螞蟻集團控制權大變，支付寶不再「姓馬」 背後有何深意？

近期，中國央行發文稱，同意支付寶（中國）網路技術有限公司變更為無實際控制人。

這一官宣背後，是支付寶的母公司螞蟻集團的股權結構變動。去（2023）年1月螞蟻集團發佈了一則「關於持續完善公司治理的公告」，其中最重要的變化涉及從馬雲及其一致行動人共同行使的股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權。

這意味著，馬雲所持投票表決權從53.46%大幅降低為6.208%，馬雲也將不再是螞蟻集團的實控人，螞蟻旗下的最重要產品支付寶也相應地變更「主權」。換言之，支付寶也不再「姓馬」。

支付寶在中國網路金融版圖中舉足輕重——其用戶達到10億，僅次於微信和抖音；商業用戶8000萬，僅次於同屬阿里系的淘寶；在金融App領域，按照每月活躍計算，支付寶常年位居中國第一。

2020年年末，螞蟻在港交所上市已進入倒計時，但在突然而至的巨大監管壓力下，放棄潛在募資規模370多億美元的上市計劃。

不再「姓馬」

具體而言，此次變更之前，杭州雲鉑投資的四位股東馬雲（34%）、井賢棟（22%）、胡曉明（22%）、蔣芳（22%）簽署了一致行動協議，而該公司旗下的兩家公司杭州君瀚和杭州君澳，分別持股螞蟻集團31.04%和22.42%。

通過這種安排，馬雲可以間接控制螞蟻集團53.46%的表決權，成為該集團的實際控制人。

但去年的公告稱，上述一致行動協議終止。杭州雲鉑投資改由不包括馬雲在內的井賢棟等五人分別持股20%；與此同時，雲鉑投資從杭州君瀚退出，另一家公司杭州星滔則入伙杭州君瀚，這家杭州星滔則由包括馬雲在內的五人分別持股20%。

而且調整完成後，上述各股東承諾不與任何其他方達成任何形式的一致行動安排。

這次調整意味著，螞蟻集團的表決權更加分散，馬雲的持股比例為6.2%，投票權也從53.46%大幅降至6.2%。

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主動削權，適應監管

2020年年末，螞蟻在港交所上市已進入倒計時，但被突然而至的官方叫停，「暫停」潛在募資規模370多億美元的上市計劃。

此後，螞蟻開始經歷調查、罰款、整改等一系列動作。

首先是罰單，去年7月7日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會三家中國最主要的金融監管局，宣佈對螞蟻集團及旗下機構處以71.23億元罰款。

監管方給出的支付寶「罪狀」有七條，比如違反消費者金融信息保護管理規定；違反金融消費者權益保護管理規定等。螞蟻開發了「花唄」、「借唄」、「微粒貸」等個人消費金融產品。這類產品用快速批核、無抵押、高額度、現金返款等方式吸引消費者使用，近年來在中國屢遭詬病，被指鼓勵過度消費，以及增加了金融系統性風險。

此外，當局還提出螞蟻在基金銷售方面，違反代銷基金產品准入、宣傳、檔案管理有關規定；違反基金銷售機構人員管理、內部控制有關規定。

其次是業務整改，比如關停旗下的「相互寶」業務，再比如調整旗下借唄和花唄兩項業務，徹底退出小貸市場。

螞蟻集團還與阿里巴巴進行主動切割，比如螞蟻集團的7名管理層人員全部退出阿里巴巴的合伙人團隊，強化與股東阿里巴巴的隔離。

最後就是「去馬化」，比如此次稀釋了馬雲的投票權。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2011年，馬雲以支付寶金融牌照需回歸內資為由，將支付寶從阿里巴巴集團剝離。

兩年前叫停螞蟻上市的觸發點之一，就是馬雲在上海外灘金融峰會上的演講中，批評傳統銀行有「當鋪思想」，「害了很多企業家」；「好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管」。

據《華爾街日報》援引知情人士稱是習近平親自叫停螞蟻集團的上市，背後還有一個原因是，中央政府調查發現，在持有螞蟻集團股權的層層不透明投資工具的背後，是一個由人脈廣泛的中國權貴組成的小圈子。

此後，馬雲長期蟄居於海外，更少在媒體上拋頭露面，阿里巴巴和螞蟻集團的馬雲標籤也開始隨之弱化。

另外，值得一提的是，阿里系也在逐步拆除構建的媒體帝國——螞蟻集團將持有的財新傳媒《36氪》的股份全部賣出，退出其股東序列；清倉買入不到一年的《芒果超媒》，該機構以製作娛樂節目見長。《路透社》此前援引北京一投資人士表示，「阿里的很多投資，單獨看是沒有任何問題的。但是放到一起就讓人懷疑意圖。阿里以其雲計算和投資能力，從影業到出版構造了一個傳媒帝國。既是經營的需要，也可以解讀為有意圖。犯忌諱。」

此前，馬雲在社會影響力上頗多建樹，但也在近年逐步關停或轉型。比如2015年成立的湖畔大學，馬雲任校長，曾經被稱為「最難就讀」，5年只錄取了254個企業家學員，也曾被批評是名人與富人的俱樂部；2021年5月，湖畔大學為了適應監管要求，改名為「浙江湖畔創業研學中心」。再比如，聚焦技術研究的阿里達摩院，先後取消量子計算和自動駕駛的研究，不少其中科學家離職創業。

但馬雲投入較多的鄉村教師計劃，還在運行之中，背後是馬雲公益基金會主導。他在2023年8月的亮相也與該計劃有關。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 擁有支付寶業務的螞蟻金服，在香港上市前更名為螞蟻集團，謀求擴大金融版圖。

為螞蟻上市掃清道路？

中國地方金融研究院研究員莫開偉撰文表示，支付寶在未來監管上將面臨重大歷史轉折，由單一一家股東公司控制轉向多家公司共同控制，未來的支付寶不屬於哪一家公司，而是由所有支付寶業務活動公司來共同控制和集體決策，事實上也可理解為支付寶的去「馬雲化」，甚至是去「螞蟻化」。