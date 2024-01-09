【國際大風吹】初代米老鼠版權到期！迪士尼與著作權法鬥了幾十年，反而是「IP進入公共領域」的最大受益者？
我們想讓你知道的是
1928年在《汽船威利號》首次問世的第一代米奇，經過長達95年的版權保護之後，終於在2024進入公共領域，也為著作權與公眾利益的拔河賽寫下里程碑。諷刺的是，拼命延長著作權時效的迪士尼自己，正是公共領域著作權的既得利益者——迪士尼的無數作品，都參考了原本就存在的神話故事、鄉野傳奇，或是小說創作。
2024年1月1號，除了是新年第一天還有另一層意義，因為從這天開始，將近100年前由迪士尼原創的第一代米老鼠，還有他的女朋友米妮，就失去美國的版權保護，正式進入所謂公共領域了。
為了延後這一天的到來，迪士尼曾經花了相當大的心力遊說國會修法，盡量延長這隻米老鼠受版權保護的時間，相關法案因此被冠上「米老鼠保護法」的稱號。現在大家都同意智慧財產應該要受到法律保護，但要保護多久，其實當年引起相當大的爭論。
版權進入公共領域到底是什麼意思？為什麼很重要？像米老鼠和維尼熊這樣的知名IP，一旦進入公共領域之後，會帶來什麼結果呢？
公共領域是什麼意思？
1928年的黑白卡通《汽船威利號》，是美國史上前幾支影像和聲音完全同步的卡通，也是迪士尼米老鼠史上第一次在大眾面前亮相。
這隻初代米老鼠，跟現在的樣子不太一樣，尾巴很長、臉型比較尖，也沒有戴上白手套。這是因為每隔幾年，迪士尼就會修改米老鼠的造型細節。而2024年進入公共領域的，也只有這個初代版本，後續的新版米老鼠設計，還要等到各自的期限到期，才會陸續進入公共領域。儘管如此，學者說等這一天實在等了很久。
我心情跟威利號煙囪差不多，開心到冒煙，終於來了實在很興奮。
杜克大學法學院教授 詹金斯（Jennifer Jenkins）
為什麼著作進入公共領域很重要呢？先解釋一下，公共領域也有人叫公眾領域，簡單說就是沒有著作權保護的著作，可以是屬於所有人的，誰都可以自由使用，不論直接產出新作品，或改造編修、商業利用都行。反過來說，在著作進入公共領域之後，著作人就不能控制著作如何被大家使用。
這樣聽起來好像對著作人有點不公平，畢竟要發想出全新作品並不簡單。著作人的心血結晶應該要視為財產，由作者決定如何處置，就算別人要使用，也要經過著作人同意和授權吧？
但畢竟大部分時候，創新不是憑空出現，絕大多數都是以前人的智慧為基礎，再尋求突破或改良。所以如果所有智慧財產的著作權永遠不開放，或是授權成本非常高，反而會拖慢創新的腳步，讓社會停滯不前，損害公眾的利益。
著作權需要保護，但必須限定時間的這個概念，其實200多年前的美國開國元老已經有了，而且寫進美國憲法當中，後來才衍生出著作權法以及專利法等等。但問題來了，到底要保護著作人的著作權多久，才算合理呢？這就跟米老鼠很有關係。
迪士尼與版權法的拔河
美國最早的版權法在1790年就已經問世。當時著作權的存續期間，最多可以到28年，不過只有地圖、書籍可以申請著作權，藝文作品根本不行。所以如果米老鼠在這段時間誕生，想保護也保護不了。
不過在接下來的100年間，版權法歷經2次修正，可以申請著作權的作品種類變多了，著作權的存續期間也變長了。
1928年當迪士尼發行《汽船威利號》，米老鼠第一次亮相的時候，效期已經拉長到作品公開發表後56年。到了70年代，迪士尼知道再過幾年，就保不住這隻金雞母了，於是趕緊遊說國會修法，結果成功將這類屬於公司作品的著作權存續期間，拉長到公開發表後75年，而且可以溯及既往。
到了90年代，眼看米老鼠的版權即將在2004年到期，迪士尼再度聯手華納、環球等大型片廠，加上棒球、籃球、冰球、美式足球等四大職業運動聯盟，遊說國會修法，結果再度趕在米老鼠版權失效之前，拉長著作權效期。這個1998年版的版權法案，讓第一代米老鼠的版權效期再延長到公開發表後95年，因此被稱作是「米老鼠保護法」。
當時修法通過，最主要的考量是商業利益。由於歐盟早已修法，把著作權存續期間拉到比美國更長，如果美國不跟進，那麼本土的娛樂產業作品在海外市場會比較吃虧，而好萊塢跟職業運動，絕對替美國創造了龐大的商機、工作機會和政府稅收。
但話又說回來，迪士尼雖然保住了米老鼠，但這部1998年版權法案一過，等於某一世代的作品著作權通通要晚20年，才能進入公共領域。反對者就批評，這等於是犧牲後代的創新能量。
公共領域著作會催生好作品嗎？
諷刺的是，拼命延長著作權時效的迪士尼自己，正是公共領域著作權的既得利益者。有學者指出，迪士尼的無數作品，都參考了原本就存在的神話故事、鄉野傳奇，或是小說創作。
其中某些動畫距離原著小說出版的時間，只有幾十年。例如1951年的《魔境夢遊》，來自1865年的童書愛麗絲夢遊仙境》；1940年的《木偶奇遇記》，來自1883年的義大利原著作品；1959年的《睡美人》，更使用了1889年柴可夫斯基同名芭蕾舞劇的音樂和角色。如果當年的版權法規跟後來一樣，那麼迪士尼就得多等好幾年，或是付費取得作者授權，才能創作出這些膾炙人口的商業作品。
換句話說，迪士尼的經驗證明了公共領域的重要性。
2024年，除了第一代米老鼠和米妮之外，還有跳跳虎這個虛構人物，以及《查泰萊夫人的情人》、《歐蘭朵》等小說作品，進入公共領域。或許會有人擔心，這些IP即將被惡搞，導致形象崩壞呢？其實也未必。
因為1928年的米老鼠雖然版權到期了，但依然受到商標法的保護，而商標權是永遠有效的。杜克大學法學院學者表示，任何人想要推出基於這隻米老鼠的作品，都要讓受眾很清楚知道作品跟迪士尼無關，否則可能侵犯到迪士尼的商標權。2024年1月1號，版權過期不到24小時內，就傳出有兩支以米老鼠為主角的恐怖片即將上映。
Tags：
基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。