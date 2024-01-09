綠界聲明：SHOPLINE為實質中資，即起終止合作；SHOPLINE回應：業務運作皆符合台灣法律規範

綠界：SHOPLINE為實質中資，即起終止合作

（中央社）第三方支付業者綠界科技昨（8）日發聲明表示，在進行客戶年度盡責調查時，發現綠界客戶之一、開店平台SHOPLINE（商線科技）已於2022年成為實質中資，綠界宣布即日起終止與商線科技任何合作。

綠界指出，一向重視法規遵循及實質控制權確認，並自發性逐一清查合作電商業者的背景，以符合政府各項法規。商線科技目前已為新加坡商JOYY公司於2022年所投資，而JOYY公司為中國歡聚集團。

綠界說明，JOYY公司在提交給美國證券交易委員會（SEC）的FORM 20-F年度報告中提到，2022年8月22日JOYY公司宣布將收購SHOPLINE並於同年9月6日完成，除本次投資的1.829億美元（約新台幣56億元）外，包含先前投資共取得約70.4%的股權，使SHOPLINE成為JOYY公司的子公司，目前SHOPLINE為中資且最終實質控制與受益人為JOYY公司。

綠界表示，JOYY公司大手筆收購SHOPLINE公司，應是為了進一步擴大電商業務版圖，但在《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第73條所規定大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，非經主管機關許可，不得在台灣地區從事投資行為。

綠界強調，此種企圖掩飾資金來源，不受投審會訂定法規管理的狀況，在台灣電商界已非首見，為避免再次發生憾事，綠界須依照現行法律規範終止與商線科技的合作關係，並全力協助商線客戶移轉至其他合法的開店平台。

綠界也同時呼籲行政院重視相關問題，並由經濟部投資審議司、金融監督管理委員會及金融機構、數位發展部等有關單位與金融機構，徹底調查中資於台灣違法經營情事。

遭指為中資，SHOPLINE：綠界聲明並非屬實

（中央社）第三方支付業者綠界科技聲稱開店平台SHOPLINE（商線科技）已於2022年成為實質中資，昨日宣布即日起終止合作。SHOPLINE回應，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界發布的內容並非屬實，SHOPLINE目前與綠界科技也無簽約合作關係。

綠界科技昨日稍早發聲明表示，在進行客戶年度盡責調查時，發現綠界客戶之一、開店平台SHOPLINE目前為新加坡商JOYY公司於2022年所投資，而JOYY公司為中國歡聚集團，綠界須依照現行法律規範終止與商線的合作關係，並協助商線客戶移轉至其他合法的開店平台。

對此，SHOPLINE晚間發聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，主要投資人JOYY為美國那斯達克上市的新加坡總部公司。

SHOPLINE指出，在台灣的核心營運與服務皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界所發布的內容並非屬實，SHOPLINE目前與綠界科技也無簽約合作關係。

SHOPLINE說，十分重視使用者的資訊安全，所有資料皆受到高規格的保護措施，支付服務的串接也符合PCI DSS支付卡產業資料安全標準中的最高安全準則Level 1，絕無非法傳送使用者數據資料的疑慮，請所有使用者與合作廠商放心。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航