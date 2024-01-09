強震來襲怎麼辦？別再迷信「黃金三角」，專家教你「DCH」三大保命原則
我們想讓你知道的是
地震發生而無法趴下時，應在堅固的桌子或書桌下尋求庇護，並遠離外牆、窗戶、壁爐和懸掛物體。若無法從床上或椅子上站起來，請用毯子和枕頭蓋住頭部，以保護自己免受掉落物體的傷害。位處室外者則前往遠離樹木、電線桿和建築物的空曠區域，並避免再移動直到地震結束為止。
遇強震「馬上逃跑」是錯的！ 專家教「正確3步驟」保命
位於日本石川縣的能登半島，驚傳於今（2024）年1月1日發生7.6規模之強震，截至3日晚間已傳出至少78人以上喪生。台灣位處板塊交界處，地震發生頻率較高，不少民眾擔憂萬一天災襲來，無法及時正確應對。為此美國疾病控制與預防中心（CDC）刊載指南稱，地震發生當下應立即做出「3大舉動」。
美國CDC表明，地震當下掌握「DCH法則」，被認為是最可靠與簡單的方法。DCH法則代表的3大動作如下：
1. Drop 臥倒/趴下
雙手與雙膝著地，以避免地震將身體震倒；並用雙臂保護以避免掉落物砸傷頭部。此姿勢可以保護自身避免跌倒，且在必要時允許身體自由移動。
2. Cover 掩蔽/掩護
躲到具堅固結構的桌子或掩體之下。如果附近無明顯掩體，應盡量靠近柱子、低矮的傢俱或是牆邊的角落；雙臂持續遮住頭部與頸部。
3. Hold on 握緊/穩住
握緊並抓穩掩體，直到搖晃停止。切記遠離可能倒下的物件，如放在高處的裝飾品、吊燈或傢俱如書櫃、鞋櫃等。
睡覺、如廁時遇地震怎麼辦？在家中「這4位置」請這樣做保命
美國CDC示警，在劇烈搖晃發生時，切勿移動至其他空間或室外空間，留在原地可以降低受傷的風險。因此，過去盛傳地震時透過「黃金三角」保命的說法並不正確，尋找掩體才是最為保險的做法。另外，為減少掉落物砸傷身體，若身處於家中不同區域，以下須知需要留意：
第一，若位處客廳或書房等處，首要之務為「遠離掉落物」，在震動加劇前的幾秒鐘內，迅速遠離玻璃、懸掛物、書櫃、瓷器櫃或大型傢俱；並留意掉落物如磚塊、燈具、壁掛、架子與帶旋轉門的櫃子等。
再者，若是正在如廁或洗澡時發生地震，請留在原處（如浴缸、馬桶）並切勿狂奔出去，避免地板濕滑引起跌倒，盡量利用身邊的堅硬物，保護頭部、頸部與面部，以免受到掉落碎片和碎玻璃的傷害。第三，如果身在廚房，一旦出現晃動跡象應迅速關掉瓦斯爐或電磁爐並躲藏起來。第四，如果躺在床上，務必用枕頭保護頭部並待在原地，如果在地板上行走或打滾，地板上的碎玻璃可能會造成傷害。
最後，地震時應避免站在門口或逃生口。現代房屋的門口並不比房屋的任何其他部分更堅固，且門口並不能保護自身免受掉落物的傷害。大多數與地震有關的傷害和死亡，是被掉落物砸傷或被大型物件壓制在地所造成。
地震時在高樓、海岸邊如何應變？做好「這件事」避免踩踏事件發生
位處不同的區域，地震發生時的應急措施也不同。美國CDC列舉較為常見的6大情境，民眾應根據情境的差異做出應變措施：
1. 高層建築
- 遠離窗戶和外牆。
- 留在大樓當中。
- 切勿使用電梯，地震期間可能會停電，且灑水系統可能會啟動。
- 如果被掉落物困住應保持冷靜，嘗試敲擊建築物的堅硬處或金屬部分以吸引搜救隊的注意，並增加獲救的機會。
2. 擁擠場所
- 地震發生當下應趴下、掩蔽並穩住，也就是遵守「DCH法則」。
- 不要衝向門口，因為其他民眾也可能有同樣的想法，恐會導致推擠與踩踏。
- 遠離含有可能掉落物品的展示架。
- 如果情況允許，可尋找掩體並抓住來保護頭部，免受掉落的碎片和玻璃的傷害。
3. 室外場所
- 遠離建築物、電線、水溝或天然氣管道，掉落碎片造成的危險就在門口外和建築物的外牆附近。
- 前往遠離樹木、電線桿和建築物的空曠區域。一旦進入空曠處，應立刻蹲下病原地不動，直到震動停止。
- 建築物外牆附近區域是最危險的地方，因為窗戶、外牆往往最先倒塌，因此地震時應遠離。
4. 行駛車輛
- 逐漸放慢速度並停車。
- 將汽車移至路肩，遠離電線桿、電線及天橋等危險處。
- 留在車內並拉起手煞車。汽車可能會劇烈搖晃，但在搖晃停止之前，應保持停留並避免隨意移動。
- 打開收音機收聽緊急廣播。
- 如果汽車損壞未能發動，應留在車內直至救難人員前來。
- 當可以再次駕駛時，請注意地震造成的危險，如人行道破裂、電線桿和電線倒塌、水位上升、橋樑倒塌等。
5. 體育場或劇院
- 應留在座位上，並用手臂或掩體保護頭部。
- 晃動結束前切勿離開。
- 晃動停止後小心地走出去，留意餘震期間可能掉落的任何物件。
6. 海岸邊
- 地震發生當下應趴下、掩蔽並穩住，也就是遵守「DCH法則」。
- 如果劇烈晃動持續20秒以上，請立即避難到高處，因地震可能會引發海嘯。
- 立即向內陸移動至少3公里或到達海拔至少30公尺以上的地方。
- 避免開車或透過交通工具移動，以避免掉落物或其他危險。
另外，若遇到無法立即蹲下或倒地之狀況，也應保持坐姿以避免被震擊倒。若正坐在輪椅上，應鎖定輪子並移除所有未牢固固定於輪椅上的物品；地震發生時應用書本、枕頭或手臂保護頭部和，目的是防止跌倒或掉落物造成傷害。
地震發生而無法趴下時，應在堅固的桌子或書桌下尋求庇護，並遠離外牆、窗戶、壁爐和懸掛物體。若無法從床上或椅子上站起來，請用毯子和枕頭蓋住頭部，以保護自己免受掉落物體的傷害。位處室外者則前往遠離樹木、電線桿和建築物的空曠區域，並避免再移動直到地震結束為止。
資料來源：
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標題：遇強震「馬上逃跑」是錯的！ 專家教「正確3步驟」保命：別再迷信黃金三角
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。