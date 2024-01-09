【影評】盧貝松《人犬》：如果狗狗是唯一救贖，那麼深陷性侵疑雲的道德底線又如何設防？

如果在地方新聞版讀到「小鎮家庭成員將五歲孩童反鎖在鐵籠多年」的社會報導，讀者們會如何發想？

這即是打造《碧海藍天》、《終極殺陣》世界觀的法國編導盧貝松（Luc Besson）《人犬》的劇本靈感來源。攜手自《聖女貞德》長期合作的美術指導Hughes Tissandier，以及2021年以《惡的序章》中那令人膽寒的精神病患而勇奪坎城影帝的卡賴伯蘭李瓊斯（Caleb Landry Jones）主演。

盧貝松複製了90年代初期的攝影調度，參考了2018年義大利導演馬提歐賈洛尼（Matteo Garrone）執導、馬切洛豐特（Marcello Fonte）主演的《狗奴人生》，揉雜莎士比亞（William Shakespeare）戲劇與伊迪絲琵雅芙（Edith Piaf）的經典曲目，再促使致命獵犬與變裝皇后相遇相惜。

《人犬》是編導的個人藝術宣言，是摒除力大無窮超自然的英雄事蹟，也是譴責家庭暴力的公開行動，更是繼《碧海藍天》後另一不遺餘力的動保主義寓言。

Photo Credit: 傳影互動提供 《人犬》劇照

威尼斯影展風波與記者會現場紀實

2023年8月31日於威尼斯影展舉行世界首映的《人犬》，因盧貝松自2001年與廣末涼子合作後便有性侵醜聞傳言，2018年5月更遭致《瓦雷諾：千星之城》和《安娜》的荷蘭比利時女星桑德范羅伊（Sand Van Roy）控訴其下藥迷姦而官司纏身，爾後法國法庭雖撤銷指控，但是《人犬》入圍第80屆威尼斯影展主競賽單元後，場內場外、業界影迷抗議聲卻仍不絕於耳。

因而在賭場宮映後記者會現場，盧貝松與坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯，簡短與在場記者於電影拍攝相關官方問答後，便默默縮短了大展廳的紅毯宣傳的行程。

而知名的《帝國》、《視與聽》與《Total Film》電影雜誌有關《人犬》的報導影評幾近消音，與同屆參加非競賽單元的羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）以及伍迪艾倫（Woody Allen），不約而同因性侵風波而嚐盡冷板凳命運。