台灣的不平等與社會問題持續惡化，但三黨都沒提出有效解方
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台灣的道路交通死亡率比美國還要高，青少年自殺死亡人率近十年一直在上升，台灣還有相對較高的思覺失調症率、殺人率和監禁率，監禁率在先進國家中僅次於美國。這些狀況的背後原因可能都與低薪和高物價的狀況有關，但目前三黨提出的社會政策，可能都無法有效縮小台灣的貧富差距......
台灣將於1月13日舉行總統選舉，過去幾年主要集中在兩岸議題上，但在今年的選舉中，勞工議題已成為年輕人的中心主題，而新成立的台灣民眾黨正試圖贏得他們的支持。
台灣的政治格局長期以來，一直被最大的反對黨中國國民黨和執政的民進黨所壟斷，這次選舉，兩個黨主要吸引較年長的選民，50歲以上的選民在這兩黨之間分佈，而40歲以下的年輕選民則更傾向於民眾黨，由台北市前市長柯文哲所創立。
民進黨和國民黨歷來就兩岸問題以及中國對台灣的威脅而相互對立。在這次選舉中，國民黨仍將其塑造為「和平與戰爭」的選擇，而民進黨則將其定位為「民主與專制」的選擇。
民眾黨則走上了不同的路線，更關注當地議題，例如年輕人的不滿和反貪腐。《天下雜誌》進行的一項調查發現，雖然民進黨和國民黨的選民分別將國家安全和兩岸關係列為應優先處理的問題，但對於民眾黨和中間選民，以及40歲以下的年輕選民而言，經濟發展是他們首要關注的議題，台灣的貧富差距在年輕選民的心中也排名第二。
在過去兩次選舉中，民進黨因在2014年太陽花學運中站在學生一方而成功吸引更多年輕選民。學生抗議當時的國民黨政府，因其意圖與中國達成《兩岸服務貿易協議》，這使得學生擔心台灣可能在經濟和政治上更容易受到中國的威脅。然而十年過去，年輕人群體卻開始遠離民進黨，據台灣年輕人民主協會理事長張育萌的說法，民進黨對於年輕人在房屋和通勤方面的困境的理解似乎不足。
台灣的工作條件在先進國家中屬於最差之一
確實，在過去八年裡，最富有的20%家庭和最貧窮的20%家庭之間，差距不斷擴大，成為先進國家中最嚴重的差距之一（先進國家的定義是根據國際貨幣基金組織的定義）。
2022年，台灣最富有的10%人口持有該國48.1%的收入，這在先進國家中居第二位，僅次於美國的48.2%。民進黨政府在執政期間一直強調台灣的GDP增速超越其他亞洲四小龍，但大部分增加並未惠及勞工。台灣的薪資中位數僅占人均GDP的53%，而基本工資僅占人均GDP的31%。相較之下，其他先進國家的平均值分別為80%和40%。
此外，民進黨也吹噓著台灣的人均GDP在2022年首次在近二十年裏超越了韓國。然而，大部分的經濟增加主要是由於在疫情期間半導體和電子產品出口增加所推動的，但此後出口連續14個月下降，導致台灣的人均GDP截至2023年10月再次下降至低於韓國，再次成為亞洲四小龍中最低的。
更糟糕的是，台灣的基本工資和薪資中位數占GDP的比例一直在急劇下降。
今年，台灣的基本工資增加至每月僅27470元，使得台灣的基本工資在先進國家中屬於第四低。包括房價在內，台灣的整體生活成本並不比比利時、德國、荷蘭、英國等國家低得多，而這些國家的基本工資相對高得多，約在每月六萬到至七萬元之間，是台灣的150%至170%。
根據我的估算，台灣的基本工資至少需要4萬元到5萬元才能滿足包括房貸在內的基本生活水準。然而截至2022年，台灣的薪資中位數僅為43167元，這意味著一半的人口可能只能賺取貧窮工資。然而，即使台灣的基本工資在先進國家中是最不足的之一，但它的增加速度也是最緩慢的。
不僅如此，台灣的勞工工時也是世界上最長之一，在先進國家中僅次於新加坡；台灣的有薪假日天數也是在先進國家中極少之一，僅次於美國，有薪產假與育嬰假天數也是極少之一。
台灣的有薪假日天數（包括有薪假日和國定假日）僅有19天，相比先進國家平均的30天。有薪產假與育嬰假只有35周，相比先進國家平均的52周。因此，鑑於台灣惡劣的工作條件，台灣勞工的生活滿意度、工作樂趣和工作參與度在先進國家中是最低的之一也就不足為奇了。
在進入職場之前，台灣學生的上課時間也是先進國家中最長的之一。
最令人憂慮的是，台灣房價在過去三到四年間翻了一番，一些城市的價格翻倍，這一部分是由於因美中貿易戰和及美國對中國制裁而返台的台灣企業帶回的資金推高了房價。
由於台灣在國際上缺乏外交承認，很少被納入全球比較之中，但台灣的房價已升至先進國家中最高之一，台北的房價與紐約、倫敦和巴黎等頂級全球城市相當。截至去年第三季，台北的一間房子的平均房價為2499萬（約80.2萬美元），而紐約市的中位數房價為72萬美元。
然而，台灣的基本工資僅為這些城市的三分之一至一半，而台北的房價是可支配家庭收入的15.5倍（截至去年第三季）；相較之下，2022年香港和雪梨的房價分別為18.8倍和13.3倍，這兩個城市已被廣泛視為全球最難負擔的市場。
因此，台灣的勞工平均需要支付他們可支配家庭收入的42.1%來支付房貸，而這在其他先進國家中僅為15%。居住在台北的人們必須支付66.5%的可支配家庭收入。台灣的房價應該降低50%至60%，才能與其他生活成本相似的先進國家相媲美，但目前沒有任何政黨有意將其降至這個水準。
台灣的工資停滯和房價上漲，是自1997年經濟危機以來不斷惡化的問題，民進黨和國民黨歷屆政府抑制工資增加，同時放任房價瘋狂上漲。在現任總統蔡英文的領導下，台灣基本工資的增加速度實際上比其他民選前任總統還要快，但仍然太低，無法從長期工資停滯中恢復過來。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢