消防用水量高出40倍！為何電動車起火會比燃油車更難撲滅？
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英國《衛報》（The Guardian）表示，電動車火災除須大量用水且難以撲滅外，由於鋰電池在放熱反應中持續性的熱失控現象，恐會形成「火勢看似得到控制，卻又再次升溫而復燃」的狀況，這使得消防人員在處理電動車火勢時變得更加棘手。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
為實現2050年淨零轉型目標並有效推動零碳能源系統，國際社會近年來日趨重視運具電動化的發展，各國政府亦加大力度補助電動車市場及提供相關稅務優惠，美國國更於2022年8月通過《2022年降低通膨法》（Inflation Reduction Act of 2022）承諾提高對電動車的補貼，此舉也促成美國民間對電動車的需求迅速增加。
然而當電動車蓬勃發展之際，全球卻有越來越多的消防單位注意到，電動車因意外起火後不僅難以撲滅，消防人員往往需要使用比傳統燃油車更多的水量才能控制住火勢，如何有效撲滅電動車引起的火災似乎已成為消防機關日漸重視的問題。
加拿大新聞台《CTV News》指出，消防單位平均需使用比一般燃油車高出40倍的水量才能撲滅電動車火災，每次救火的耗水量更高達4萬加侖（約15.14萬公升），且消防車通常無法裝載如此龐大的水量，若失火處沒有足夠的水源或消防栓措施，電動車恐燃燒數天才會熄滅。
「在消防設施缺乏的區域發生電動車火災對我們來說絕對是一項挑戰，這就是為什麼消防單位現在須研製新的技術來對抗電動車著火的問題。」加拿大安大略省（Ontario）伯斯縣（Perth County）的消防隊長暨火災教育工作者杭特（Bill Hunter）如此說道。
美國德州奧斯汀市消防局（Austin Fire Department）部門主管史密斯（Thayer Smith）在接受英國《獨立報》（The Independent）專訪時亦提出相似的看法強調，燃油車起火後通常需使用500加侖至1000加侖（約1892公升至3785公升）的用水來撲滅火勢，然而一旦電動車的鋰電池開始燃燒，則要使用3萬（約11.35萬公升）到4萬加侖的水量才能滅火，有時的用水量甚至超過該區間。
為何電動車引發火災後會難以撲滅？
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）記者凱爾曼（John Keilman）在接受該報齊下Podcast節目「科技新聞簡報」（Tech News Briefing）主持人茱莉・張（Julie Chang）專訪時表示，電動車主要透過鋰電池內部的鋰離子來儲存能量，然而鋰是活性相當高的金屬元素，一旦鋰電池遭外物穿透或本身系統故障而出現短路，則很有可能在不需要任何化學反應的狀況下引發熱失控（Thermal runaway）問題。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。