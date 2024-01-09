綠界聲明：SHOPLINE為實質中資，即起終止合作；SHOPLINE回應：業務運作皆符合台灣法律規範

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SHOPLINE指出，在台灣的核心營運與服務皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界所發布的內容並非屬實，SHOPLINE目前與綠界科技也無簽約合作關係。
綠界：SHOPLINE為實質中資，即起終止合作
（中央社）第三方支付業者綠界科技昨（8）日發聲明表示，在進行客戶年度盡責調查時，發現綠界客戶之一、開店平台SHOPLINE（商線科技）已於2022年成為實質中資，綠界宣布即日起終止與商線科技任何合作。
綠界指出，一向重視法規遵循及實質控制權確認，並自發性逐一清查合作電商業者的背景，以符合政府各項法規。商線科技目前已為新加坡商JOYY公司於2022年所投資，而JOYY公司為中國歡聚集團。
綠界說明，JOYY公司在提交給美國證券交易委員會（SEC）的FORM 20-F年度報告中提到，2022年8月22日JOYY公司宣布將收購SHOPLINE並於同年9月6日完成，除本次投資的1.829億美元（約新台幣56億元）外，包含先前投資共取得約70.4%的股權，使SHOPLINE成為JOYY公司的子公司，目前SHOPLINE為中資且最終實質控制與受益人為JOYY公司。
綠界表示，JOYY公司大手筆收購SHOPLINE公司，應是為了進一步擴大電商業務版圖，但在《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第73條所規定大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，非經主管機關許可，不得在台灣地區從事投資行為。
綠界強調，此種企圖掩飾資金來源，不受投審會訂定法規管理的狀況，在台灣電商界已非首見，為避免再次發生憾事，綠界須依照現行法律規範終止與商線科技的合作關係，並全力協助商線客戶移轉至其他合法的開店平台。
綠界也同時呼籲行政院重視相關問題，並由經濟部投資審議司、金融監督管理委員會及金融機構、數位發展部等有關單位與金融機構，徹底調查中資於台灣違法經營情事。
遭指為中資，SHOPLINE：綠界聲明並非屬實
（中央社）第三方支付業者綠界科技聲稱開店平台SHOPLINE（商線科技）已於2022年成為實質中資，昨日宣布即日起終止合作。SHOPLINE回應，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界發布的內容並非屬實，SHOPLINE目前與綠界科技也無簽約合作關係。
綠界科技昨日稍早發聲明表示，在進行客戶年度盡責調查時，發現綠界客戶之一、開店平台SHOPLINE目前為新加坡商JOYY公司於2022年所投資，而JOYY公司為中國歡聚集團，綠界須依照現行法律規範終止與商線的合作關係，並協助商線客戶移轉至其他合法的開店平台。
對此，SHOPLINE晚間發聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，主要投資人JOYY為美國那斯達克上市的新加坡總部公司。
SHOPLINE指出，在台灣的核心營運與服務皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界所發布的內容並非屬實，SHOPLINE目前與綠界科技也無簽約合作關係。
SHOPLINE說，十分重視使用者的資訊安全，所有資料皆受到高規格的保護措施，支付服務的串接也符合PCI DSS支付卡產業資料安全標準中的最高安全準則Level 1，絕無非法傳送使用者數據資料的疑慮，請所有使用者與合作廠商放心。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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