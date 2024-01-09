737 Max客機艙門空中爆開脫落，專家：波音工廠內的條件長期未改善

上週五（1月5日）發生在阿拉斯加航空1282班機上的飛航事故，情況本來可能會更糟糕，這次事故對於乘客來說是可怕的，但最終沒有人受到嚴重傷害，飛機也安全降落。

然而，如果航班故障發生在更高處，情況可能會截然不同。

這起事故發生在這架航班自美國波特蘭國際機場起飛幾分鐘後。當時這架波音737 Max 9客機仍在攀升。

一扇未使用的緊急出口艙門突然爆開掉落，機身一側出現一個大洞。

飛機迅速失去了機艙氣壓，不過隨著空氣湧出，機內與外部稀薄的空氣還能達到平衡。

因為兩個關鍵因素，當時可能造成的慘重傷亡最終減弱。首先，在飛行的這個階段，乘客都已繫好安全帶，並固定坐在座位上；其次，飛機監測站點的數據顯示，飛機最高高度約為16,300英尺，然後開始迅速下降。

波音737 Max客機的巡航高度約為38,000英尺，在這個高度，飛機內外的氣壓差異更大。

因此，如果艙門在這個高度爆裂掉落，機艙外空氣的急速湧入可能會更加劇烈，尤其是如果當下乘客沒有繫牢安全帶的話，這可能會危及乘客性命。

「鄰座的乘客，或者其他座位上的人，如果他們沒有繫好安全帶，可能會被吸出飛機外。」 航空顧問和前飛機事故調查員蒂姆・阿特金森（Tim Atkinson）解釋說。

阿特金森說：「我想最糟糕的情況可能是失去一排人和附近的其他幾個人。」

飛機內的溫度也會急劇下降。這個高度的空氣通常非常冷，約為攝氏負57度。

乘客和機組人員將不得不依賴緊急氧氣。如果沒有氧氣，他們很快就會失去意識。

2018年，一架由西南航空公司運營的一個舊型波音737班機發生了類似意外。當飛機以32,000英尺的高度飛行時，引擎故障產生的碎片打破了機艙窗戶。

航機發生了突然的減壓，一名乘客被吸出窗外，她最後傷重不治。

現在各界關切的是，在上週這個班機事故發生後，其他班機是否還會發生同樣的事故。發生故障的艙門本應是用四個螺栓牢固地固定在機身上。

此外，這架飛機只有兩個月的機齡，這意味著簡單的磨損不太可能是造成故障的原因。

這也是為何阿拉斯加航空在意外發生後，最初選擇停飛該公司整個737 Max 9機隊的原因。

美國監管機構——聯邦航空管理局（FAA）隨後也要求171架同機型的班機停飛，並進行徹底檢查。

阿特金森告訴BBC，「這可能是設計問題，可能是製造缺陷，或者兩種原因都有。還有可能是其他一些未知的問題導致。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 這次事故對於乘客來說是可怕的，但最終沒有人受到嚴重傷害，飛機也安全降落。

不過，對於波音公司來說，還有許多問題要面對。

發生事故的飛機是波音737 Max， 是波音737航機繫列的最新一代機型。新航機設計得比之前的機型更節能，受到航空公司喜愛。但其安全紀錄已經受到了嚴重影響。

2018年底和2019年初，兩次幾乎相同的事故，帶走了346條人命。發生意外的兩架飛機分別在印尼海域和衣索比亞首都阿迪斯亞貝巴市郊墜毀。

而且，兩次墜機事故都是由有缺陷的飛行控制軟體故障造成。該軟體導致飛機不受控制地進入災難性的俯衝，機長盡了最大努力仍回天乏術。

這些事件導致全球737 Max機隊停飛了18個多月，以便解決問題並進行進一步的安全檢查。 美國聯邦航空管理局代表隨後將該設計描述為「歷史上最受關注的航機」。

然而，自737 Max重新投入服務以來，該航機又出現了一些令人關注的問題，包括電氣故障和品質管控問題。

安全活動人士還對已經投入服務的飛機上報告的故障數量表示擔憂。

2023年12月，波音呼籲航空公司檢查飛機的方向舵，因為一架飛機上發現缺少一根螺栓。波音表示，這是「出於極度謹慎的考慮」。

在這些事故發生後，波音面臨廣泛的指責，批評其將利潤置於乘客安全之上。吹哨者披露波音公司對員工施加不當壓力，要求他們過快地建造過多的飛機，導致工廠內的混亂狀況，生產線有偷減料的情況發生。

但是波音堅稱該公司今天已經是一家不同的公司，執行長大衛・卡爾霍恩（David Calhoun）一再強調公司對最高安全標凖、品質和誠信的承諾。

然而，一些批評者仍然不相信波音的說法。

艾德・皮爾森（Ed Pierson）是波音前高級經理，他在兩次墜機事故之前警告過737 Max生產線上的問題。他現在是一個名為「航空安全基金會」的組織的領導者，該組織一直在審查737 Max的紀錄。

他堅稱波音工廠內的條件並未改善，美國監管機構在追究公司責任方面效果不佳。

他說：「這是一個巨大的警鐘。現在發生如此引人注目的事件，可能也是一個不幸中的大幸，這將導致他們不得不承認自己存在一些嚴重的問題。」

波音一直否認公司存在這些問題。

在美國聯邦航空管理局下令停飛後發表的最新聲明中，波音公司表示「安全是我們的首要任務，我們對這一事件對我們的客戶及其乘客產生的影響深感遺憾。我們同意並全力支持美國聯邦航空管理局要求與受影響飛機裝備相同的737-9飛機即刻進行檢查的決定。」

波音正在加速生產737 Max飛機，以減少客戶的等待時間並降低訂單積壓。

可以說，最近這起涉及其旗艦飛機的事故發生的時機，確實再糟糕不過了。

但無論原因是什麼，這都可能進一步加劇各界對已經受損的737 Max品牌的焦慮，尤其是來自乘客的擔心。