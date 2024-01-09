台灣的不平等與社會問題持續惡化，但三黨都沒提出有效解方

台灣將於1月13日舉行總統選舉，過去幾年主要集中在兩岸議題上，但在今年的選舉中，勞工議題已成為年輕人的中心主題，而新成立的台灣民眾黨正試圖贏得他們的支持。

台灣的政治格局長期以來，一直被最大的反對黨中國國民黨和執政的民進黨所壟斷，這次選舉，兩個黨主要吸引較年長的選民，50歲以上的選民在這兩黨之間分佈，而40歲以下的年輕選民則更傾向於民眾黨，由台北市前市長柯文哲所創立。

民進黨和國民黨歷來就兩岸問題以及中國對台灣的威脅而相互對立。在這次選舉中，國民黨仍將其塑造為「和平與戰爭」的選擇，而民進黨則將其定位為「民主與專制」的選擇。

民眾黨則走上了不同的路線，更關注當地議題，例如年輕人的不滿和反貪腐。《天下雜誌》進行的一項調查發現，雖然民進黨和國民黨的選民分別將國家安全和兩岸關係列為應優先處理的問題，但對於民眾黨和中間選民，以及40歲以下的年輕選民而言，經濟發展是他們首要關注的議題，台灣的貧富差距在年輕選民的心中也排名第二。

在過去兩次選舉中，民進黨因在2014年太陽花學運中站在學生一方而成功吸引更多年輕選民。學生抗議當時的國民黨政府，因其意圖與中國達成《兩岸服務貿易協議》，這使得學生擔心台灣可能在經濟和政治上更容易受到中國的威脅。然而十年過去，年輕人群體卻開始遠離民進黨，據台灣年輕人民主協會理事長張育萌的說法，民進黨對於年輕人在房屋和通勤方面的困境的理解似乎不足。

台灣的工作條件在先進國家中屬於最差之一

確實，在過去八年裡，最富有的20%家庭和最貧窮的20%家庭之間，差距不斷擴大，成為先進國家中最嚴重的差距之一（先進國家的定義是根據國際貨幣基金組織的定義）。

2022年，台灣最富有的10%人口持有該國48.1%的收入，這在先進國家中居第二位，僅次於美國的48.2%。民進黨政府在執政期間一直強調台灣的GDP增速超越其他亞洲四小龍，但大部分增加並未惠及勞工。台灣的薪資中位數僅占人均GDP的53%，而基本工資僅占人均GDP的31%。相較之下，其他先進國家的平均值分別為80%和40%。

此外，民進黨也吹噓著台灣的人均GDP在2022年首次在近二十年裏超越了韓國。然而，大部分的經濟增加主要是由於在疫情期間半導體和電子產品出口增加所推動的，但此後出口連續14個月下降，導致台灣的人均GDP截至2023年10月再次下降至低於韓國，再次成為亞洲四小龍中最低的。

更糟糕的是，台灣的基本工資和薪資中位數占GDP的比例一直在急劇下降。

今年，台灣的基本工資增加至每月僅27470元，使得台灣的基本工資在先進國家中屬於第四低。包括房價在內，台灣的整體生活成本並不比比利時、德國、荷蘭、英國等國家低得多，而這些國家的基本工資相對高得多，約在每月六萬到至七萬元之間，是台灣的150%至170%。

根據我的估算，台灣的基本工資至少需要4萬元到5萬元才能滿足包括房貸在內的基本生活水準。然而截至2022年，台灣的薪資中位數僅為43167元，這意味著一半的人口可能只能賺取貧窮工資。然而，即使台灣的基本工資在先進國家中是最不足的之一，但它的增加速度也是最緩慢的。

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不僅如此，台灣的勞工工時也是世界上最長之一，在先進國家中僅次於新加坡；台灣的有薪假日天數也是在先進國家中極少之一，僅次於美國，有薪產假與育嬰假天數也是極少之一。

台灣的有薪假日天數（包括有薪假日和國定假日）僅有19天，相比先進國家平均的30天。有薪產假與育嬰假只有35周，相比先進國家平均的52周。因此，鑑於台灣惡劣的工作條件，台灣勞工的生活滿意度、工作樂趣和工作參與度在先進國家中是最低的之一也就不足為奇了。

在進入職場之前，台灣學生的上課時間也是先進國家中最長的之一。

作者製作提供 在先進國家中，台灣的工時是最長的之一，工作樂趣也是最少的國家之一。資料來源：工時（台灣）、（其他國家）；工作樂趣

最令人憂慮的是，台灣房價在過去三到四年間翻了一番，一些城市的價格翻倍，這一部分是由於因美中貿易戰和及美國對中國制裁而返台的台灣企業帶回的資金推高了房價。

由於台灣在國際上缺乏外交承認，很少被納入全球比較之中，但台灣的房價已升至先進國家中最高之一，台北的房價與紐約、倫敦和巴黎等頂級全球城市相當。截至去年第三季，台北的一間房子的平均房價為2499萬（約80.2萬美元），而紐約市的中位數房價為72萬美元。

然而，台灣的基本工資僅為這些城市的三分之一至一半，而台北的房價是可支配家庭收入的15.5倍（截至去年第三季）；相較之下，2022年香港和雪梨的房價分別為18.8倍和13.3倍，這兩個城市已被廣泛視為全球最難負擔的市場。

因此，台灣的勞工平均需要支付他們可支配家庭收入的42.1%來支付房貸，而這在其他先進國家中僅為15%。居住在台北的人們必須支付66.5%的可支配家庭收入。台灣的房價應該降低50%至60%，才能與其他生活成本相似的先進國家相媲美，但目前沒有任何政黨有意將其降至這個水準。

作者製作提供 台灣的房貸負擔率是先進國家中最高的之一。資料來源：台灣、其他國家

台灣的工資停滯和房價上漲，是自1997年經濟危機以來不斷惡化的問題，民進黨和國民黨歷屆政府抑制工資增加，同時放任房價瘋狂上漲。在現任總統蔡英文的領導下，台灣基本工資的增加速度實際上比其他民選前任總統還要快，但仍然太低，無法從長期工資停滯中恢復過來。