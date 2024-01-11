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我們能不能讓海生館小藍鯨的犧牲，跟「巴尼」一樣有重大意義？

我們能不能讓海生館小藍鯨的犧牲，跟「巴尼」一樣有重大意義？
因漁網纏身擱淺於長濱海岸的藍鯨 | Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「巴尼陣亡紀念日」是《口袋裡的戰爭》這部鋼彈系列作品中，一位名為巴尼的軍人，駕駛著弱小機體向強大的鋼彈發起攻擊，但對戰爭沒有起到任何影響。當初，那個因為纏繞漁網擱淺在台灣岸邊的小藍鯨死得毫無意義，如今，小藍鯨死得意義重大。

海生館出現了一隻美麗的藍鯨。

應該說，曾是一隻美麗的幼年藍鯨。纏繞的漁網使牠的成長不再是祝福，而是詛咒。隨著小藍鯨的體型長大，束縛也越來越緊，直到小藍鯨再也無法進食、直到連牠的骨骼都擠壓變形。最終，它隨著洋流，漂向遙遠的南方。

約莫4年前，台東長濱有一隻幼年藍鯨擱淺，身為已知的地球史上最大的動物，即使是幼年個體，體長也有20公尺以上，是當之無愧的巨獸。

早期台灣周圍海域曾有大量鯨魚，使捕鯨產業一度興盛，某些小漁港、海灣、簡易碼頭，就是為了拖行鯨魚並現場加工而建造的。就我所知，其中包括領航鯨、虎鯨、抹香鯨、大翅鯨、侏儒抹香鯨、小抹香鯨、喙鯨......等等，而藍鯨雖然不常出現在台灣周圍海域，但日治時期也曾經有捕獲紀錄，據說墾丁鵝鑾鼻神社的鳥居，正是由藍鯨的骨頭所打造

然而，無論是捕鯨產業或鯨魚神社，都已毀在二戰的炮火之中，這次台東的藍鯨擱淺，是台灣第一次藍鯨擱淺的紀錄，在現代的知識技術基礎上，這四年來，台灣各地的研究團隊把這隻藍鯨好好地研究過後，才終於在海生館的策劃下展示「巨鯨之路」。

關於一條藍鯨的死亡：奪走生命的意義

終於，小藍鯨的身體靠岸了，而靈魂沒有靠岸。我希望祂沒有靠岸。我希望祂自由地游回了北海，大口吞著磷蝦，變得快樂而強壯，再也沒有網繩可以束縛祂，於是牠越長越大、越長越大，就像牠的媽媽一樣。

「整天吃死雞死豬死牛吃得很爽，卻在那邊哀悼一條死鯨魚，假掰！」看到了類似的說法。

我認為意義取決於立場，對於見證者而言，死亡的意義是不一樣的——死有輕如鴻毛，就像巴尼一樣；死有重於泰山，就像巴尼一樣。等等，巴尼是誰？他的死又有什麼意義？

在聖誕節時，有一個網路迷因重新紅起來：「巴尼陣亡紀念日」。簡單講述就是在《口袋裡的戰爭》這部鋼彈系列作品中，一位名為巴尼的軍人，為了守護自己珍視的人們和土地，在12月25日這一天駕駛著弱小的機體向強大的鋼彈發起攻擊，然而由於資訊不對稱和能力不足，巴尼對戰爭沒有起到任何影響，戰爭在他發起攻擊之前就被阻止了，而他自己也敵不過眼前的敵人，死得屍骨無存。

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