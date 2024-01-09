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2024/01/09,
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強震來襲怎麼辦？別再迷信「黃金三角」，專家教你「DCH」三大保命原則

強震來襲怎麼辦？別再迷信「黃金三角」，專家教你「DCH」三大保命原則
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

地震發生而無法趴下時，應在堅固的桌子或書桌下尋求庇護，並遠離外牆、窗戶、壁爐和懸掛物體。若無法從床上或椅子上站起來，請用毯子和枕頭蓋住頭部，以保護自己免受掉落物體的傷害。位處室外者則前往遠離樹木、電線桿和建築物的空曠區域，並避免再移動直到地震結束為止。

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圖片來源：潮健康

遇強震「馬上逃跑」是錯的！ 專家教「正確3步驟」保命

位於日本石川縣的能登半島，驚傳於今（2024）年1月1日發生7.6規模之強震，截至3日晚間已傳出至少78人以上喪生。台灣位處板塊交界處，地震發生頻率較高，不少民眾擔憂萬一天災襲來，無法及時正確應對。為此美國疾病控制與預防中心（CDC）刊載指南稱，地震發生當下應立即做出「3大舉動」。

美國CDC表明，地震當下掌握「DCH法則」，被認為是最可靠與簡單的方法。DCH法則代表的3大動作如下：

1. Drop 臥倒/趴下

雙手與雙膝著地，以避免地震將身體震倒；並用雙臂保護以避免掉落物砸傷頭部。此姿勢可以保護自身避免跌倒，且在必要時允許身體自由移動。

2. Cover 掩蔽/掩護

躲到具堅固結構的桌子或掩體之下。如果附近無明顯掩體，應盡量靠近柱子、低矮的傢俱或是牆邊的角落；雙臂持續遮住頭部與頸部。

3. Hold on 握緊/穩住

握緊並抓穩掩體，直到搖晃停止。切記遠離可能倒下的物件，如放在高處的裝飾品、吊燈或傢俱如書櫃、鞋櫃等。

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圖片來源：潮健康

睡覺、如廁時遇地震怎麼辦？在家中「這4位置」請這樣做保命

美國CDC示警，在劇烈搖晃發生時，切勿移動至其他空間或室外空間，留在原地可以降低受傷的風險。因此，過去盛傳地震時透過「黃金三角」保命的說法並不正確，尋找掩體才是最為保險的做法。另外，為減少掉落物砸傷身體，若身處於家中不同區域，以下須知需要留意：

第一，若位處客廳或書房等處，首要之務為「遠離掉落物」，在震動加劇前的幾秒鐘內，迅速遠離玻璃、懸掛物、書櫃、瓷器櫃或大型傢俱；並留意掉落物如磚塊、燈具、壁掛、架子與帶旋轉門的櫃子等。

再者，若是正在如廁或洗澡時發生地震，請留在原處（如浴缸、馬桶）並切勿狂奔出去，避免地板濕滑引起跌倒，盡量利用身邊的堅硬物，保護頭部、頸部與面部，以免受到掉落碎片和碎玻璃的傷害。第三，如果身在廚房，一旦出現晃動跡象應迅速關掉瓦斯爐或電磁爐並躲藏起來。第四，如果躺在床上，務必用枕頭保護頭部並待在原地，如果在地板上行走或打滾，地板上的碎玻璃可能會造成傷害。

最後，地震時應避免站在門口或逃生口。現代房屋的門口並不比房屋的任何其他部分更堅固，且門口並不能保護自身免受掉落物的傷害。大多數與地震有關的傷害和死亡，是被掉落物砸傷或被大型物件壓制在地所造成。

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圖片來源：潮健康

地震時在高樓、海岸邊如何應變？做好「這件事」避免踩踏事件發生

位處不同的區域，地震發生時的應急措施也不同。美國CDC列舉較為常見的6大情境，民眾應根據情境的差異做出應變措施：

1. 高層建築

  • 遠離窗戶和外牆。
  • 留在大樓當中。
  • 切勿使用電梯，地震期間可能會停電，且灑水系統可能會啟動。
  • 如果被掉落物困住應保持冷靜，嘗試敲擊建築物的堅硬處或金屬部分以吸引搜救隊的注意，並增加獲救的機會。

2. 擁擠場所

  • 地震發生當下應趴下、掩蔽並穩住，也就是遵守「DCH法則」。
  • 不要衝向門口，因為其他民眾也可能有同樣的想法，恐會導致推擠與踩踏。
  • 遠離含有可能掉落物品的展示架。
  • 如果情況允許，可尋找掩體並抓住來保護頭部，免受掉落的碎片和玻璃的傷害。

3. 室外場所

  • 遠離建築物、電線、水溝或天然氣管道，掉落碎片造成的危險就在門口外和建築物的外牆附近。
  • 前往遠離樹木、電線桿和建築物的空曠區域。一旦進入空曠處，應立刻蹲下病原地不動，直到震動停止。
  • 建築物外牆附近區域是最危險的地方，因為窗戶、外牆往往最先倒塌，因此地震時應遠離。

4. 行駛車輛

  • 逐漸放慢速度並停車。
  • 將汽車移至路肩，遠離電線桿、電線及天橋等危險處。
  • 留在車內並拉起手煞車。汽車可能會劇烈搖晃，但在搖晃停止之前，應保持停留並避免隨意移動。
  • 打開收音機收聽緊急廣播。
  • 如果汽車損壞未能發動，應留在車內直至救難人員前來。
  • 當可以再次駕駛時，請注意地震造成的危險，如人行道破裂、電線桿和電線倒塌、水位上升、橋樑倒塌等。

5. 體育場或劇院

  • 應留在座位上，並用手臂或掩體保護頭部。
  • 晃動結束前切勿離開。
  • 晃動停止後小心地走出去，留意餘震期間可能掉落的任何物件。

6. 海岸邊

  • 地震發生當下應趴下、掩蔽並穩住，也就是遵守「DCH法則」。
  • 如果劇烈晃動持續20秒以上，請立即避難到高處，因地震可能會引發海嘯。
  • 立即向內陸移動至少3公里或到達海拔至少30公尺以上的地方。
  • 避免開車或透過交通工具移動，以避免掉落物或其他危險。

另外，若遇到無法立即蹲下或倒地之狀況，也應保持坐姿以避免被震擊倒。若正坐在輪椅上，應鎖定輪子並移除所有未牢固固定於輪椅上的物品；地震發生時應用書本、枕頭或手臂保護頭部和，目的是防止跌倒或掉落物造成傷害。

地震發生而無法趴下時，應在堅固的桌子或書桌下尋求庇護，並遠離外牆、窗戶、壁爐和懸掛物體。若無法從床上或椅子上站起來，請用毯子和枕頭蓋住頭部，以保護自己免受掉落物體的傷害。位處室外者則前往遠離樹木、電線桿和建築物的空曠區域，並避免再移動直到地震結束為止。

資料來源：

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標題：遇強震「馬上逃跑」是錯的！ 專家教「正確3步驟」保命：別再迷信黃金三角

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九


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