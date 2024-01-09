以色列攻擊造成真主黨指揮官死亡，局勢恐惡化；布林肯到訪前，以軍稱擊中加薩南部30個敵對目標
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哈瑪斯去年10月進入以色列攻擊之後，以色列展開跨境砲擊行動，至今在黎巴嫩南部造成超過130名真主黨戰士喪命。另外敘利亞也有19人死亡。真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）上週在兩場電視演說中警告以色列，不要對黎巴嫩發動全面戰爭。納斯拉勒說：「無論誰想和我們開戰，都將後悔。」
以色列攻擊黎南真主黨指揮官死亡，消息人士稱局勢恐惡化
（中央社）安全消息人士告訴《路透社》，以色列今天（當地時間8日）攻擊黎巴嫩南部，造成真主黨（Hezbollah）旗下精英的拉德萬部隊（Radwan）一名高級指揮官死亡。一名消息人士指出，局勢恐從此惡化。
安全消息人士透露，這名高級指揮官的身分為塔威爾（Wissam al-Tawil），是拉德萬部隊一個單位的副首長。消息人士表示，塔威爾和其他真主黨戰士搭乘的車輛在黎巴嫩村莊馬基岱塞爾姆（Majdal Selm）被攻擊時遭擊中。
消息人士之一表示：「這是很痛苦的攻擊。」另一名消息人士則指出：「局勢恐從此惡化。」
伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月進入以色列攻擊之後，以色列展開跨境砲擊行動，至今在黎巴嫩南部造成超過130名真主黨戰士喪命。另外敘利亞也有19人死亡。
真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）上週在兩場電視演說中警告以色列，不要對黎巴嫩發動全面戰爭。
納斯拉勒說：「無論誰想和我們開戰，都將後悔。」
布林肯到訪前，以色列稱擊中加薩南部30個敵對目標
在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將到訪、設法避免戰爭擴大之際，以色列軍方今天表示，已擊中加薩南部及與黎巴嫩邊境目標物；作戰重點已從加薩北部轉至中、南部地區。
《法新社》報導，加薩（Gaza）衛生部表示，過去24小時內，共有73名死者及99名傷者抵達中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）的艾格撒（Al-Aqsa）醫院。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯去年10月7日大規模突襲以色列，掀起雙方戰爭，交戰至今已進入第4個月。以色列軍方表示，作戰重心已從加薩北部轉移至「瓦解」仍在加薩中部及南部的哈瑪斯武裝分子。
以軍聲明指出，部隊人員及戰機昨夜擊中30個位於加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）的敵對目標，包括地下目標物及存放武器的設施，這些目標是「重要」地點。
聲明還寫道，一架無人機擊斃10名「準備要朝以色列領土發射火箭」的武裝分子。
以色列軍方表示，以軍夜間也擊中許多位於黎巴嫩的「真主黨」目標物。
自以哈戰爭開打以來，以色列與哈瑪斯盟友、什葉派基本教義民兵組織「真主黨」也經常跨境交火。
哈瑪斯二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）上週命喪真主黨大本營黎巴嫩首都貝魯特，令人憂心情勢恐將升級。一名美國國防官員告訴《法新社》，該起攻擊事件是以色列所為。
值此之際，布林肯正展開以哈戰爭爆發以來的第4次中東危機之行，預計前往以色列、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在的約旦河西岸（West Bank），以及埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等5個阿拉伯國家。
布林肯今天稍早時曾在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）進行會談，預計隨後前往沙烏地阿拉伯訪問。一名不具名美國官員指出，布林肯將拜會沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）。
布林肯及其他西方首要外交官正造訪中東地區，設法阻止衝突擴散，並擴大援助加薩。他昨天在卡達示警，目前局勢可能輕易演變成區域衝突。
聯合國（UN）指出，大多數加薩人民已流離失所，擠在人滿為患的庇護所，或在寒冬中只能待在帳篷裡。
世界衛生組織（WHO）也警告，目前外援有限，加薩人民用水及其他必需品取得不易，恐有饑荒或疾病風險。
華府已表示，布林肯將會敦促以色列遵守國際人道法，並要求採取立即措施促進對加薩的援助。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。