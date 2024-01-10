《歸屬之儀》：檳城華人正月初九用甘蔗「拜天公」的習俗，竟源自洪門反清的歷史

文：白瑨

正月初九：玉皇大帝

檳城華人在農曆正月初九前夕祭祀天庭的統治者 ── 玉皇大帝（天公）。人們在住家面對夜空所設置的祭壇向天庭祝禱，也有許多人登上位於升旗山的檳城天公壇（Thinkong Toan）朝聖，感謝玉皇大帝的恩賜。有一位乩童指給我看天公壇匾額上的四個字：「人千天一」，他表示這包含人生的「真正參透」。在這裡，我們可以將「天」解釋成本質或道，這是普遍存在於上天的原則和過程。雖然天是一個整體，但他也解釋「三是天的數字，二是地的數字，而一無法支撐」。三是天的數字，但九（三乘三）是完美的陽數，關聯到帝王權力。因此，正月初九日是個適合紀念玉皇大帝的日子。

在帝制中國，皇帝在冬至當天，在圓形三層建築的天壇裡，面朝北方祭天；祭地則在夏季，祭台為方形兩層，面朝南方。根據官方的立場，祭天是皇帝的特權，排除了一般百姓的參與：執政的皇帝獨自祭天，他代表其所統治的人民，擔任儀式中介者。當天地會創始者向天地獻祭，說出反清誓約時，他們就挑戰了這項皇帝的專屬權利。檳城福建人的天公崇拜依然會讓人回想起這項政治上的決裂。

福建人特別熱衷於祭祀天公，在每場廟會以及在農曆新年期間的正月初九前夕祭祀祂 ── 我的房東太太形容這是農曆新年當中「第一大」（teitdoa）的事件。那些祭祀者會在廟宇、住宅或公司的前方，設置一座三層祭壇。祭壇的最低層是幾張小板凳，把作為第二層的一張方形紅色木桌向上抬離地面，這張紅色木桌上擺放著各種豐盛的祭品。第三層而且也是最高的一層是個小型紅色祭壇，往往經過精心雕刻，而且還是鎏金的，旁邊綁著串有蜜餞的竹籤。甜東西特別適合用來祭祀天公，這是因為福建話「甜」這個字的發音聽起來和「天」很像。

Photo Credit：白瑨 1981年，華人農曆新年初九前夕，在亞依淡的一處私人住宅前面設置的天公桌。

祭祀者在主桌上擺滿供品：水果盤、一隻全雞、一塊肥豬肉、代表著祭祀者追求發達的發粿（hoatkoe）、三個「甜粿」（天糕〔tin koe〕）、六個「紅龜」（angku），以及十四杯茶 ── 五杯給地主公、三杯給福德正神（大伯公〔Tua Peh Kong〕）與六杯給天公。生意興隆的商家以烤乳豬（燒豬）表達感謝之意；過去一年事業沒那麼興旺的人則供奉三牲（sansen）：煮熟的全雞、全鴨和一條煮熟的豬肉。

在供桌兩側，福建人的祭祀者綁上兩支高大、新鮮的整株甘蔗 ── 福建話「甘蔗」（kamchia）的雙關語是「感謝」（kamsia）。人們用長串的黃紙飄帶裝飾這些甘蔗，他們稱之為「感錢」（Kamchi，感恩之錢）。家戶在午夜舉行祭祀，老老少少站在三層祭壇後面，仰望蒼空持香膜拜。儀式結束時，他們會在住家或公司前方點燃一長串紅色鞭炮。許多人也造訪供奉玉皇大帝（道教的「天公」）的天公壇祭祀崇拜，並施捨給當晚聚集在廟外的數百名乞丐。

Photo Credit：杜晉軒 圖為檳城一戶人家在拜天公。

天公壇的其中一位委員曾是乩童，他對於天公崇拜提供了涂爾幹學派的解釋，聲稱它是以帝制中國的社會秩序為模型所塑造的：「在遠古時代，人們崇拜各式各樣的神靈。皇帝的大臣想出一項創見。既然世間有個皇帝，天庭必定也有個皇帝。他建議人們必須用一張高大的桌子向祂祝禱。接下來每一位皇帝便依循這套儀式。」但是，當福建人把整支甘蔗綁在祭壇兩側，他們也為單獨祭祀天公的行為附加了一段歷史特許權利神話（charter myth）。在清朝覆亡之前，對某些人來說，這項獨特的祭祀行為就是向天庭祈求能夠「反清復明」。

只有福建人用甘蔗祭拜天公，而且很多人都知道這個故事有幾種不同的版本，前面提過的那位乩童補充了下面這個故事：「福建省遭到蠻族入侵時，福建人社群無處可逃。人們跑到一座甘蔗園裡，並祈求上天讓他們能夠活命。就在農曆正月初九那天，敵人經過那裡但未發現他們躲在其中。現在我們會在那一天舉行感恩儀式。」另一位乩童說了一個情節類似的故事，並補充說：「玉帝的權力比皇帝更大；就是玉帝拯救了他們。」

黃存桑（馬來西亞歷史學者）報導了從檳城的某一位國民黨領袖那裡聽來的一則故事，他聲稱這項儀式始於1644年前後。當時滿清占領北京，明朝王室的福王逃到南方的福建省，他的支持者在那裡祭拜天庭，祈求能「反清復明」。當然，這是眾所周知的天地會口號。這位國民黨領袖解釋說，因為所有的華人都反對滿清，所以這個傳統就這麼持續下去，每年都會舉行，以祈求神明協助來驅逐滿清。他補充說，後來由於清朝已不再統治中國，以至於許多人忘記了這個儀式實踐的完整意義，但他們繼續感恩天公將他們從敵人那拯救出來。

歷史學家的看法無疑是正確的：天地會的創始人發明了他們的歷史特許權利。但就像石獅的故事一樣，這個社團的神話將真實歷史事件加以寓言化。當明朝在1644年被清朝擊潰覆亡時，「蠻族」入侵者使得一個本土帝國政權喪失權力。但是，儘管明朝投降了，中國東南的忠臣繼續支持明朝統治達20年。當時有幾位明朝親王彼此競爭王位，福王就是其中一位，他們先後在南京、福建省的福州和金門這幾座南方城市建立朝廷。形勢所迫，明朝親王得向那些獨立於明帝國控制而發展的地方軍事組織尋求支持。這些地方勢力包括福建反清的鄭成功軍隊，他的艦隊抵抗清朝政府統治達數十年之久（雖然他們被迫在1661年撤退到台灣）。清政府直到1664年才得以完全控制福建。