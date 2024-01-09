以色列攻擊造成真主黨指揮官死亡，局勢恐惡化；布林肯到訪前，以軍稱擊中加薩南部30個敵對目標

以色列攻擊黎南真主黨指揮官死亡，消息人士稱局勢恐惡化

（中央社）安全消息人士告訴《路透社》，以色列今天（當地時間8日）攻擊黎巴嫩南部，造成真主黨（Hezbollah）旗下精英的拉德萬部隊（Radwan）一名高級指揮官死亡。一名消息人士指出，局勢恐從此惡化。

安全消息人士透露，這名高級指揮官的身分為塔威爾（Wissam al-Tawil），是拉德萬部隊一個單位的副首長。消息人士表示，塔威爾和其他真主黨戰士搭乘的車輛在黎巴嫩村莊馬基岱塞爾姆（Majdal Selm）被攻擊時遭擊中。

消息人士之一表示：「這是很痛苦的攻擊。」另一名消息人士則指出：「局勢恐從此惡化。」

伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月進入以色列攻擊之後，以色列展開跨境砲擊行動，至今在黎巴嫩南部造成超過130名真主黨戰士喪命。另外敘利亞也有19人死亡。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）上週在兩場電視演說中警告以色列，不要對黎巴嫩發動全面戰爭。

納斯拉勒說：「無論誰想和我們開戰，都將後悔。」

布林肯到訪前，以色列稱擊中加薩南部30個敵對目標

在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將到訪、設法避免戰爭擴大之際，以色列軍方今天表示，已擊中加薩南部及與黎巴嫩邊境目標物；作戰重點已從加薩北部轉至中、南部地區。

《法新社》報導，加薩（Gaza）衛生部表示，過去24小時內，共有73名死者及99名傷者抵達中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）的艾格撒（Al-Aqsa）醫院。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯去年10月7日大規模突襲以色列，掀起雙方戰爭，交戰至今已進入第4個月。以色列軍方表示，作戰重心已從加薩北部轉移至「瓦解」仍在加薩中部及南部的哈瑪斯武裝分子。

以軍聲明指出，部隊人員及戰機昨夜擊中30個位於加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）的敵對目標，包括地下目標物及存放武器的設施，這些目標是「重要」地點。

聲明還寫道，一架無人機擊斃10名「準備要朝以色列領土發射火箭」的武裝分子。

以色列軍方表示，以軍夜間也擊中許多位於黎巴嫩的「真主黨」目標物。

自以哈戰爭開打以來，以色列與哈瑪斯盟友、什葉派基本教義民兵組織「真主黨」也經常跨境交火。

哈瑪斯二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）上週命喪真主黨大本營黎巴嫩首都貝魯特，令人憂心情勢恐將升級。一名美國國防官員告訴《法新社》，該起攻擊事件是以色列所為。

值此之際，布林肯正展開以哈戰爭爆發以來的第4次中東危機之行，預計前往以色列、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在的約旦河西岸（West Bank），以及埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等5個阿拉伯國家。

布林肯今天稍早時曾在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）進行會談，預計隨後前往沙烏地阿拉伯訪問。一名不具名美國官員指出，布林肯將拜會沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

布林肯及其他西方首要外交官正造訪中東地區，設法阻止衝突擴散，並擴大援助加薩。他昨天在卡達示警，目前局勢可能輕易演變成區域衝突。

聯合國（UN）指出，大多數加薩人民已流離失所，擠在人滿為患的庇護所，或在寒冬中只能待在帳篷裡。

世界衛生組織（WHO）也警告，目前外援有限，加薩人民用水及其他必需品取得不易，恐有饑荒或疾病風險。

華府已表示，布林肯將會敦促以色列遵守國際人道法，並要求採取立即措施促進對加薩的援助。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航