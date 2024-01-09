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2024/01/09,
歐洲

歐盟高峰會主席米歇爾擬提前辭職參選歐洲議會，匈牙利總理奧班可能暫時接班

歐盟高峰會主席米歇爾擬提前辭職參選歐洲議會，匈牙利總理奧班可能暫時接班
歐盟高峰會主席米歇爾｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

由於匈牙利今年7月至12月擔任歐盟部長理事會（The Council of the European Union）輪值主席國，如果需要臨時繼任者來接替米歇爾，最後可能會由匈牙利總理奧班主持會議。奧班反對歐盟支持烏克蘭的許多倡議，並因破壞匈牙利的民主權利而廣受批評。

米歇爾擬參選歐洲議會，若當選7月中將卸下歐盟高峰會主席一職

（中央社）歐盟高峰會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在比利時《標準報》（De Standaard）6日刊登的受訪文中表示，他將在6月參加歐洲議會選舉，屆時若當選，他將在7月中旬卸下理事會主席之職。

米歇爾說：「我決定參加2024年歐洲議會（European Parliament）選舉。」

他說：「如果我當選（歐洲議會議員），我將就任。歐盟高峰會可以在6月底、7月初之前早作準備，並提名主席繼任人選。」

現齡48歲的米歇爾是比利時前總理，自2019年底以來擔任歐盟高峰會主席。歐盟高峰會是由27個成員國的政府領導人所組成。

《標準報》說，米歇爾將以比利時中右翼「革新運動黨」（Movement Reformateur）的第一號候選人身分參選。

米歇爾提前辭歐盟高峰會主席，匈牙利總理可能暫時接班

歐盟高峰會主席米歇爾計劃參加歐洲議會議員選舉並提前辭職，因而遭受批評。他7日淡化這些批評，並說有足夠時間選擇繼任者，歐盟可以「避開（匈牙利總理）奧班（Viktor Orban）」。

《路透社》報導，前比利時總理米歇爾6日宣布，他將在6月參加歐洲議會選舉，屆時若當選，他將在7月中旬卸下歐盟高峰會主席之職，而他要到11月底任期才屆滿。歐盟高峰會由27個歐盟成員國的政府領導人組成。

由於匈牙利今年7月至12月擔任歐盟部長理事會（The Council of the European Union）輪值主席國，如果需要臨時繼任者來接替米歇爾，最後可能會由匈牙利總理奧班主持會議。奧班反對歐盟支持烏克蘭的許多倡議，並因破壞匈牙利的民主權利而廣受批評。

米歇爾說：「我想明確表示，無論如何，6月將會對我的繼任者做出決定，（若當選）我將於7月就任議會議員，因此高峰會很容易做出決定，預先安排我的繼任者就職。」

「如果有政治意願避開奧班，就會有很多工具。」

米歇爾宣布辭職之際正值歐盟外交的關鍵時刻，除了努力維持對烏克蘭的支持，還要處理中東分裂以及與中國的爭端等問題。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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