾米尼同年8月疑因未戴好頭巾、違反嚴格的伊斯蘭服裝規定，在伊朗首都德黑蘭遭宗教警察拘捕，9月16日在羈押期間死亡。此事在伊朗各地爆發長達數月的大規模反政府示威，500多名示威者在當局強力鎮壓下喪生，數名抗議者被處決，另有報導事件的記者被判刑監禁。

艾米尼之死也掀起國際上廣泛的譴責聲浪，伊朗政權將一切抗爭歸咎於「暴民」與「外敵」掛鉤，危害國家安全。

桑傑士遭伊朗當局拘捕後，被指控犯下「間諜罪」，依法可判處死刑。他曾被監禁在伊朗最嚴厲的監獄，也曾試圖絕食抗議，以換取較好的待遇並要求釋放。

這段期間，西班牙外交部門包括西班牙駐伊朗大使館承諾，會盡一切努力與伊朗政府談判，讓桑傑士獲得自由。

桑傑士入獄近15個月後，伊朗當局2023年12月31日宣布釋放。伊朗駐西班牙大使館在社群平台X表示，桑傑士「在伊朗與西班牙兩國歷史上的友好關係並遵守法律的框架內」被釋放。

桑傑士2日中午返抵國門，母親等親友守候在馬德里巴拉哈斯機場接機，彼此熱烈擁抱，友人們開心地將他高舉在肩上。桑傑士對現場大批記者激動表示：「我們沒有意識到我們在西班牙擁有什麼。」

桑傑士在場宣讀他的伊朗囚友贈送他的「畢業證書」，他感謝一同被囚禁的伊朗人民對他的照顧，指出西班牙駐伊朗大使羅薩達（Ángel Losada）是他的天使，因為羅薩達努力調解對他獲釋至關重要。

桑傑士說，他從這次經歷中得到非常寶貴的東西，「他們奪走我的自由，但給我時間進行內在的旅行，一趟以我自己身體進行的精神之旅」。

之前，伊朗去年2月釋放另一名遭拘留的西班牙24歲女子巴尼拉（Ana Baneira）。西班牙外交部長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）得知桑傑士終於獲釋時在社群平台X表示：「今天總算幸福圓滿了。」

La Embajada de la R. I. de Irán se complace en informar la liberación de Santiago Sánchez Cogedor, el único ciudadano español preso en Irán. Su liberación se realiza en el marco de relaciones amistosas e históricas entre los dos países y en cumplimiento de leyes. 🇮🇷🇪🇦 — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) December 31, 2023

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航