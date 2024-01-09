強震來襲怎麼辦？別再迷信「黃金三角」，專家教你「DCH」三大保命原則

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遇強震「馬上逃跑」是錯的！ 專家教「正確3步驟」保命

位於日本石川縣的能登半島，驚傳於今（2024）年1月1日發生7.6規模之強震，截至3日晚間已傳出至少78人以上喪生。台灣位處板塊交界處，地震發生頻率較高，不少民眾擔憂萬一天災襲來，無法及時正確應對。為此美國疾病控制與預防中心（CDC）刊載指南稱，地震發生當下應立即做出「3大舉動」。

美國CDC表明，地震當下掌握「DCH法則」，被認為是最可靠與簡單的方法。DCH法則代表的3大動作如下：

1. Drop 臥倒/趴下

雙手與雙膝著地，以避免地震將身體震倒；並用雙臂保護以避免掉落物砸傷頭部。此姿勢可以保護自身避免跌倒，且在必要時允許身體自由移動。

2. Cover 掩蔽/掩護

躲到具堅固結構的桌子或掩體之下。如果附近無明顯掩體，應盡量靠近柱子、低矮的傢俱或是牆邊的角落；雙臂持續遮住頭部與頸部。

3. Hold on 握緊/穩住

握緊並抓穩掩體，直到搖晃停止。切記遠離可能倒下的物件，如放在高處的裝飾品、吊燈或傢俱如書櫃、鞋櫃等。

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睡覺、如廁時遇地震怎麼辦？在家中「這4位置」請這樣做保命

美國CDC示警，在劇烈搖晃發生時，切勿移動至其他空間或室外空間，留在原地可以降低受傷的風險。因此，過去盛傳地震時透過「黃金三角」保命的說法並不正確，尋找掩體才是最為保險的做法。另外，為減少掉落物砸傷身體，若身處於家中不同區域，以下須知需要留意：

第一，若位處客廳或書房等處，首要之務為「遠離掉落物」，在震動加劇前的幾秒鐘內，迅速遠離玻璃、懸掛物、書櫃、瓷器櫃或大型傢俱；並留意掉落物如磚塊、燈具、壁掛、架子與帶旋轉門的櫃子等。

再者，若是正在如廁或洗澡時發生地震，請留在原處（如浴缸、馬桶）並切勿狂奔出去，避免地板濕滑引起跌倒，盡量利用身邊的堅硬物，保護頭部、頸部與面部，以免受到掉落碎片和碎玻璃的傷害。第三，如果身在廚房，一旦出現晃動跡象應迅速關掉瓦斯爐或電磁爐並躲藏起來。第四，如果躺在床上，務必用枕頭保護頭部並待在原地，如果在地板上行走或打滾，地板上的碎玻璃可能會造成傷害。

最後，地震時應避免站在門口或逃生口。現代房屋的門口並不比房屋的任何其他部分更堅固，且門口並不能保護自身免受掉落物的傷害。大多數與地震有關的傷害和死亡，是被掉落物砸傷或被大型物件壓制在地所造成。

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地震時在高樓、海岸邊如何應變？做好「這件事」避免踩踏事件發生

位處不同的區域，地震發生時的應急措施也不同。美國CDC列舉較為常見的6大情境，民眾應根據情境的差異做出應變措施：

1. 高層建築

遠離窗戶和外牆。

留在大樓當中。

切勿使用電梯，地震期間可能會停電，且灑水系統可能會啟動。

如果被掉落物困住應保持冷靜，嘗試敲擊建築物的堅硬處或金屬部分以吸引搜救隊的注意，並增加獲救的機會。

2. 擁擠場所

地震發生當下應趴下、掩蔽並穩住，也就是遵守「DCH法則」。

不要衝向門口，因為其他民眾也可能有同樣的想法，恐會導致推擠與踩踏。

遠離含有可能掉落物品的展示架。

如果情況允許，可尋找掩體並抓住來保護頭部，免受掉落的碎片和玻璃的傷害。

3. 室外場所

遠離建築物、電線、水溝或天然氣管道，掉落碎片造成的危險就在門口外和建築物的外牆附近。

前往遠離樹木、電線桿和建築物的空曠區域。一旦進入空曠處，應立刻蹲下病原地不動，直到震動停止。

建築物外牆附近區域是最危險的地方，因為窗戶、外牆往往最先倒塌，因此地震時應遠離。

4. 行駛車輛

逐漸放慢速度並停車。

將汽車移至路肩，遠離電線桿、電線及天橋等危險處。

留在車內並拉起手煞車。汽車可能會劇烈搖晃，但在搖晃停止之前，應保持停留並避免隨意移動。

打開收音機收聽緊急廣播。

如果汽車損壞未能發動，應留在車內直至救難人員前來。

當可以再次駕駛時，請注意地震造成的危險，如人行道破裂、電線桿和電線倒塌、水位上升、橋樑倒塌等。

5. 體育場或劇院

應留在座位上，並用手臂或掩體保護頭部。

晃動結束前切勿離開。

晃動停止後小心地走出去，留意餘震期間可能掉落的任何物件。

6. 海岸邊

地震發生當下應趴下、掩蔽並穩住，也就是遵守「DCH法則」。

如果劇烈晃動持續20秒以上，請立即避難到高處，因地震可能會引發海嘯。

立即向內陸移動至少3公里或到達海拔至少30公尺以上的地方。

避免開車或透過交通工具移動，以避免掉落物或其他危險。

另外，若遇到無法立即蹲下或倒地之狀況，也應保持坐姿以避免被震擊倒。若正坐在輪椅上，應鎖定輪子並移除所有未牢固固定於輪椅上的物品；地震發生時應用書本、枕頭或手臂保護頭部和，目的是防止跌倒或掉落物造成傷害。

地震發生而無法趴下時，應在堅固的桌子或書桌下尋求庇護，並遠離外牆、窗戶、壁爐和懸掛物體。若無法從床上或椅子上站起來，請用毯子和枕頭蓋住頭部，以保護自己免受掉落物體的傷害。位處室外者則前往遠離樹木、電線桿和建築物的空曠區域，並避免再移動直到地震結束為止。

資料來源：

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標題：遇強震「馬上逃跑」是錯的！ 專家教「正確3步驟」保命：別再迷信黃金三角

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九