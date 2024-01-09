龍年套幣線上預購首日網站塞爆，4.5萬套3小時全數售罄，央行：22日起可臨櫃購買
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央行表示，昨日未預購到的民眾，除了可以在1月11日的凌晨零點後，看看有沒有未繳費的套數被重新釋出，另外，「臨櫃銷售」也還配有4.5萬套，1月22日起，民眾可直接到台灣銀行分行（簡易分行除外）臨櫃購買，每人每次限購2套。
龍年套幣線上預購首日網站塞爆，4.5萬套全數售罄
（中央社）央行發售的龍年生肖套幣太夯，昨（9）日為網路預購首日，上午10時開放，不到半天時間，4.5萬套就已被搶購一空，是近年罕見的銷售熱況。
中央銀行一年一度的生肖套幣開賣，今年是台灣民眾最愛的龍年，套幣銷售狀況出乎意料的火熱，不僅台灣銀行甲辰龍年生肖紀念套幣網路申購系統網站因為民眾登入過於踴躍，頻頻當機，下午3時登入網站，才開賣不到半天，就顯示「很抱歉！本生肖套幣網路配售45000套已全數售鑿」。
央行委請台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第8套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，銷售數量為9萬套，採「網路預購」及「臨櫃銷售」2種方式，各配售4.5萬套，每套售價新台幣1900元。網路預購1月8日上午10時起開跑，或是民眾可於1月22日起臨櫃購買。
回顧近幾年生肖套幣銷售狀況，由於有著收藏券幣興趣者較小眾、年齡層也偏高，生肖套幣買氣明顯不如以往，早年徹夜排隊、長長人龍的情況已不復見。
2024年為龍年，不只寓意吉祥，也是民眾最喜愛的生肖，今年龍年生肖套幣再現搶購盛況，連央行官員都直呼意外。
不過央行提醒，成功預購者須自申購日起（含）3日內完成繳款，截止時間為第3日的23時59分59秒，逾期未繳者視同放棄，其申購數將重新釋出。
龍年套幣網路預購3小時搶空，央行：22日起可臨櫃購買
（中央社）龍年生肖套幣太夯，開賣僅3個多小時，網路預購配售的4.5萬套就搶購一空。中央銀行坦言，銷況「超乎預期的熱烈」，也提醒民眾若沒有搶到網路預購，也可以於1月22日起，至台銀臨櫃購買。
央行委請台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第8套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，銷售數量為9萬套，採「網路預購」及「臨櫃銷售」2種方式，各配售4.5萬套，每套售價新台幣1900元；其中網路預購1月8日上午10時起開跑。
昨日為龍年套幣網路預購開放首日，沒想到10時開跑後，沒多久，台灣銀行甲辰龍年生肖紀念套幣網路申購系統網站就出現「卡卡」的狀況。
台灣銀行表示，昨日上午10時整，台銀官網公開對外網路銷售時，客戶瞬間大量湧入，發生網路壅塞現象，不過資訊系統仍維持正常運作，陸續有客戶完成申購，龍年套幣在下午1時15分完售。
央行傍晚則於臉書發文表示，感謝民眾對龍年生肖套幣的支持，網路預購配售的4.5萬套已經額滿且暫停預購；今年網路預購超乎預期的熱烈，還有超乎預期的網路塞車慘況，「小編都在旁邊挫咧等，也在深刻反省跟檢討中」。
央行表示，昨日未預購到的民眾，除了可以在1月11日的凌晨零點後，看看有沒有未繳費的套數被重新釋出，另外，「臨櫃銷售」也還配有4.5萬套，1月22日起，民眾可直接到台灣銀行分行（簡易分行除外）臨櫃購買，每人每次限購2套。
央行提醒完成網路預購的民眾，要在1月10日的晚間11時59分59秒前完成繳費，才算是真的買到龍年生肖套幣。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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