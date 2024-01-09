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2024/01/09,
歐洲

法國總理柏納請辭內閣將改組，20個月任期多次動用憲法強過法案，評價毀譽參半

法國總理柏納請辭內閣將改組，20個月任期多次動用憲法強過法案，評價毀譽參半
法國總理柏納｜Photo Credit: GettyImages

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消息宣布後，許多民眾和同僚感謝柏納於艱困時期帶領政府的付出與毅力，但也有不少網友在X平台留言譏諷，如「49.3次的感謝」、「要感謝你通過退制改革嗎」、「我超不遺憾」、「49.3女王」等，政績評價可說毀譽參半。

（中央社）在步履維艱的20個月後，法國史上第2位女性總理柏納（Elisabeth Borne）8日晚間宣布請辭，總統馬克宏（Emmanuel Macron）發文感謝她的決心。她在位期間多次動用憲法武器，強制通過退制改革等法案，使評價毀譽參半。

8日下午法國總統馬克宏與總理柏納閉門長談一小時後宣布，將正式接受柏納辭呈，內閣也將進行改組。

62歲的柏納為法國史上第2位女性總理，在領導政府20個月期間，法國政壇深陷紛擾。不僅因為執政黨失去國民議會絕對多數優勢，也因為馬克宏第2任總統提出的許多政策引發質疑聲浪不斷，使得柏納如履薄冰。

馬克宏8日晚間於社群媒體X平台發文寫道：「總理女士，親愛的柏納，您為國家服務工作的每一天都是楷模」，並讚許她以勇氣與決心推動計畫。

柏納在辭職信中表示，「持續改革比過往都更加需要」，她以熱忱承擔任務，渴望達成快速且可見的結果。

身為猶太集中營倖存者後代的柏納出任總理前曾任交通部長、生態部長以及勞工部長，她其實並非馬克宏首選，而是各方勢力妥協的結果。柏納2022年5月入主總理府時曾說，「將把我的提名獻給所有年輕女性。」

回顧柏納帶領政府期間，最大挑戰來自預算案以及爭議性極高的退休制度改革。在馬克宏的要求下，柏納必須讓法案通過，動用憲法第49.3條次數高達23次，即不需經過議員投票，強制法案通過，使她作法飽受批評。

另外，她也面臨反對黨至少30次的不信任動議，但最後都有驚無險，甚至有次以9票之差勉強保住內閣，因此法媒也把國民議會形容為「柏納的監獄」。

消息宣布後，許多民眾和同僚感謝柏納於艱困時期帶領政府的付出與毅力，但也有不少網友在X平台留言譏諷，如「49.3次的感謝」、「要感謝你通過退制改革嗎」、「我超不遺憾」、「49.3女王」等，政績評價可說毀譽參半。

新總理和內閣還未宣布，激進左翼「不屈法國」（France Unbowed）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）8日晚間就發言威脅，將對新政府提出不信任動議。她說，「柏納辭職了，留下23次的49.3，以及被骯髒手段破壞的民主」。

總統府愛麗舍宮（Elysee）8日稍晚指出，柏納和其團隊將共同確保事務運作流暢，「直到新政府被任命」，但並未給予新政府任命時程的進一步細節。

目前仍不知道誰會取代柏納成為新總理。媒體和輿論提及3位可能人選：現任國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）、前農業部長德諾曼第（Julien Denormandie），以及有「政治神童」之稱的現任教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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