【國際大風吹】初代米老鼠版權到期！迪士尼與著作權法鬥了幾十年，反而是「IP進入公共領域」的最大受益者？

2024年1月1號，除了是新年第一天還有另一層意義，因為從這天開始，將近100年前由迪士尼原創的第一代米老鼠，還有他的女朋友米妮，就失去美國的版權保護，正式進入所謂公共領域了。

為了延後這一天的到來，迪士尼曾經花了相當大的心力遊說國會修法，盡量延長這隻米老鼠受版權保護的時間，相關法案因此被冠上「米老鼠保護法」的稱號。現在大家都同意智慧財產應該要受到法律保護，但要保護多久，其實當年引起相當大的爭論。

版權進入公共領域到底是什麼意思？為什麼很重要？像米老鼠和維尼熊這樣的知名IP，一旦進入公共領域之後，會帶來什麼結果呢？

公共領域是什麼意思？

1928年的黑白卡通《汽船威利號》，是美國史上前幾支影像和聲音完全同步的卡通，也是迪士尼米老鼠史上第一次在大眾面前亮相。

這隻初代米老鼠，跟現在的樣子不太一樣，尾巴很長、臉型比較尖，也沒有戴上白手套。這是因為每隔幾年，迪士尼就會修改米老鼠的造型細節。而2024年進入公共領域的，也只有這個初代版本，後續的新版米老鼠設計，還要等到各自的期限到期，才會陸續進入公共領域。儘管如此，學者說等這一天實在等了很久。

我心情跟威利號煙囪差不多，開心到冒煙，終於來了實在很興奮。 杜克大學法學院教授 詹金斯（Jennifer Jenkins）

為什麼著作進入公共領域很重要呢？先解釋一下，公共領域也有人叫公眾領域，簡單說就是沒有著作權保護的著作，可以是屬於所有人的，誰都可以自由使用，不論直接產出新作品，或改造編修、商業利用都行。反過來說，在著作進入公共領域之後，著作人就不能控制著作如何被大家使用。

這樣聽起來好像對著作人有點不公平，畢竟要發想出全新作品並不簡單。著作人的心血結晶應該要視為財產，由作者決定如何處置，就算別人要使用，也要經過著作人同意和授權吧？

但畢竟大部分時候，創新不是憑空出現，絕大多數都是以前人的智慧為基礎，再尋求突破或改良。所以如果所有智慧財產的著作權永遠不開放，或是授權成本非常高，反而會拖慢創新的腳步，讓社會停滯不前，損害公眾的利益。

著作權需要保護，但必須限定時間的這個概念，其實200多年前的美國開國元老已經有了，而且寫進美國憲法當中，後來才衍生出著作權法以及專利法等等。但問題來了，到底要保護著作人的著作權多久，才算合理呢？這就跟米老鼠很有關係。

迪士尼與版權法的拔河

美國最早的版權法在1790年就已經問世。當時著作權的存續期間，最多可以到28年，不過只有地圖、書籍可以申請著作權，藝文作品根本不行。所以如果米老鼠在這段時間誕生，想保護也保護不了。

Photo Credit: 國際大風吹

不過在接下來的100年間，版權法歷經2次修正，可以申請著作權的作品種類變多了，著作權的存續期間也變長了。

1928年當迪士尼發行《汽船威利號》，米老鼠第一次亮相的時候，效期已經拉長到作品公開發表後56年。到了70年代，迪士尼知道再過幾年，就保不住這隻金雞母了，於是趕緊遊說國會修法，結果成功將這類屬於公司作品的著作權存續期間，拉長到公開發表後75年，而且可以溯及既往。

到了90年代，眼看米老鼠的版權即將在2004年到期，迪士尼再度聯手華納、環球等大型片廠，加上棒球、籃球、冰球、美式足球等四大職業運動聯盟，遊說國會修法，結果再度趕在米老鼠版權失效之前，拉長著作權效期。這個1998年版的版權法案，讓第一代米老鼠的版權效期再延長到公開發表後95年，因此被稱作是「米老鼠保護法」。

Photo Credit: 國際大風吹

當時修法通過，最主要的考量是商業利益。由於歐盟早已修法，把著作權存續期間拉到比美國更長，如果美國不跟進，那麼本土的娛樂產業作品在海外市場會比較吃虧，而好萊塢跟職業運動，絕對替美國創造了龐大的商機、工作機會和政府稅收。

但話又說回來，迪士尼雖然保住了米老鼠，但這部1998年版權法案一過，等於某一世代的作品著作權通通要晚20年，才能進入公共領域。反對者就批評，這等於是犧牲後代的創新能量。

公共領域著作會催生好作品嗎？

諷刺的是，拼命延長著作權時效的迪士尼自己，正是公共領域著作權的既得利益者。有學者指出，迪士尼的無數作品，都參考了原本就存在的神話故事、鄉野傳奇，或是小說創作。

其中某些動畫距離原著小說出版的時間，只有幾十年。例如1951年的《魔境夢遊》，來自1865年的童書愛麗絲夢遊仙境》；1940年的《木偶奇遇記》，來自1883年的義大利原著作品；1959年的《睡美人》，更使用了1889年柴可夫斯基同名芭蕾舞劇的音樂和角色。如果當年的版權法規跟後來一樣，那麼迪士尼就得多等好幾年，或是付費取得作者授權，才能創作出這些膾炙人口的商業作品。

換句話說，迪士尼的經驗證明了公共領域的重要性。

2024年，除了第一代米老鼠和米妮之外，還有跳跳虎這個虛構人物，以及《查泰萊夫人的情人》、《歐蘭朵》等小說作品，進入公共領域。或許會有人擔心，這些IP即將被惡搞，導致形象崩壞呢？其實也未必。

因為1928年的米老鼠雖然版權到期了，但依然受到商標法的保護，而商標權是永遠有效的。杜克大學法學院學者表示，任何人想要推出基於這隻米老鼠的作品，都要讓受眾很清楚知道作品跟迪士尼無關，否則可能侵犯到迪士尼的商標權。2024年1月1號，版權過期不到24小時內，就傳出有兩支以米老鼠為主角的恐怖片即將上映。