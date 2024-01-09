消防用水量高出40倍！為何電動車起火會比燃油車更難撲滅？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

為實現2050年淨零轉型目標並有效推動零碳能源系統，國際社會近年來日趨重視運具電動化的發展，各國政府亦加大力度補助電動車市場及提供相關稅務優惠，美國國更於2022年8月通過《2022年降低通膨法》（Inflation Reduction Act of 2022）承諾提高對電動車的補貼，此舉也促成美國民間對電動車的需求迅速增加。

然而當電動車蓬勃發展之際，全球卻有越來越多的消防單位注意到，電動車因意外起火後不僅難以撲滅，消防人員往往需要使用比傳統燃油車更多的水量才能控制住火勢，如何有效撲滅電動車引起的火災似乎已成為消防機關日漸重視的問題。

加拿大新聞台《CTV News》指出，消防單位平均需使用比一般燃油車高出40倍的水量才能撲滅電動車火災，每次救火的耗水量更高達4萬加侖（約15.14萬公升），且消防車通常無法裝載如此龐大的水量，若失火處沒有足夠的水源或消防栓措施，電動車恐燃燒數天才會熄滅。

「在消防設施缺乏的區域發生電動車火災對我們來說絕對是一項挑戰，這就是為什麼消防單位現在須研製新的技術來對抗電動車著火的問題。」加拿大安大略省（Ontario）伯斯縣（Perth County）的消防隊長暨火災教育工作者杭特（Bill Hunter）如此說道。

美國德州奧斯汀市消防局（Austin Fire Department）部門主管史密斯（Thayer Smith）在接受英國《獨立報》（The Independent）專訪時亦提出相似的看法強調，燃油車起火後通常需使用500加侖至1000加侖（約1892公升至3785公升）的用水來撲滅火勢，然而一旦電動車的鋰電池開始燃燒，則要使用3萬（約11.35萬公升）到4萬加侖的水量才能滅火，有時的用水量甚至超過該區間。

為何電動車引發火災後會難以撲滅？

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）記者凱爾曼（John Keilman）在接受該報齊下Podcast節目「科技新聞簡報」（Tech News Briefing）主持人茱莉・張（Julie Chang）專訪時表示，電動車主要透過鋰電池內部的鋰離子來儲存能量，然而鋰是活性相當高的金屬元素，一旦鋰電池遭外物穿透或本身系統故障而出現短路，則很有可能在不需要任何化學反應的狀況下引發熱失控（Thermal runaway）問題。