阿拉斯加航空波音737 MAX空中掉艙門，先前3次飛行亮增壓警示燈；旅客iPhone摔落5千公尺螢幕無裂縫
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根據7日上傳X平台的照片，當中可見iPhone螢幕似乎完好如初，以及電郵顯示70美元行李收據，電池還有44%電力，且手機仍處於飛航模式。
波音737MAX9空中掉艙門，先前3次飛行亮增壓警示燈
（中央社）阿拉斯加航空公司機齡兩個月的波音737 MAX 9班機，5日因艙門整片剝落而緊急降落，班機駕駛通報，先前有3次飛行亮起增壓警示燈。
美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）7日晚間說，航班在12月7日、1月3日和1月4日亮起自動增壓故障燈，但還不清楚艙門掉落事件與快速減壓事件之間是否有任何關連。
霍曼迪說，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）收到警告後做出決定，限制飛機在水上長途飛行飛往夏威夷，以便在必要時快速返回機場。
阿拉斯加航空公司波音737 MAX 9班機因艙門掉落被迫緊急降落後，美國聯邦航空總署（FAA）6日下令暫時停飛171架裝有相同艙門的波音737 MAX 9班機。
美國國家運輸安全委員會說，有位屋主7日晚上在後院發現波音737 MAX 9班機掉落的內嵌式艙門（door plug）。
霍曼迪表示，駕駛艙語音紀錄器沒有記錄到任何數據，因為已經被覆蓋，她再次呼籲監管機構強制要求改裝現有飛機，使其能夠記錄25小時的數據，高於目前要求的2小時。
阿拉斯加航空公司稍早回應有關警示燈的問題時說，飛機增壓系統出現問題在大型飛機的商業航空營運中很常見。
阿拉斯加航空公司說：「在每種情況下，都按照批准的維護程序全面評估和解決故障，並完全符合所有適用的美國聯邦航空總署法規。」
阿拉斯加航空說，公司有一項內部政策，限制在某些系統有多次維修紀錄的飛機進行水上長途飛行，而美國聯邦航空總署並沒有做此要求。
美國聯邦航空局7日說，受影響的波音MAX 9機隊，包括美國聯合航空（United Airlines）在內的其他航空公司的飛機將繼續停飛，直到監管機構確信它們是安全的。
阿拉斯加航空掉艙門，旅客iPhone摔落5千公尺螢幕無裂縫
（中央社）阿拉斯加航空近日發生客機在半空中掉艙門事件，一支iPhone手機從機上摔落約5000公尺後被人撿到，不但螢幕沒有裂縫，連電池都還有近一半電力，外媒戲稱是正港「飛航模式」。
《法新社》報導，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）編號1282班機本月5日俄勒岡州波特蘭（Portland）飛往加州安大略（Ontario）市，起飛不久後機上一個內嵌式艙門（plug door）遭吹走，這支智慧型手機跟著噴飛。這架客機在當時隨即緊急降落，機上人員平安無事，不過機身出現一個大洞。
當時在空中噴飛的物品除了iPhone手機，據報包括蘋果公司（Apple）AirPods耳機和一件男孩上衣。
一名叫貝茨（Sean Bates）的男子在美國西北部的華盛頓州搜尋殘骸時，於路邊發現iPhone手機，似乎就是乘客掉落的物品。
根據7日上傳X平台（舊稱推特）的照片，當中可見iPhone螢幕似乎完好如初，以及電郵顯示70美元行李收據，電池還有44%電力，且手機仍處於飛航模式。
貝茨在TikTok也發文說，他發現手機「相當乾淨，沒有刮痕，躺在灌木叢裡」。
貝茨表示他已連繫國家運輸安全委員會（NTSB），對方告訴他，這是從客機掉落被人尋獲的第2支手機。
國家運輸安全委員會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）回應貝茨在X平台的發文時表示感謝他的協助，並說希望能親自見面道謝。
霍曼迪7日在簡報會中告訴記者：「我們會好好檢查（這些手機）然後物歸原主。」霍曼迪還說「真的幸好」這起事件沒有以悲劇收場。
事發後，美國聯邦航空總署（FAA）隨即下令國內171架裝有同類內嵌式艙門的波音（Boeing）737 MAX 9停飛受檢。波音股價8日下跌。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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