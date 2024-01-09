法國總理柏納請辭內閣將改組，20個月任期多次動用憲法強過法案，評價毀譽參半
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消息宣布後，許多民眾和同僚感謝柏納於艱困時期帶領政府的付出與毅力，但也有不少網友在X平台留言譏諷，如「49.3次的感謝」、「要感謝你通過退制改革嗎」、「我超不遺憾」、「49.3女王」等，政績評價可說毀譽參半。
（中央社）在步履維艱的20個月後，法國史上第2位女性總理柏納（Elisabeth Borne）8日晚間宣布請辭，總統馬克宏（Emmanuel Macron）發文感謝她的決心。她在位期間多次動用憲法武器，強制通過退制改革等法案，使評價毀譽參半。
8日下午法國總統馬克宏與總理柏納閉門長談一小時後宣布，將正式接受柏納辭呈，內閣也將進行改組。
62歲的柏納為法國史上第2位女性總理，在領導政府20個月期間，法國政壇深陷紛擾。不僅因為執政黨失去國民議會絕對多數優勢，也因為馬克宏第2任總統提出的許多政策引發質疑聲浪不斷，使得柏納如履薄冰。
馬克宏8日晚間於社群媒體X平台發文寫道：「總理女士，親愛的柏納，您為國家服務工作的每一天都是楷模」，並讚許她以勇氣與決心推動計畫。
柏納在辭職信中表示，「持續改革比過往都更加需要」，她以熱忱承擔任務，渴望達成快速且可見的結果。
身為猶太集中營倖存者後代的柏納出任總理前曾任交通部長、生態部長以及勞工部長，她其實並非馬克宏首選，而是各方勢力妥協的結果。柏納2022年5月入主總理府時曾說，「將把我的提名獻給所有年輕女性。」
回顧柏納帶領政府期間，最大挑戰來自預算案以及爭議性極高的退休制度改革。在馬克宏的要求下，柏納必須讓法案通過，動用憲法第49.3條次數高達23次，即不需經過議員投票，強制法案通過，使她作法飽受批評。
另外，她也面臨反對黨至少30次的不信任動議，但最後都有驚無險，甚至有次以9票之差勉強保住內閣，因此法媒也把國民議會形容為「柏納的監獄」。
消息宣布後，許多民眾和同僚感謝柏納於艱困時期帶領政府的付出與毅力，但也有不少網友在X平台留言譏諷，如「49.3次的感謝」、「要感謝你通過退制改革嗎」、「我超不遺憾」、「49.3女王」等，政績評價可說毀譽參半。
新總理和內閣還未宣布，激進左翼「不屈法國」（France Unbowed）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）8日晚間就發言威脅，將對新政府提出不信任動議。她說，「柏納辭職了，留下23次的49.3，以及被骯髒手段破壞的民主」。
總統府愛麗舍宮（Elysee）8日稍晚指出，柏納和其團隊將共同確保事務運作流暢，「直到新政府被任命」，但並未給予新政府任命時程的進一步細節。
目前仍不知道誰會取代柏納成為新總理。媒體和輿論提及3位可能人選：現任國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）、前農業部長德諾曼第（Julien Denormandie），以及有「政治神童」之稱的現任教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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