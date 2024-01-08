蔡總統談國防自主續拚國機國造， 漢翔：下一代戰機自製率有望達95%

談國防自主後續，蔡總統：台灣還要研製下一代戰機

（中央社）外界關注台灣是否研製下一代戰機（ADF），總統蔡英文受訪披露，台灣過去想國防自主但常沒有連續性，這次台灣下定決心由中科院帶頭，除已經穩定交機的勇鷹號，後面台灣還要再開始研製下一個世代戰機。

蔡總統接受《年代新聞台》節目「數字台灣」主持人謝金河專訪，節目昨（7）天晚間播出。

針對國防自主議題，蔡總統表示，軍工產業就如台灣推動再生能源產業、是從無到有的過程，台灣過去都試圖要國防自主，製造自己所需要的防衛性武器，但常常沒有很強連續性，讓產業有能發展的機會。

總統說，這一次台灣是真的下定決心，讓國家中山科學研究院帶領著台灣產業一起做，因此現在要研製60幾架（2026年前共交機66架）的勇鷹新式高教機，已交機27架，後面台灣還要再開始研製下一個世代戰機，目的是讓國防政策有延續性，如果中斷、想再繼續就很困難。

總統指出，基本上就是把將來要發展的路徑先排好，並堅定意志讓工作人員可全力投入；同樣道理，要製造一艘潛艦所需要的系統性設計、整合能力要很強，更何況還有很多的材料應用、零組件等，這都是一個整合性工程，必須要有人才培育，台灣也幾乎是從無到有。

總統說，台灣對國防防衛的決心很重要，當其他國家準備思考說是否一起來守護台灣時，它第一個要問的是，「你自己有沒有守護自己國家的強烈的決心」，所以這就是為何台灣一定要把自己的防衛體系做好。

總統強調，別人可以幫助台灣，但最重要的責任，還是在台灣自己身上，必須要表達自我防衛決心，其他的國家就會開始覺得，台灣是一個他們可以交往的朋友、可支持對象。

漢翔：下一代戰機自製率有望高達95%

（中央社）總統蔡英文近日披露，台灣後續要開始研製下一代戰機（ADF）。漢翔今（8）天除了宣布將啟動初級教練機二階段細部設計，預計2028年首飛外，同時披露初級教練機自製率為75%，下一代戰機自製率有望達95%。

外界關注台灣是否啟動研製下一代戰機（ADF），總統蔡英文近日接受訪問時披露，台灣過去想國防自主但常沒有連續性，這次台灣下定決心由中科院帶頭，除已經穩定交機的勇鷹號，後面台灣還要再開始研製下一個世代戰機。

由於空軍T-34C初級教練機服役近40年，軍方預期全壽期管理將於2033陸續屆期除役，漢翔下午也發布說帖，宣布已完成第一階段設計，可於自研自製專案啟動後開始二階段細部設計，預計2028年首飛、2031年量產，符合空軍2033年換裝需求。



漢翔以圖表說明各型機的自製率，IDF經國戰機時期為48%、勇鷹高教機為55%、新式初級教練機有望達到75%，而下一代戰機（ADF）則有機會到95%。



漢翔指出，藉由新式初教機的研製，延續國機國造政策，給予國內持續深耕的題材，將系統件製造能力向上推進，進一步提升自製率，是邁向下一代戰機最關鍵的一步，意義在於，台灣產業能從以往的結構件製造與代工，提升到國際航空供應鏈體系，當系統件製造及供應鏈體系更成熟，就是有能力研發下一代戰機的時刻。



反之，外購、租賃視同將珍貴的「系統權」拱手讓人，維修與構改升級將處處受制於國外，對台灣發展飛機研製能力毫無幫助，絕非當下台灣所需。漢翔強調，航空工業能量一旦中斷，重新銜接極為困難，國機國造政策若於勇鷹停止，國造ADF戰機的遠景恐難有進展。

Photo Credit: 漢翔

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航